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İstanbul
Kuveyt, hava saldırısına maruz kaldığını duyurdu. İnsansız hava aracı (İHA) kullanılarak yapılan saldırıyla ilgili ülkenin savunma sistemlerinin devreye girdiği bilgisi verildi.
Gelişmeyle ilgili Kuveyt ordusunun sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz İHA saldırılarını engellemeye çalışıyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin "düşman saldırılarını" önlemesinden kaynaklandığı belirtildi.
Saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmayan açıklamada, halka emniyet ve güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.