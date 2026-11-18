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İstanbul
Altın piyasasında satış baskısı giderek artarken, fiyatlar dibi gördü. Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyelerini test eden altın, güne ciddi değer kaybıyla başladı. Yatırımcıların gözü bugün açıklanacak FED toplantı tutanaklarına çevrildi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 18 Kasım Çarşamba 2026 altın fiyatları...
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 20.181,00 ₺
Yarım Altın Satış: 20.346,00 ₺
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 40.239,00
SATIŞ: 40.543,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 40.432,81
SATIŞ: 41.232,17
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 10.081,00
SATIŞ: 10.179,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.143,205
SATIŞ: 6.144,146