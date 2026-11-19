Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ve İstanbul Valiliği'nden cuma akşamını da kapsayan uyarıların ardından şiddetli fırtına kentte yüzünü gösterdi.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul'da şiddetli fırtına! Boğaz'a dev dalgalar vurdu, vatandaşlara uyarı yapıldı Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan kuvvetli lodos ve fırtına, yüksek dalgalara ve olumsuzluk risklerine yol açtı. İstanbul'da etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle rüzgarın hızı öğle saatlerinden itibaren 75 kilometreye kadar çıktı ve gece saatlerinde de sürdü. İstanbul Boğazı'nda ve Üsküdar sahilinde metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu. İstanbul Valiliği; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. Valilik açıklamasında, kuvvetli rüzgarın perşembe öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Kuvvetli lodosun etkili olduğu İstanbul'da rüzgarın hızı öğle saatlerinden itibaren 75 kilometreye kadar çıktı. Lodosun etkisi kentte gece saatlerinde de sürerken İstanbul Boğazı'nda metrelerce dalgalar oluştu. Rüzgar hızı yer yer 60 kilometre hızlara ulaştı.

ÇATI UÇMASI, AĞAÇ DEVRİLMESİ VE SOBA ZEHİRLENMELERİNE KARŞI UYARI YAPILDI

İstanbul Valiliği, bugün etkisini artırması ve perşembe öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu. Rüzgarın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

ÜSKÜDAR SAHİLİNDE DEV DALGALAR

Şiddetli rüzgar nedeniyle kentin Üsküdar ilçesinde sahilde kıyıya vuran dalgalar metrelerce yükseldi. Bazı vatandaşlar dalgalardan kaçarak korunmaya çalışırken, bazıları da ıslanmaya aldırış etmeden çevrede bulunmaya devam etti.