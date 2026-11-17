Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İran, ABD’nin Hürmüz Boğazı girişinde yer alan Keşm Adası’na saldırı düzenlediğini açıkladı.
Hürmüz Boğazı’nda ABD-İran gerilimi sürüyor. Hürmüzgan Valiliği Siyasi, Güvenlik ve Sosyal İşler Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD’nin Hürmüz Boğazı girişinde yer alan Keşm Adası’na saldırı düzenlediğini açıkladı. Nefisi, saldırının herhangi bir hasara yol açmadığını aktardı.