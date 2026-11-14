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Dünya
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 22:42
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 22:42

Putin, Şi Cinping ve Trump bir araya geliyor! Tarihi ve yeri açıklandı

ABD, Çin ve Rusya arasında gerçekleşecek üçlü zirve için anlaşmaya varıldı. Putin, Trump ve Şi Cinping, 19 Kasım'da Çin'de bir araya gelecek. Kritik öneme sahip görüşmede İran başta olmak üzere küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Putin, Şi Cinping ve Trump bir araya geliyor! Tarihi ve yeri açıklandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 22:42
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 22:42

Dünyanın 3 büyük ülkesinin lideri bir araya geliyor. Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı , Devlet Başkanı ve ABD Başkanı 'ın üçlü görüşme yapacağını bildirdi.

HABERİN ÖZETİ

Putin, Şi Cinping ve Trump bir araya geliyor! Tarihi ve yeri açıklandı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Kasım'da Çin'de üçlü bir zirve gerçekleştireceği bildirildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin, Şi ve Trump arasında 19 Kasım'da üçlü bir görüşme yapılması konusunda mutabık kalındığını açıkladı.
Görüşme, Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Şıncın kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleşecek.
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Wales, ABD Başkanı Trump'ın gelecek hafta Filipinler ve Çin'e gideceğini, ziyaretin ikinci ayağında bu üçlü görüşmenin yapılacağını duyurdu.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

ÜÇLÜ ZİRVE 19 KASIM'DA ÇİN'DE

Peskov, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamalarda 19 Kasım'da gerçekleşecek görüşme hakkında bilgi vererek 'in Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi'ne katılacağını belirtti.

Peskov, açıklamasında "Putin, Şi ve Trump arasında 19 Kasım'da üçlü görüşmenin yapılması konusunda mutabık kalındı. Görüşme, APEC Zirvesi kapsamında Çin'in Şıncın kentinde gerçekleşecek." dedi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Wales, bugün, ABD Başkanı Trump'ın gelecek hafta Filipinler ve Çin'e bir gezi düzenleyeceği, ziyaretin ikinci ayağında Çin Devlet Başkanı Şi ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile üçlü bir görüşme gerçekleştireceğini bildirmişti.

 

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