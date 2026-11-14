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Ekonomi
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 15:54

Araç sahipleri dikkat! Uygulama yarın başlıyor: Uymayana 6 bin lira ceza kesilecek

Ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor. Kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan işletmelere para cezası uygulanacak.

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Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 15:54

Şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçları kapsayan zorunlu kış lastiği uygulaması yarın devreye girecek. Pazar yürürlüğe girecek uygulama özel otomobiller için yasal bir mecburiyet taşımazken, uymayan işletmelere uygulanacak. 

HABERİN ÖZETİ

Araç sahipleri dikkat! Uygulama yarın başlıyor: Uymayana 6 bin lira ceza kesilecek

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Şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçları kapsayan zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor ve uymayan işletmelere para cezası kesilecek.
Uygulama 15 Kasım Pazar günü yürürlüğe girecek.
Özel otomobiller için yasal bir mecburiyet bulunmuyor.
7 derecenin altındaki sıcaklıklarda kış lastiği kullanılması yol tutuşu için önemli.
Kış lastiği takmamanın cezası 2026 yılı itibarıyla 6 bin lira.
Lastiklerin üretim tarihi ve saklama koşulları da önemli.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Araç sahipleri dikkat! Uygulama yarın başlıyor: Uymayana 6 bin lira ceza kesilecek

7 DERECENİN ALTINDA RİSK ARTIYOR

Araçlarda güvenli sürüşün sağlanmasında lastik seçimi önemli rol oynuyor. Özellikle hava sıcaklığının 7 derecenin altına düşmesiyle kış lastiklerine geçilmesi, yol tutuşunun korunması açısından önem taşıyor.

Soğuk hava koşullarında sertleşen yaz lastikleri, karlı ve buzlu yollarda yeterli tutuş sağlayamıyor. Bu durum fren mesafesinin uzamasına, aracın kaymasına ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden olabiliyor.

Araç sahipleri dikkat! Uygulama yarın başlıyor: Uymayana 6 bin lira ceza kesilecek

LASTİKLERİN ÜRETİM TARİHİNE DİKKAT

Sürücülerin kış lastiği tercihinde yalnızca mevsime uygunluğa değil, lastiğin üretim tarihine ve saklama koşullarına da dikkat etmesi gerekiyor.

Kullanılmamış lastikler de zamanla özelliklerini yitirebiliyor. Özellikle uygun olmayan ortamlarda bekletilen lastiklerin performansı olumsuz etkilenebiliyor.

Güvenli sürüş için lastik değişiminin yanı sıra araçların kış şartlarına hazırlanması, bakım ve kontrollerinin de ihmal edilmemesi gerekiyor.

Araç sahipleri dikkat! Uygulama yarın başlıyor: Uymayana 6 bin lira ceza kesilecek

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Yükümlülüğe uymayan işletmelere para cezası uygulanacak. Sürücülerin herhangi bir yaptırımla karşılaşmamak ve trafik güvenliğini sağlamak için araçlarını kış koşullarına hazırlaması önem taşıyor.

2026 yılı itibarıyla kış lastiği takmama cezası 6 bin lira olarak uygulanıyor.

Araç sahipleri dikkat! Uygulama yarın başlıyor: Uymayana 6 bin lira ceza kesilecek
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#Para Cezası
#15 Kasım
#trafik güvenliği
#Lastik Değişimi
#Kış Lastiği Uygulaması
#Ekonomi
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