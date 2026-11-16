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Dünya
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 17:55
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 17:55

ABD Başkanı Donald Trump’tan Asya ziyareti öncesi çarpıcı açıklama: "Kim Jong-un ile de görüşebiliriz, bu iyi olur"

ABD Başkanı Donald Trump, Asya ziyareti kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı temaslara ilişkin sorular üzerine Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile de görüşebileceğini söyledi. Ülkedeki uçuş krizine de değinen Trump, Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) eskiyen altyapısının yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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ABD Başkanı Donald Trump’tan Asya ziyareti öncesi çarpıcı açıklama:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 17:55
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 17:55

ABD Başkanı , basın mensuplarının sorularını cevaplayarak yaklaşan Asya turu, dünya liderleriyle planlanan temaslar ve ABD ekonomisine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’tan Asya ziyareti öncesi çarpıcı açıklama: "Kim Jong-un ile de görüşebiliriz, bu iyi olur"

Çin Devlet Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı ile gerçekleştirilecek görüşmelere yönelik soruları cevaplayan Trump, Kuzey Kore lideri ile olası bir zirveye de yeşil ışık yaktı. Trump konuya ilişkin, Asya ziyareti sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşebileceğini ifade etti.

ABD'DEKİ UÇUŞ KRİZİNE DEĞİNDİ: "EKİPMANLAR ÇOK ESKİ"

Ülke genelinde binlerce uçuşun iptal edilmesine ve ertelenmesine yol açan sivil havacılık ve hava trafik kontrol arızalarına da değinen Trump, sistemde kullanılan ekipmanların teknolojik ömrünü tamamladığını savundu.

Federal Havacılık İdaresi'nin () iletişim ve kontrol altyapısının acilen yenilenmesi gerektiğini dile getiren Trump, kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlanabilmesi için yeni finansmana ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Konuyla ilgili, "Ekipmalarımız eski ve arızalı. Bunu uzun zamandır Kongreye söylüyoruz. Ekipmanlarımızın bazıları 55 yıllık" dedi.

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