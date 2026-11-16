ABD Başkanı Donald Trump’tan Asya ziyareti öncesi çarpıcı açıklama: "Kim Jong-un ile de görüşebiliriz, bu iyi olur"

ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarının sorularını cevaplayarak yaklaşan Asya turu, dünya liderleriyle planlanan temaslar ve ABD ekonomisine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirilecek görüşmelere yönelik soruları cevaplayan Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile olası bir zirveye de yeşil ışık yaktı. Trump konuya ilişkin, Asya ziyareti sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşebileceğini ifade etti.

ABD'DEKİ UÇUŞ KRİZİNE DEĞİNDİ: "EKİPMANLAR ÇOK ESKİ"

Ülke genelinde binlerce uçuşun iptal edilmesine ve ertelenmesine yol açan sivil havacılık ve hava trafik kontrol arızalarına da değinen Trump, sistemde kullanılan ekipmanların teknolojik ömrünü tamamladığını savundu.

Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) iletişim ve kontrol altyapısının acilen yenilenmesi gerektiğini dile getiren Trump, kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlanabilmesi için yeni finansmana ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Konuyla ilgili, "Ekipmalarımız eski ve arızalı. Bunu uzun zamandır Kongreye söylüyoruz. Ekipmanlarımızın bazıları 55 yıllık" dedi.