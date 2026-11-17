Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Samsunspor’u Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda konuk etmeye hazırlanan Galatasaray’da tüm gözler RAMS Park’ın zemin çalışmalarına çevrildi. Cimbom, Şampiyonlar Ligi’nde 24 Kasım’da İngiltere’nin köklü kulüplererinden Aston Villa’yı konuk edeceği dev mücadele öncesinde zemini en ideal koşullara ulaştırmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

150 TON KUM VE 1 TON TOHUM İLE ÖZEL SEFERBERLİK

Zeminin kalitesini artırmak ve oyuncu sağlığını korumak amacıyla geçtiğimiz hafta sahaya 150 ton kum uygulaması yapıldı. Kumun zeminle iyice harmanlanmasının ardından hibrit çim işlemleri gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında yaklaşık 1 ton Lolium cinsi çim tohumu kullanılırken, tohumların çimlenmesini hızlandırmak, nem dengesini korumak ve sağlıklı bir gelişim süreci sağlamak için sahanın üzeri germinasyon (çimlendirme) örtüsüyle kapatıldı. Uzman ekipler, çimlerin kök salma sürecini hızlandırmak ve oyun kalitesini en üst noktaya taşımak adına mesaisini sürdürüyor.

ASTON VİLLA'DAN GALATASARAY'A ANLAYIŞ: SON ANTRENMAN TESİSLERDE

Zeminin korunması ve maç saatine kadar en iyi kondisyonda kalması için Galatasaray yönetimi UEFA'ya resmi bir başvuruda bulundu. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibi Aston Villa'nın maç öncesi son resmi antrenmanını RAMS Park yerine kendi tesislerinde gerçekleştirmesini talep etti.

Hem UEFA yetkilileri hem de Aston Villa cephesi bu haklı talebi olumlu karşıladı. Böylece İngiliz ekibi, kritik karşılaşma öncesindeki son idmanını kendi tesislerinde yaparak RAMS Park zeminini maç saatine kadar koruma altına almış oldu.

MAÇ SONRASI İÇİN İKİ BÜYÜK SEÇENEK MASADA

Galatasaray yönetimi, Aston Villa karşılaşmasının ardından zeminin geleceğiyle ilgili uzun vadeli kalıcı çözümler için de şimdiden düğmeye bastı. Mücadelenin ardından kulübün gündeminde halı hibrit ve çakma hibrit olmak üzere iki önemli alternatif bulunuyor. Yapılacak detaylı değerlendirmelerin ve incelemelerin ardından, RAMS Park zeminini sezonun geri kalanında tamamen dayanıklı kılacak en doğru yöntemin tercih edileceği öğrenildi.