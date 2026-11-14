Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Volkan Demirel geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de üst üste gelen puan kayıplarının ardından teknik direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak vedalaşan Gaziantep FK'da yeni teknik patron netleşti.

Ligdeki kötü gidişata milli maç arasını fırsata çevirerek son vermek isteyen kırmızı-siyahlı yönetim, masaya oturduğu Volkan Demirel ile el sıkıştığı iddia edildi.

SÖZLEŞME SÜRESİ BELLİ OLDU

Taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından 45 yaşındaki çalıştırıcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanması kararlaştırıldı. Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Fatih Karagümrük, Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği'nde görev yapan Demirel, böylece Süper Lig'deki beşinci takımının başına geçmeye hazırlanıyor. Gaziantep temsilcisinin resmi açıklamayı kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

İLK SINAVINDA ESKİ TAKIMINA RAKİP OLACAK

Ligde çıktığı son 6 karşılaşmadan da sahadan puansız ayrılan Gaziantep FK, milli araya kadar oynadığı 11 maçta hanesine yalnızca 8 puan yazdırabildi. Küme düşme hattında yer alan kırmızı-siyahlılar, Volkan Demirel yönetiminde beyaz bir sayfa açarak alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapıyor.

Fikstür ise genç teknik adama ilginç bir tesadüf hazırladı. Gaziantep FK, milli aranın sona ermesiyle birlikte ligin 12. haftasında deplasmanda Volkan Demirel'in son çalıştırdığı ekip olan Gençlerbirliği'ne konuk olacak.