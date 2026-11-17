Altın piyasasında yaşanan sert düşüş yatırımcıyı tedirgin ederken gözler bu hafta açıklanacak Fed tutanaklarına ve ABD'den gelecek kritik ekonomik verilere çevrildi. Peki altında düşüş sürecek mi, yoksa yeni bir yükseliş dalgası mı kapıda? Gram altında 7 bin TL hedefi gerçek olur mu? Dolar, gümüş ve borsada yatırımcıları nasıl bir tablo bekliyor? Ekonomist Dr. Sefer Humar, küresel piyasalardaki gelişmeleri ve 2027'ye ilişkin kritik senaryoları Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a değerlendirdi.

Altın uzun süredir güvenli liman olarak görülüyordu ancak son dönemde sert satışlarla karşı karşıya. Bu düşüş bir düzeltme hareketi mi, yoksa altında yeni ve daha derin bir düşüş döneminin başlangıcında mıyız?

Dr. Sefer Humar: Öncelikle altındaki son düşüşü yalnızca bir düzeltme hareketi olarak nitelendirmek için henüz erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada sıradan bir kâr realizasyonundan daha fazlası var. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, doların güçlenmesi, enflasyon endişeleri ve Fed'in faiz indiriminden ziyade faiz artırımı ihtimalinin yeniden fiyatlanması altın üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor.

Nitekim 16 Kasım'da ons altın 3.830 dolar seviyelerine kadar gerileyerek Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyelerini gördü. 17 Kasım itibarıyla ise 3.870 dolar civarında işlem görüyordu.

Ancak burada çok önemli bir ayrıntıyı gözden kaçırmamak gerekiyor. Altın yalnızca bir emtia değildir; aynı zamanda küresel finans sistemine duyulan güvenin, enflasyon beklentilerinin ve jeopolitik risk algısının da bir göstergesidir.

Benim değerlendirmem, kısa vadede altında volatilitenin devam edeceği, ancak orta ve uzun vadeli görünümün yalnızca son birkaç haftalık fiyat hareketiyle değerlendirilmemesi gerektiği yönünde.

Şöyle düşünelim: Bir ülkede ekonomik belirsizlik artarken merkez bankası faizleri yükseltiyorsa yatırımcı önünde iki seçenek bulur. Bir tarafta faiz getirisi sunan dolar ve tahvil, diğer tarafta faiz getirisi olmayan ama uzun vadede satın alma gücünü koruma amacı taşıyan altın vardır. Bugün piyasanın tercihi ağırlıklı olarak ilk seçenekten yana. Fakat bu tercih kalıcı olmak zorunda değil.

Özellikle 2027 yılında ABD ile İran arasında olası bir askeri çatışma, bölgesel gerilimin büyümesi, petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi ve enerji kaynaklı enflasyonun küresel ekonomiye yayılması altın açısından yeni bir fiyatlama süreci başlatabilir.

Benim temel yaklaşımım şu: Kısa vadede dolar ve faizler altının yönünü belirlerken orta vadede jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının rezerv tercihleri yeniden belirleyici olabilir.

Dolayısıyla altındaki düşüşü görüp güvenli liman özelliğinin ortadan kalktığını söylemek doğru değil. Güvenli limanın kendisi değişmedi; yatırımcıların o limana hangi maliyetle ulaşacağı değişti.

Piyasada bazen en büyük fırsatlar, herkesin aynı yöne baktığı değil, herkesin aynı yönden uzaklaştığı dönemlerde ortaya çıkar.

Gram altın yatırımcısını bu hafta özellikle neler bekliyor?

Dr. Sefer Humar: Gram altını değerlendirirken yatırımcıların yaptığı en büyük hatalardan biri, yalnızca ons altına odaklanmaları. Oysa gram altın iki temel değişkenin bileşkesidir: Uluslararası piyasalarda ons altının dolar cinsinden fiyatı ve dolar/TL kuru.

Dolayısıyla ons altında yaşanan düşüşün gram altına aynı oranda yansıması her zaman mümkün değildir. Dolar/TL'deki yükseliş, ons altındaki kaybın bir bölümünü telafi edebilir.

17 Kasım sabahı itibarıyla ons altın yaklaşık 3.874 dolar, gram altın ise 6.280 TL civarında işlem görüyordu. Dolar/TL de 50,40 seviyesindeydi.

BU HAFTA 3 KRİTİK GELİŞME VAR

Bu hafta yatırımcıyı özellikle üç gelişme bekliyor: Fed toplantı tutanakları, ABD'den gelecek ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler.

Benim beklentim, gram altında kısa vadede 6.000–6.750 TL bandında dalgalı bir fiyat hareketi yaşanabileceği yönünde. Bu bandı kesin bir teknik sınırdan ziyade mevcut belirsizlik ortamında takip edilmesi gereken bir hareket alanı olarak değerlendiriyorum.

Ancak 6.500 TL seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması hâlinde yukarı yönlü momentumun güçlenerek 6.750 TL ve devamında 7.000 TL seviyelerine doğru yeni bir fiyatlama alanı oluşturabileceğini düşünüyorum.

Burada yatırımcıların özellikle şunu anlaması gerekiyor: Altın her zaman yükselerek güvenli liman olma özelliğini göstermez. Bazen fiyatı düşerken de portföy çeşitlendirmesindeki işlevini korur.

Ben yatırımcı psikolojisini bir örnekle açıklamak isterim. Bir binanın sağlamlığını yalnızca güneşli bir günde değil, fırtınada test edersiniz. Altının gerçek anlamdaki güvenli liman özelliği de tam olarak böyle dönemlerde anlaşılır.

Öte yandan kısa vadeli sert hareketlerde panikle karar vermek yerine fiyatın hangi ekonomik gelişmeye tepki verdiğini anlamak gerekir. Çünkü fiyat düşüyor diye her şey ucuzlamış, fiyat yükseliyor diye de her şey değer kazanmış değildir. Altın yatırımcısının bu dönemde ihtiyacı olan şey acele etmek değil, fiyatın arkasındaki hikâyeyi doğru okumaktır.

KUYUMCU MAKASI VE FİZİKİ PİYASA KOŞULLARI KRİTİK

Ons altındaki düşüşün yanı sıra dolar/TL'deki hareketler gram altını nasıl etkileyecek?

Dr. Sefer Humar: Bu sorunun cevabı aslında gram altının matematiğinde yatıyor. Gram altının teorik fiyatı, ons altının dolar cinsinden değeri ile dolar/TL kurunun çarpımının 31,1035'e bölünmesiyle hesaplanır. Buna kuyumcu makası ve fiziki piyasa koşulları da eklenebilir.

Burada çok önemli bir husus var. Türkiye'de yatırımcıların önemli bir bölümü altın fiyatlarını yalnızca dolar üzerinden değerlendiriyor. Oysa Türk yatırımcısı açısından kur hareketi de en az ons altın kadar önemli.

Örneğin ons altının yüzde 5 gerilediğini, buna karşılık dolar/TL'nin yüzde 3 yükseldiğini düşünelim. Bu durumda gram altındaki kayıp yaklaşık yüzde 2 seviyesinde kalır. Yani küresel piyasalardaki düşüş, yerel piyasada daha sınırlı hissedilir.

Tersi de mümkündür. Ons altın yükselirken dolar/TL yatay kalırsa gram altın ons altındaki yükselişe daha yakın bir performans gösterebilir.

Ben Türkiye'de kurun kısa vadede gram altındaki küresel fiyat hareketlerini tamamen telafi edecek ölçüde sert hareket etmesinden ziyade, daha kontrollü bir seyir izlemesini beklerim. Bu nedenle önümüzdeki günlerde gram altının yönü üzerinde ons altındaki hareketlerin daha belirleyici olabileceğini düşünüyorum.

Ancak orta vadede Türkiye'nin enflasyon görünümü, para politikası, rezerv politikası ve döviz piyasasındaki gelişmeler kurun gram altın üzerindeki etkisini belirlemeye devam edecektir.

Senaryo / Vade Ons Altın Dolar/TL Kuru Gram Altın Üzerindeki Etkisi / Beklenti Senaryo 1 %5 Düşüş %3 Yükseliş Kayıp yaklaşık %2 seviyesinde sınırlı kalır. Senaryo 2 Yükseliş Yatay Ons altındaki yükselişe yakın bir performans gösterir. Kısa Vade Belirleyici faktör Kontrollü seyir Kur sert hareket etmeyeceği için yönü ağırlıklı olarak ons altın belirler. Orta Vade - Enflasyon, para/rezerv politikaları ve döviz piyasası etkili Kur gelişmeleri gram altın üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir.

Burada bir başka noktaya dikkat çekmek istiyorum: Türkiye'de altın yalnızca bir yatırım aracı değil, aynı zamanda hane halkının tasarruf kültürünün önemli bir parçasıdır. Yastık altındaki altın, ekonomik belirsizlik dönemlerinde vatandaşın kendisini güvende hissetme arayışının da bir sonucudur.

Bu nedenle gram altını değerlendirirken sadece uluslararası piyasalara değil, Türkiye'nin ekonomik gerçeklerine de bakmak gerekiyor. Ons altın dünyanın risklerini, dolar/TL ise Türkiye'nin ekonomik gerçeklerini fiyatlar. Gram altın bu iki dünyanın kesiştiği noktadır.

Bu hafta açıklanacak Fed toplantı tutanakları küresel piyasalar açısından kritik. Fed'in faiz politikasına ilişkin nasıl bir mesaj bekliyorsunuz? Faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması altın, gümüş, dolar ve borsaları nasıl etkiler?

Dr. Sefer Humar: Öncelikle Fed toplantı tutanaklarının piyasalar açısından neden önemli olduğunu açıklamak gerekiyor. Fed'in 27–28 Ekim 2026 tarihli toplantısına ilişkin tutanaklar 18 Kasım'da açıklanacak. Benim beklentim, tutanaklarda enflasyonla mücadelede ihtiyatlı ve gerektiğinde sıkı para politikasını sürdürmeye hazır bir yaklaşımın öne çıkması yönünde. Çünkü bugün ABD ekonomisinde piyasaların dikkatini çeken temel mesele yalnızca büyüme değil, enflasyonun yeniden ivme kazanma ihtimali.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, enerji maliyetleri ve jeopolitik gelişmeler ABD'de enflasyon beklentilerini etkileyebilecek önemli unsurlar. Fed açısından asıl mesele, geçici fiyat artışlarının kalıcı enflasyon baskısına dönüşmesini engellemek. Nitekim son dönemde Fed'in aralık ayında faiz artırabileceğine ilişkin beklentiler belirgin şekilde güçlendi. Reuters'ın 16 Kasım tarihli haberinde piyasanın 25 baz puanlık faiz artışına yaklaşık yüzde 94 olasılık verdiği aktarılıyordu.

Bu nedenle tutanaklarda özellikle üç başlığa dikkat edeceğim: Enflasyonun kalıcılığı, iş gücü piyasasının dayanıklılığı ve faiz artışlarının ekonomik aktivite üzerindeki etkisi. Faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması durumunda varlık sınıfları üzerindeki etkiler ise farklı olacaktır.

Altın: Faiz getirisi olmayan altın, yüksek faiz ortamında alternatif yatırım araçları karşısında cazibesini kaybedebilir. Özellikle doların güçlenmesi ve ABD tahvil getirilerinin yükselmesi altında satış baskısını artırabilir.

Gümüş: Gümüş hem değerli metal hem de sanayi emtiasıdır. Bu nedenle faizlerin yüksek kalması ve küresel büyümenin yavaşlaması gümüş üzerinde çift yönlü baskı oluşturabilir.

Dolar: ABD faizlerinin yüksek kalacağı beklentisi doların diğer para birimleri karşısında güçlenmesini destekleyebilir.

Borsalar: Yüksek faiz, şirketlerin finansman maliyetlerini artırırken gelecekte elde edilecek kârların bugünkü değerini aşağı çekebilir. Özellikle yüksek değerlemeli teknoloji şirketleri bundan daha fazla etkilenebilir. Ancak burada önemli bir ayrım yapmak gerekiyor. Faizlerin yüksek kalması bütün borsaların aynı ölçüde düşeceği anlamına gelmez. Şirketlerin borçluluk yapısı, nakit akışı, kârlılığı ve sektör dinamikleri belirleyici olacaktır.

Benim asıl dikkat çekmek istediğim konu ise 2027 yılına ilişkin küresel para politikası dengesi. Dünyada uzun süredir ucuz para döneminin sona erdiği bir finansal konjonktürün içindeyiz. Artık yatırımcılar yalnızca büyümeye değil, paranın maliyetine, enflasyona ve jeopolitik risklere de bakmak zorunda. Eğer ABD'de enflasyon yeniden yükselir ve Fed faiz indirimlerini öteleyerek sıkı para politikasını sürdürürse 2027'nin ilk dönemlerinde gelişmekte olan ülke piyasaları açısından da daha zorlayıcı bir finansal ortam oluşabilir.

Bununla birlikte ABD-İran geriliminin askeri bir çatışmaya dönüşmesi ihtimalini de göz ardı etmemek gerekiyor. Böyle bir senaryoda petrol fiyatları üzerinden yeni bir enflasyon dalgası oluşabilir. Bu durum Fed'in para politikasını daha da karmaşık hâle getirebilir.

Çünkü merkez bankaları bir taraftan ekonomik büyümeyi korumaya çalışırken diğer taraftan enerji kaynaklı enflasyonla mücadele etmek zorunda kalabilir.

Benim için 2027'nin en önemli ekonomik sorusu şu olacak: Dünya ekonomisi yeniden büyümeyi mi fiyatlayacak, yoksa enflasyonla mücadelenin maliyetini mi? Unutmamak gerekir ki finansal piyasalarda bazen faizlerin kendisi değil, faizlerin geleceğine ilişkin beklentilerin değişmesi milyarlarca dolarlık sermaye hareketlerini tetikler.

Ez cümle olarak 2026'nın son döneminde finansal piyasalar artık yalnızca enflasyon ve faiz üzerinden değil, jeopolitik riskler, enerji arzı ve küresel sermaye hareketleri üzerinden de şekilleniyor. Altın, gümüş, dolar ve borsayı birbirinden bağımsız değerlendirmek mümkün değil. Birindeki hareket diğerinin fiyatlamasını doğrudan etkileyebiliyor. Özellikle 2027'ye giderken yatırımcıların tek bir varlığa veya tek bir senaryoya odaklanmak yerine portföy çeşitlendirmesini önemsemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yatırım dünyasında önemli olan yalnızca doğru varlığı seçmek değil, yanlış senaryoda ayakta kalabilecek bir portföy oluşturmaktır. Piyasalar geleceği satın alır; yatırımcı ise bugünün fiyatıyla yarının belirsizliği arasında karar verir.