Altın piyasasında satış baskısı giderek artarken, fiyatlar dibi gördü. Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyelerini test eden altın, güne ciddi değer kaybıyla başladı. Yatırımcıların gözü bugün açıklanacak FED toplantı tutanaklarına çevrildi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 18 Kasım Çarşamba 2026 altın fiyatları...