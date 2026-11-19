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İstanbul
Değerli metallerde yaşanan son kayıpların ardından piyasalarda yön arayışı sürerken, altın ve gümüşün yılı nasıl kapatacağı merak konusu oldu.
Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, katıldığı TGRT Haber canlı yayınında altının son dönemdeki seyrine ve yılın kalan haftalarına ilişkin öngörülerini paylaştı.
Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Ergezen, Fed tutanaklarının yarattığı baskıdan jeopolitik gelişmelere, kritik destek-direnç bantlarından yıl sonu kapanış beklentisine kadar pek çok başlıkta dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
İşte altında son ay beklentileri ve yatırımcıları yakından ilgilendiren kritik rakamlar...
Fed tutanaklarının açıklanmasının ardından piyasalarda dalgalanma ve altın fiyatlarında sert geri çekilme yaşandığını belirten Ergezen, asıl baskının faiz indirim beklentilerinin ötelenmesinden ve yeni faiz artırımı ihtimalinin fiyatlanmasından kaynaklandığını ifade etti. Piyasada bir faiz artırımının ardından sürecin duracağı beklentisinin hakim olduğunu ancak devamının gelebileceğine dair algının dolar endeksini güçlendirdiğini ve altın ile gümüşte satışları tetiklediğini dile getirdi. Ergezen, tutanaklarda çok karamsar bir tablo olmamasına rağmen faiz indirimlerinin gecikeceği beklentisinin satışları hızlandırdığını kaydetti.
Küresel zirvelerden ve diplomatik temaslardan gelecek mesajların yön tayininde belirleyici olacağını vurgulayan Ergezen, özellikle Çin ile yürütülen başlıkların (yapay zeka, nadir metaller ve tarifeler) altın ve gümüş üzerinde daha etkili olabileceğini belirtti. Kalıcı ve somut adımlar atılması halinde özellikle gümüş tarafında daha belirgin bir toparlanma görülebileceğini ifade eden Ergezen, yalnızca iyimser mesajlarla sınırlı kalan temasların etkisinin ise dar kalabileceği uyarısında bulundu.
Teknik açıdan altın ve gümüşte dip seviyelerin henüz görüldüğünü düşünmediğini söyleyen Ergezen, riskli varlıklardan tahvil gibi risksiz getirilere yönelimin sürdüğünü aktardı. Bu eğilimin kırılması için petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin devam etmesi gerektiğini belirten Ergezen'in ons altın için öne çıkardığı seviyeler şöyle:
Yıl sonu için gram altında 10.000 TL seviyesinin 2026 içinde görülmesinin çok mümkün olmadığını net biçimde ifade eden Ergezen, gram altın için şu rakamları paylaştı:
Yayında paylaşılan piyasa verilerine göre döviz, emtia ve kripto varlıklarda şu seviyeler öne çıktı: