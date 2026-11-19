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İstanbul
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Katar arasında imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'nın otomatik asker gönderme yükümlülüğü içermediğini açıkladı. Bakanlık, Malatya'da düşen S-70 helikopteri ile Gürcistan'da düşen C-130 uçağına ilişkin incelemelerdeki son durumu da paylaştı.
MSB, Türkiye ile Katar arasında imzalanan savunma anlaşmasının iki ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumayı, savunma iş birliğini geliştirmeyi ve bölgesel istikrara katkı sağlamayı amaçladığını belirtti. Anlaşmanın herhangi bir saldırı durumunda otomatik asker gönderme zorunluluğu oluşturmadığı, olası desteğin ilgili ülkenin talebi ve karşılıklı mutabakatla belirleneceği bildirildi.
Anlaşma kapsamında henüz personel, askeri kuvvet veya mali kaynak tahsisine yönelik bağlayıcı bir karar bulunmadığı vurgulandı. Türkiye'nin NATO yükümlülüklerinin saklı tutulduğu anlaşmanın ilk etapta 10 yıl geçerli olacağı, ardından beşer yıllık dönemlerle uzatılabileceği kaydedildi.
11 Kasım'da Malatya'da meydana gelen ve 4 askerin şehit olduğu S-70 tipi helikopter kazasına ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıklayan MSB, kazanın nedeninin, idari tahkikat heyeti ve Kaza Kırım Ekibinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından belirleneceği bildirildi.
11 Kasım 2025'te Gürcistan'da düşen ve 20 askerin şehit olduğu C-130 uçağına ilişkin teknik incelemelerde son aşamaya gelindiğini duyuran MSB, uçağın üreticisi Lockheed Martin'in inceleme için ilave parçalar talep ettiğini belirtti.