Suriye'nin başkenti Şam'da patlama: 2 ölü, 2 yaralı

Suriye'nin başkenti Şam'da bir patlama meydana geldi. Olay, kırsal Ceramana bölgesinde bir araçta gerçekleşti.

ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Patlama sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, bölgede yoğun paniğe neden olurken güvenlik güçleri olay yeri çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri yaralılar hastaneye kaldırırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.