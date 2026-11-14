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Dünya
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 21:20
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 21:22

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama: 2 ölü, 2 yaralı

Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsal Ceramana bölgesinde bir araçta patlama meydana geldi. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, patlama hakkında soruşturma başlatıldı.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Suriye'nin başkenti Şam'da patlama: 2 ölü, 2 yaralı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 21:20
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 21:22

'nin başkenti 'da bir meydana geldi. Olay, kırsal Ceramana bölgesinde bir araçta gerçekleşti. 

ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Patlama sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, bölgede yoğun paniğe neden olurken güvenlik güçleri olay yeri çevresinde güvenlik önlemleri aldı. 

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri yaralılar hastaneye kaldırırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

 

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#suriye
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