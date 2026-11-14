Suriye'nin başkenti Şam'da patlama: 2 ölü, 2 yaralı

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İstanbul
Suriye'nin başkenti Şam'da bir patlama meydana geldi. Olay, kırsal Ceramana bölgesinde bir araçta gerçekleşti.
Patlama sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, bölgede yoğun paniğe neden olurken güvenlik güçleri olay yeri çevresinde güvenlik önlemleri aldı.
Sağlık ekipleri yaralılar hastaneye kaldırırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.