İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile 4 eski üst düzey yönetici hakkında soruşturma izni talep etti.

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan talep yazısında, Kavcıoğlu'nun yanı sıra eski BDDK Başkan Yardımcıları Murat Yönaç ve Muhammet Erişen ile eski daire başkanları Mustafa Alper Taş ve Bilal Soysal'ın, yetkilerini belirli kişi ve grupların menfaatleri doğrultusunda kullandıkları iddia edildi.

RÜŞVET KARŞILIĞINDA KREDİ LİMİTLERİ ARTIRILMASI

Soruşturma kapsamında, rüşvet karşılığında kredi limitlerinin artırılması, banka kuruluş ve faaliyet izinlerinde mevzuata aykırı işlemler yapılması ve denetim süreçlerindeki eksikliklerin örtbas edilmesi iddiaları incelemeye alındı.

TERA GRUBU VE TAKASBANK İDDİASI

Talep yazısında, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin Tera Grubuna devri sürecine de yer verildi. Şahap Kavcıoğlu'nun, Tera Grubuna ilave kredi sağlanması amacıyla Takasbank üzerinde baskı kurduğunun değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca çeşitli finans kuruluşlarının kuruluş, izin ve devir işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü.

BANKA KURULUŞ SÜRECİ DE İNCELEMEDE

Öte yandan eski BDDK Başkan Yardımcısı Murat Yönaç'ın, görevinden ayrıldıktan sonra yer aldığı banka kuruluş sürecinde olası menfaat ilişkileri ve önceki göreviyle bağlantıları da soruşturma izni talebine konu edildi.

Yazıda ayrıca, "Bu gerekçelerle kredilendirme, kuruluş ve izin işlemleri ile gözetim ve denetim faaliyetlerinin birbirini tamamlayacak biçimde belirli kişi ve grupların yararına yönlendirildiği, bu süreçte görev alan kamu görevlilerinin birlikte hareket ettiği ve sağlanan haksız menfaatler karşılığında kamu yetkisinin amacı dışında kullanıldığı takdir edilmektedir. Rüşvet karşılığında kredi limitleri ile banka kuruluş ve faaliyet izinlerine ilişkin işlemlerin belirli kişi ve grupların yararına yönlendirilmesi, Takasbank üzerinde kredi açılması amacıyla baskı kurulması ve gözetim ve denetim yükümlülüklerinin ihlali suretiyle haksız menfaat sağlanması iddiaları ile eski başkan yardımcısının banka kuruluş sürecinde yer almasıyla bağlantılı görev işlemleri hakkında, yukarıda belirtilen toplam beş kişi yönünden, her birinin fiili ve sorumluluğu ayrı ayrı değerlendirilmek üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 104. maddesi uyarınca soruşturma izni verilmesi ve verilecek gerekçeli kararın Başsavcılığımıza gönderilmesi hususunda gereği kamu adına talep olunur' denildi.