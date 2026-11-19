Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor. Bu kapsamda eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Kavcıoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı getirildi.

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HABERİN ÖZETİ Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı getirildi. Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı.

BAKAN ŞİMŞEK TEFTİŞ BAŞKANLIĞINI GÖREVLENDİRDİ

Dün yaşanan gelişmede ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kavcıoğlu hakkında ön inceleme yapılması için Bakanlık Teftiş Başkanlığı'nı görevlendirdi.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

1967 yılında Bayburt dünyaya gelen Şahap Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu. Kavcıoğlu İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Şahap Kavcıoğlu, Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26. Dönem AK Parti Bayburt Milletvekili olarak seçilen Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, bu görevi süresince TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Üyesi olarak çalışmalarda bulundu. Kavcıoğlu, Ağustos 2018’den sonra T.VakıfBank T.A.O. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve T. VakıfBank T.A.O. iştiraklerinden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Kavcıoğlu, 19 Mart 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı. Şahap Kavcıoğlu, 9 Haziran 2023 tarihinde bu görevinden alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı'na atandı.