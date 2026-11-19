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UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ve İstanbul Valiliği'nden cuma akşamını da kapsayan uyarıların ardından şiddetli fırtına kentte yüzünü gösterdi.
Kuvvetli lodosun etkili olduğu İstanbul'da rüzgarın hızı öğle saatlerinden itibaren 75 kilometreye kadar çıktı. Lodosun etkisi kentte gece saatlerinde de sürerken İstanbul Boğazı'nda metrelerce dalgalar oluştu. Rüzgar hızı yer yer 60 kilometre hızlara ulaştı.
İstanbul Valiliği, bugün etkisini artırması ve perşembe öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu. Rüzgarın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle kentin Üsküdar ilçesinde sahilde kıyıya vuran dalgalar metrelerce yükseldi. Bazı vatandaşlar dalgalardan kaçarak korunmaya çalışırken, bazıları da ıslanmaya aldırış etmeden çevrede bulunmaya devam etti.