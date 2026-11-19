Haftayı düşüşle açan altın, haftanın dördüncü işlem gününü de düşüşle açtı. Son zamanların en düşük seviyeleri kaydedilirken, fiyatlar aylar sonra ilk kez 6 bin 100 seviyesinin de altına geriledi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 19 Kasım Perşembe 2026 altın fiyatları...