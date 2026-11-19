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İstanbul
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma iç piyasada akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Geçen haftaki art arda indirimlerden sonra bir süre yatay seyreden fiyatlar için bir indirim haberi daha geldi.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 20 Kasım 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 6,58 TL tutarında bir fiyat indirimi bekleniyor.
Peki 19 Kasım 2026 perşembe günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar şehirlere göre nasıl şekilleniyor?
İşte o rakamlar...
İSTANBUL (ANADOLU)
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