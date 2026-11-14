Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 15:09

Bakan Uraloğlu duyurdu! 4 şehir hızlı trenle bağlanıyor: Yolculuk süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Gaziantep'te Abdülhamit Han Köprülü Kavşağı'nın açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'ndaki çalışmaların devam ettiğini açıklayan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla 6,5 saatlik yolculuğun 2 saat 15 dakikaya düşeceğini belirtti.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 15:09

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , 'te düzenlenen Abdülhamit Han Köprülü Kavşağı'nın açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, 312,5 kilometrelik Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nde çalışmaların sürdüğünün müjdesini verdi. 

Bakan Uraloğlu duyurdu! 4 şehir hızlı trenle bağlanıyor: Yolculuk süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek

"177 MİLYAR 141 MİLYON LİRA YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK"

Ulaşım altyapısını güçlendirmek için Gaziantep'te önemli yatırımlar hayata geçirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız 'ın liderliğinde hayata geçen Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimiz bu gazi şehrin kalkınmasını daha da hızlandırmaktadır. 10 milyar doları aşan ihracatı, organize sanayi bölgeleri ve tarımdan sanayiye uzanan üretim gücüyle Gaziantep, ulaşım altyapısının güçlenmesiyle daha da ileriye taşınmaktadır. Son 24 yılda Gaziantep'in ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 177 milyar 141 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Tüm demiryolu altyapısını yeniledik ve modernize ettik. 2022 yılında Gaziray'ı açtık" dedi.

Bakan Uraloğlu duyurdu! 4 şehir hızlı trenle bağlanıyor: Yolculuk süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek

MERSİN-GAZİANTEP ARASI 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK

Bakan Uraloğlu, yapımı süren 312,5 kilometrelik Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi hakkında da bilgi verdi.

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşım süresinin önemli ölçüde kısalması bekleniyor. Mevcut durumda 6,5 saat süren yolculuk, hızlı tren hattının hizmete girmesiyle 2 saat 15 dakikaya düşecek.

Projenin Mersin-Adana etabının 2027 yılında tamamlanması hedeflenirken hattın bölgedeki yolcu taşımacılığına ve ticari hareketliliğe katkı sağlaması bekleniyor. 

Bakan Uraloğlu duyurdu! 4 şehir hızlı trenle bağlanıyor: Yolculuk süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek

ÇALIŞMALARIMIZ HIZLA DEVAM EDİYOR

Gaziantep Havalimanı'na KET-2 sistemi kurulduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, uçakların başka illere yönlendirmeyeceğini de aktardı. Ticaret hareketliliği için önemi taşıyan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı çalışmalarının son hız devam ettiğini aktaran Bakan Uraloğlu, "Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattımızın yapımına hızla devam ediyoruz. Yıllık 6 milyon yolcu kapasiteli yeni iç ve dış hatlar terminali ile Gaziantep'i havayolu ulaşımında da bir üst lige taşıdık. Biz bunları yaparken Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin Hanım ve kıymetli ekibi de aynı azim, kararlılık ve vizyonla hareket ederek şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendiren, trafik sorunlarını çözen ve yaşam kalitesini yükselten birçok önemli projeyi hayata geçirdi. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına kulak veren, çağın gereklerini takip eden bu belediyecilik anlayışı, Gaziantep'in büyük şansıdır. Büyükşehir Belediyemiz adeta Gaziantep'i yeniden inşa edercesine, modern, konforlu ve sürdürülebilir bir kent oluşturma yolunda büyük bir gayret gösteriyor" ifadelerine yer verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
6 yaşındaki kız çocuğu ölmüştü! Gen düzenleme tedavisini yapan doktorların cezası belli oldu
Bakan Kurum'dan COP31'de kritik mesaj: Antalya'dan güçlü bir siyasi sonuç çıkarmayı hedefliyoruz
BİM 20-22 Kasım aktüel ürünler afişi 2026! Oyun konsolu, kahve makinesi, dik süpürge ve temizlik seti geliyor...
ETİKETLER
#gaziantep
#Recep Tayyip Erdoğan
#Fatma Şahin
#abdulkadir uraloğlu
#Mersin Adana Osmaniye Gaziantep Hızlı Tren Projesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.