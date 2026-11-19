Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Katar arasında imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'nın otomatik asker gönderme yükümlülüğü içermediğini açıkladı. Bakanlık, Malatya'da düşen S-70 helikopteri ile Gürcistan'da düşen C-130 uçağına ilişkin incelemelerdeki son durumu da paylaştı.

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HABERİN ÖZETİ Malatya'daki helikopter kazasıyla ilgili MSB'den yeni açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Katar arasındaki Ortak Savunma Anlaşması'nın otomatik asker gönderme yükümlülüğü içermediğini ve Malatya'daki helikopter kazası ile Gürcistan'daki uçak kazasına ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Türkiye ile Katar arasındaki savunma anlaşması, iki ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumayı, savunma iş birliğini geliştirmeyi ve bölgesel istikrara katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Anlaşma, herhangi bir saldırı durumunda otomatik asker gönderme zorunluluğu oluşturmamakta, olası destek ilgili ülkenin talebi ve karşılıklı mutabakatla belirlenmektedir. 11 Kasım'da Malatya'da düşen S-70 tipi helikopter kazasına ilişkin incelemeler devam etmekte olup, kazanın nedeni belirlenecektir. 11 Kasım 2025'te Gürcistan'da düşen C-130 uçağına ilişkin teknik incelemelerde son aşamaya gelindiği ve uçağın üreticisinin ilave parça talep ettiği belirtilmiştir.

TÜRKİYE-KATAR ANLAŞMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

MSB, Türkiye ile Katar arasında imzalanan savunma anlaşmasının iki ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumayı, savunma iş birliğini geliştirmeyi ve bölgesel istikrara katkı sağlamayı amaçladığını belirtti. Anlaşmanın herhangi bir saldırı durumunda otomatik asker gönderme zorunluluğu oluşturmadığı, olası desteğin ilgili ülkenin talebi ve karşılıklı mutabakatla belirleneceği bildirildi.

Anlaşma kapsamında henüz personel, askeri kuvvet veya mali kaynak tahsisine yönelik bağlayıcı bir karar bulunmadığı vurgulandı. Türkiye'nin NATO yükümlülüklerinin saklı tutulduğu anlaşmanın ilk etapta 10 yıl geçerli olacağı, ardından beşer yıllık dönemlerle uzatılabileceği kaydedildi.

MALATYA'DAKİ HELİKOPTER KAZASI ARAŞTIRILIYOR

11 Kasım'da Malatya'da meydana gelen ve 4 askerin şehit olduğu S-70 tipi helikopter kazasına ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıklayan MSB, kazanın nedeninin, idari tahkikat heyeti ve Kaza Kırım Ekibinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından belirleneceği bildirildi.

C-130 UÇAĞININ KAZA RAPORUNDA SON AŞAMA

11 Kasım 2025'te Gürcistan'da düşen ve 20 askerin şehit olduğu C-130 uçağına ilişkin teknik incelemelerde son aşamaya gelindiğini duyuran MSB, uçağın üreticisi Lockheed Martin'in inceleme için ilave parçalar talep ettiğini belirtti.