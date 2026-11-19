Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Haftayı düşüşle açan altın, haftanın dördüncü işlem gününü de düşüşle açtı. Son zamanların en düşük seviyeleri kaydedilirken, fiyatlar aylar sonra ilk kez 6 bin 100 seviyesinin de altına geriledi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 19 Kasım Perşembe 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.011,31₺
Gram Altın Satış:6.012,23₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 9.945,77₺
Çeyrek Altın Satış: 10.173,64₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 19.829,38₺
Yarım Altın Satış: 20.347,29₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 39.783,08₺
Tam Altın Satış: 40.570,13₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.669,09₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.674,84₺