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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 18 Kasım 2026 Çarşamba günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yurdun büyük bölümünde yağış beklenirken, özellikle Marmara Bölgesi'nde kuvvetli fırtınanın etkili olacağı bildirildi. İstanbul'da sağanak yağışın öğle saatlerinden sonra bastıracağı belirtildi.
Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak olacağı bildirildi.
Bilecik, Bursa, Edirne, Hatay, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kahramanmaraş, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Osmaniye'ye ise sarı kodlu uyarı verildi.
|Sıra
|Yağış Beklenen Bölgeler
|1
|Marmara'nın kuzey ve doğusu
|2
|Ege'nin kuzey ve batısı
|3
|Doğu Akdeniz
|4
|İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu
|5
|Orta ve Doğu Karadeniz
|6
|Doğu ve Güneydoğu Anadolu
|7
|Antalya ve Isparta çevreleri
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.
Marmara'nın kuzey ve doğusu için kuvvetli fırtına uyarısı verildi. Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde saatte 60-80 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın güneybatı yönlerden yer yer çok kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısının iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyıları ile gece saatlerinde bölge genelinin yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
RİZE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 8°C
Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 9°C
Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
VAN °C, 10°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
MARDİN °C, 14°C
Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
SİİRT °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 18°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu
|MARMARA
|Bursa
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Çanakkale
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|İstanbul
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Kırklareli
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|EGE
|Denizli
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|İzmir
|23°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Manisa
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Muğla
|17°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|AKDENİZ
|Adana
|21°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Antalya
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Burdur
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Hatay
|20°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|İÇ ANADOLU
|Ankara
|16°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
|Eskişehir
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
|Konya
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Nevşehir
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
|BATI KARADENİZ
|Bolu
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
|Düzce
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
|Kastamonu
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
|Zonguldak
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|Amasya
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
|Rize
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
|Samsun
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
|Trabzon
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
|DOĞU ANADOLU
|Erzurum
|8°C
|Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|Kars
|9°C
|Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|Malatya
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
|Van
|10°C
|Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|Diyarbakır
|16°C
|Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
|Mardin
|14°C
|Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
|Siirt
|13°C
|Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
|Şanlıurfa
|18°C
|Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı