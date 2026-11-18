Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuksuz sanık Gürsel Horat katılırken, diğer sanıklar katılmadı. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, annesi Saniye Ateş, ablaları Selma Ateş, Sevda Ateş ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, bu celse sanığın dinleneceğini söyledi. Söz verilmesi üzerine konuşan sanık Gürsel Horat, "Önceki ifadelerimi tekrar ederim" dedi.

SELMA ATEŞ: "O HELVA BİZİM EVİMİZDE KAVRULDU, BİZ SIKILMIYORUZ"

Söz alan maktul Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş ise, "Avukat dosyadan sıkıldıklarını söylüyor, biz sıkılmıyoruz. O helva bizim evimizde kavruldu. Biz her gün kilometrelerce yol geliyoruz, helva onların evinde kavrulduğunda biz de sıkılmayız. Burak Kılıç bizim orada İzmir'de, sağlık sorunları nedeniyle gelemiyormuş. Benim annem kaç yaşında ama burada. Bu ülkenin bir akademisyeni katledildi" dedi.

SAVCI TALEPLERİN REDDİNİ İSTEDİ, MAHKEME DURUŞMAYI ERTELEDİ

Cumhuriyet savcısı, sanık avukatlarının taleplerine ilişkin mütalaasında bilirkişi Yüksel Var'ın dinlenilmesi talebinin reddedilmesini istedi. Savcı ayrıca, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebinin reddi ile ana davadan tutuklu sanıklar Doğukan Çep ve Eray Özyağcı'ya ait cep telefonlarının inceleme yapılmak üzere ABD'ye gönderilmesi talebinin de reddine karar verilmesini talep etti.

Verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar hakkındaki mevcut adli kontrol tedbirlerinin devamına ve diğer taleplerin reddine karar vererek, duruşmayı 2 Nisan 2027'ye erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ VE DOSYA SÜRECİ

Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çankaya ilçesinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin ana dava, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Davada tetikçi Eray Özyağcı, motosiklet sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet öncesinde olay yerinde keşif yapan Suat Kurt, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan aynı cezaya mahkum edilmişti. 5 sanık 2 ila 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılırken, 10 sanık hakkında beraat kararı verilmiş, 2 sanığın dosyası ise ayrılmıştı.

Sinan Ateş'in öldürülmesinden önce kendisiyle ilgili bazı bilgileri temin etmek ve cinayetin ardından olaya karışan kişilerin gizlenmesine yardımcı olmakla suçlanan dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Yardımcısı Suat Yılmazzobu, eski Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı Gürsel Horat ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde görevden uzaklaştırılan Komiser Talha Atalay'ın da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Geçen yıl 1 Temmuz'da görülen davanın ikinci duruşmasında mahkeme, dosyanın 22 sanıklı ana davadan dosyaları ayrılan Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem'in yargılandığı dava ile birleştirilmesine karar vermişti. Ancak 4 Mart'ta görülen duruşmada mahkeme, geçen yıl 6 Ekim'de öldürülen Serdar Öktem'e ilişkin dosyanın ayrılmasına hükmetmişti. Böylece sanıkların yargılanmasına ayrılan dosya üzerinden devam edildi.