Bakan Uraloğlu duyurdu! 4 şehir hızlı trenle bağlanıyor: Yolculuk süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep'te düzenlenen Abdülhamit Han Köprülü Kavşağı'nın açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, 312,5 kilometrelik Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nde çalışmaların sürdüğünün müjdesini verdi.

"177 MİLYAR 141 MİLYON LİRA YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK"

Ulaşım altyapısını güçlendirmek için Gaziantep'te önemli yatırımlar hayata geçirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçen Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimiz bu gazi şehrin kalkınmasını daha da hızlandırmaktadır. 10 milyar doları aşan ihracatı, organize sanayi bölgeleri ve tarımdan sanayiye uzanan üretim gücüyle Gaziantep, ulaşım altyapısının güçlenmesiyle daha da ileriye taşınmaktadır. Son 24 yılda Gaziantep'in ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 177 milyar 141 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Tüm demiryolu altyapısını yeniledik ve modernize ettik. 2022 yılında Gaziray'ı açtık" dedi.

MERSİN-GAZİANTEP ARASI 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK

Bakan Uraloğlu, yapımı süren 312,5 kilometrelik Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi hakkında da bilgi verdi.

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşım süresinin önemli ölçüde kısalması bekleniyor. Mevcut durumda 6,5 saat süren yolculuk, hızlı tren hattının hizmete girmesiyle 2 saat 15 dakikaya düşecek.

Projenin Mersin-Adana etabının 2027 yılında tamamlanması hedeflenirken hattın bölgedeki yolcu taşımacılığına ve ticari hareketliliğe katkı sağlaması bekleniyor.

ÇALIŞMALARIMIZ HIZLA DEVAM EDİYOR

Gaziantep Havalimanı'na KET-2 sistemi kurulduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, uçakların başka illere yönlendirmeyeceğini de aktardı. Ticaret hareketliliği için önemi taşıyan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı çalışmalarının son hız devam ettiğini aktaran Bakan Uraloğlu, "Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattımızın yapımına hızla devam ediyoruz. Yıllık 6 milyon yolcu kapasiteli yeni iç ve dış hatlar terminali ile Gaziantep'i havayolu ulaşımında da bir üst lige taşıdık. Biz bunları yaparken Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin Hanım ve kıymetli ekibi de aynı azim, kararlılık ve vizyonla hareket ederek şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendiren, trafik sorunlarını çözen ve yaşam kalitesini yükselten birçok önemli projeyi hayata geçirdi. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına kulak veren, çağın gereklerini takip eden bu belediyecilik anlayışı, Gaziantep'in büyük şansıdır. Büyükşehir Belediyemiz adeta Gaziantep'i yeniden inşa edercesine, modern, konforlu ve sürdürülebilir bir kent oluşturma yolunda büyük bir gayret gösteriyor" ifadelerine yer verdi.