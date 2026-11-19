FED TUTANAKLARI SONRASI NEDEN SATIŞ GELDİ?

Fed tutanaklarının açıklanmasının ardından piyasalarda dalgalanma ve altın fiyatlarında sert geri çekilme yaşandığını belirten Ergezen, asıl baskının faiz indirim beklentilerinin ötelenmesinden ve yeni faiz artırımı ihtimalinin fiyatlanmasından kaynaklandığını ifade etti. Piyasada bir faiz artırımının ardından sürecin duracağı beklentisinin hakim olduğunu ancak devamının gelebileceğine dair algının dolar endeksini güçlendirdiğini ve altın ile gümüşte satışları tetiklediğini dile getirdi. Ergezen, tutanaklarda çok karamsar bir tablo olmamasına rağmen faiz indirimlerinin gecikeceği beklentisinin satışları hızlandırdığını kaydetti.