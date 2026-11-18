Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 18 Kasım 2026 Çarşamba günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yurdun büyük bölümünde yağış beklenirken, özellikle Marmara Bölgesi'nde kuvvetli fırtınanın etkili olacağı bildirildi. İstanbul'da sağanak yağışın öğle saatlerinden sonra bastıracağı belirtildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 18 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji il il uyardı: Sağanak, kar ve kuvvetli fırtına geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü için yayımladığı hava tahmin raporunda, yurt genelinde yağış beklendiğini ve Marmara Bölgesi'nde kuvvetli fırtına etkili olacağını bildirdi. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya ve Isparta çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Bilecik, Bursa, Edirne, Hatay, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kahramanmaraş, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Osmaniye'ye sarı kodlu uyarı verildi. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı öngörülüyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu için saatte 60-80 kilometre hızla esecek kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

BİRÇOK KENTTE SAĞANAK YAĞIŞ VAR

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak olacağı bildirildi.

Bilecik, Bursa, Edirne, Hatay, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kahramanmaraş, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Osmaniye'ye ise sarı kodlu uyarı verildi.

Sıra Yağış Beklenen Bölgeler 1 Marmara'nın kuzey ve doğusu 2 Ege'nin kuzey ve batısı 3 Doğu Akdeniz 4 İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu 5 Orta ve Doğu Karadeniz 6 Doğu ve Güneydoğu Anadolu 7 Antalya ve Isparta çevreleri

2 BÖLGEDE KAR YAĞIŞI VAR

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

FIRTINA GELİYOR

Marmara'nın kuzey ve doğusu için kuvvetli fırtına uyarısı verildi. Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde saatte 60-80 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

18 KASIM ÇARŞAMBA GÜNCEL HAVA DURUM

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın güneybatı yönlerden yer yer çok kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısının iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyıları ile gece saatlerinde bölge genelinin yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

RİZE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 8°C

Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 9°C

Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

MARDİN °C, 14°C

Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı