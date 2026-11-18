Rusya havayolu şirketi Azimuth Airlines'a ait, Mineralnye Vody'den Antalya'ya sefer yapan Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.

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HABERİN ÖZETİ Rus uçağında bomba alarmı: Antalya'ya iniş yaptı, ekipler harekete geçti Son dakika haberinin detayları henüz paylaşılmamıştır. Haberin ana konusuna ilişkin bilgiler henüz mevcut değil. Detaylar ilerleyen saatlerde gelecek.

GÜVENLİ ALANA ÇEKİLDİ, YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

65 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu RA-89120 tescilli uçak, önlemler eşliğinde Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.

Antalya Havalimanı 2'nci pistine inişinin ardından güvenli bölgeye alınan uçaktaki yolcu ve mürettebat, tahliye edildi. Tahliye sonrası güvenlik ekipleri tarafından uçakta arama başlatıldı.

Yapılan aramalar sonunda uçakta herhangi olumsuz bir duruma rastlanırken ihbarın asılsız olduğu bildirildi.