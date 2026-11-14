Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 15:33

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Volkan Demirel geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de zor günler geçiren ve Orhan Ak ile yollarını ayıran Gaziantep FK, aradığı teknik direktörü buldu. Kırmızı-siyahlı yönetim, son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam Volkan Demirel ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldığı iddia edildi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Volkan Demirel geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 15:33

'de üst üste gelen puan kayıplarının ardından teknik direktör ile karşılıklı anlaşarak vedalaşan 'da yeni teknik patron netleşti. 

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Volkan Demirel geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu

Ligdeki kötü gidişata milli maç arasını fırsata çevirerek son vermek isteyen kırmızı-siyahlı yönetim, masaya oturduğu ile el sıkıştığı iddia edildi.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Volkan Demirel geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu

SÖZLEŞME SÜRESİ BELLİ OLDU

Taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından 45 yaşındaki çalıştırıcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanması kararlaştırıldı. Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Fatih Karagümrük, Hatayspor, Bodrum FK ve 'nde görev yapan Demirel, böylece Süper Lig'deki beşinci takımının başına geçmeye hazırlanıyor. Gaziantep temsilcisinin resmi açıklamayı kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Volkan Demirel geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu

İLK SINAVINDA ESKİ TAKIMINA RAKİP OLACAK

Ligde çıktığı son 6 karşılaşmadan da sahadan puansız ayrılan Gaziantep FK, milli araya kadar oynadığı 11 maçta hanesine yalnızca 8 puan yazdırabildi. Küme düşme hattında yer alan kırmızı-siyahlılar, Volkan Demirel yönetiminde beyaz bir sayfa açarak alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapıyor.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Volkan Demirel geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu

Fikstür ise genç teknik adama ilginç bir tesadüf hazırladı. Gaziantep FK, milli aranın sona ermesiyle birlikte ligin 12. haftasında deplasmanda Volkan Demirel'in son çalıştırdığı ekip olan Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Volkan Demirel geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor peşindeydi: Van Dijk'tan transfer açıklaması!
Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe'ye cevap geldi! Yer yerinden oynayacak
ETİKETLER
#volkan demirel
#Gençlerbirliği
#Futbol
#trendyol süper lig
#gaziantep fk
#orhan ak
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.