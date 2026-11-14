Doğu Guta’daki kimyasal saldırı beyaz perdede: 'Türk kardeşlerimizin desteği olmasaydı Suriye’de de bir soykırım yaşanacaktı'

İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Suriye İstanbul Başkonsolosu Halid el Hindavi ve Prof. Yasin Aktay’ın da katıldığı özel gösterimin ardından konuşan, belgeseldeki tanıklardan Suriyeli doktor Muhammed Al Hatib “Türk kardeşlerimizin desteği olmasaydı Suriye’de de bir soykırım yaşanacaktı” dedi. Belgeselin ardından yapılan özel söyleşide konuşan Ruba Vanusa’nın “Geri dönüp baktığımda çocuklarımın ve benim hâlâ hayatta olduğumuza inanamıyorum” sözleri ise izleyicileri duygulandırdı.

Yapımcılığını Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneği’nin yaptığı belgeselin yönetmeni Emre Efser, Doğu Guta’daki kimyasal saldırıyı filme almanın arkasında yatan düşünceyi ise “Unutulan zulüm tekrar eder. Doğu Guta gibi Esedrejiminin işlediği zulümlerin hafızadan silinmesine izin vermemek ve sorumluların tarih önünde tekrar hüküm giymesi için bu belgeseli yaptık” sözleriyle açıkladı.

“Doğu Guta: Zehirli Sessizlik” belgeseli, 14 Kasım Cumartesi günü 14. Boğaziçi Film Festivali Özel Seçkisinde izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Emre Efser’in üstlendiği belgesel, 21 Ağustos 2013 gecesi Suriye’nin Doğu Guta kentine yapılan kimyasal saldırıyı, hayatta kalanların şahitlikleriyle anlatıyor. Birbirinden farklı mesleklere sahip 7 Doğu Guta sakininin tanıklığına yer veren yapım, saldırının farklı hayatları nasıl derinden etkilediğini izleyicinin gözleri önüne seriyor.

“UYUMAYAN ŞEHİR” BİR GECEDE SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Elini kaybeden bir saat tamircisi, asıl yarasının artık saatlere dokunamamak olmadığını anlatıyor. İki kardeşini kaybeden bir berber, gece gündüz uyumayan şehrin bir gecede sonsuz bir sessizliğe gömülüşünü paylaşıyor. Çocukları elinden alınan bir anne ise hiçbir işkencenin evlatlarından ayrı kalmak kadar acı vermediğini, gözyaşlarını yutkunarak anlatıyor.

VİCDANIYLA KARŞI KARŞIYA GELMEMEK İÇİN ÖLÜMÜ GÖZE ALDI

Kendi halkının masum çocuklarını öldürme emri alan bir rejim askerinin vicdanının sesini dinlediği anlar, belgeselin en çarpıcı tanıklıklarından biri. Ölümü göze alarak vicdanıyla yüzleşmekten kaçınan asker, yıllarını “insanlık mezbahası” olarak anılan Sednaya Hapishanesi’nde geçirmek zorunda kalıyor. Suriye’nin özgürlüğüne kavuştuğu Aralık sabahında, güneşi görebildiğine hâlâ inanamıyor. Direniş sırasında sokaklardaki yaralılara yardım eden bir rehberin eşliğinde izleyici; Doğu Guta’nın yıkık evlerine, harabeye dönmüş sokaklarına ve yer altına gömülmüş hastanelerine tanıklık ediyor. Açlığın silah olarak kullanıldığı bir savaşta, bir insanı kurtarmakla karın doyurmak arasında kalmanın ne denli ağır bir ikilem olduğu, rehberin gözlerinde okunuyor. Yer altındaki hastanelerde ilaçsız, ağrı kesicisiz ve elektriksiz ameliyat yapmak zorunda kalan bir doktor ise gencecik şehitlerin acısını yaşarken, kurtardığı her hayatla yeniden umutlandığını anlatıyor.

TARİHİN KAYIT DEFTERİNDEN SİLİNMESİN DİYE

“Doğu Guta: Zehirli Sessizlik”, açlıkla sınanan çocukların içlerine çektikleri elma kokusuyla katledilişini ve bu tablonun dünya medyası tarafından nasıl görmezden gelindiğini gözler önüne seriyor. Yönetmen Emre Efser’in imzasını taşıyan belgesel, dünyanın yaşanmamış saydığı Doğu Guta katliamının parmak izlerini çıkararak bu acı gerçeğin tarihin kayıt defterinden silinmemesini amaçlıyor.