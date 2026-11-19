Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 20 Kasım 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 6,58 TL tutarında bir fiyat indirimi bekleniyor.



Peki 19 Kasım 2026 perşembe günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar şehirlere göre nasıl şekilleniyor?



İşte o rakamlar...



