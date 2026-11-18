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İstanbul
Rusya havayolu şirketi Azimuth Airlines'a ait, Mineralnye Vody'den Antalya'ya sefer yapan Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.
65 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu RA-89120 tescilli uçak, önlemler eşliğinde Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.
Antalya Havalimanı 2'nci pistine inişinin ardından güvenli bölgeye alınan uçaktaki yolcu ve mürettebat, tahliye edildi. Tahliye sonrası güvenlik ekipleri tarafından uçakta arama başlatıldı.
Yapılan aramalar sonunda uçakta herhangi olumsuz bir duruma rastlanırken ihbarın asılsız olduğu bildirildi.