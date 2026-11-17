İran, ABD’nin Hürmüz Boğazı girişinde yer alan Keşm Adası’na saldırı düzenlediğini açıkladı.

İRANLI YETKİLİDEN İLK AÇIKLAMA: "HASARA YOL AÇMADI"

Hürmüz Boğazı’nda ABD-İran gerilimi sürüyor. Hürmüzgan Valiliği Siyasi, Güvenlik ve Sosyal İşler Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD’nin Hürmüz Boğazı girişinde yer alan Keşm Adası’na saldırı düzenlediğini açıkladı. Nefisi, saldırının herhangi bir hasara yol açmadığını aktardı.