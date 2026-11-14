Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında diplomasi trafiği devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen basın toplantısında zirvenin ilk 5 gününü değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Kurum'dan COP31'de kritik mesaj: Antalya'dan güçlü bir siyasi sonuç çıkarmayı hedefliyoruz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31'deki gelişmeler hakkında yaptığı açıklamada, diyalog, uzlaşı ve aksiyon vurgusu yaparak liderlerin ulusal beyanlarını sunduğunu, ikili görüşmeler ve üst düzey toplantılarda yoğun bir diplomasi trafiği yaşandığını belirtti. Cumhurbaşkanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres dünya liderlerini karşıladı ve liderler ulusal beyanlarını sundu. Antalya'da gerçekleştirilen COP31'de, üç temel kelimeyle yola çıkıldığı vurgulandı: Diyalog, uzlaşı ve aksiyon. Emisyon azaltım programının devamına geniş destek olduğu, iklim afetlerine uyum, finansman ve adil geçiş başlıklarında ülkelerin görüşlerinin yaklaştığı ifade edildi. Türkiye ve Avustralya ekiplerinin istişareleri sonucunda tarafların görüşlerini içeren ilk değerlendirme belgesi yayımlandı. Müzakerelerle birlikte siyasetçiler, yerel yöneticiler, iş insanları, bilim insanları, sanatçılar ve sivil toplum kuruluşlarının çözüm önerileri ve projelerini paylaştığı belirtildi. Bakan Kurum, Türkiye'nin deprem bölgesindeki inşa seferberliği ve yenilenebilir enerji yatırımları ile paylaşabileceği bir birikime sahip olduğunu dile getirdi.

"BU YOLCULUĞA ÜÇ KELİMEYLE ÇIKTIK"

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanımız ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres dünya liderlerini karşıladı. Liderlerimiz ulusal beyanlarını sundu. Ülkeler tecrübelerini, hedeflerini ve karşılaştıkları güçlükleri paylaştı.

Gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelerde ve üst düzey toplantılarda yoğun bir diplomasi trafiği yaşandı. Biz bu yolculuğa üç kelimeyle çıktık: Diyalog, uzlaşı ve aksiyon.

Diplomasi, farklılıklar arasında güven inşa edebilme sanatıdır. Antalya'da bu güveni büyütmek, sözü uygulamaya dönüştürebilmek için hep birlikte çalışıyoruz.

İlk beş günde bu anlamda diyalog bakımından güçlü bir zemin oluşturduğumuzu ifade edebiliriz. Bu çerçevede müzakerelerdeki son durumu da sizlerle paylaşmak istiyorum.

Değerli dostum Chris Bowen'in başkanlığında devam eden müzakerelerde, daha ilk gün bütün tarafların uzlaşısıyla gündem maddelerimizi kabul ettik. İlk haftanın sonunda da çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor.

"ÜLKELERİN GÖRÜŞLERİ BİRBİRİNE YAKLAŞIYOR"

Emisyon azaltım programının devamına geniş destek bulunuyor ve iklim afetlerine uyum, finansman ve adil geçiş başlıklarında ülkelerin görüşleri birbirine yaklaşıyor.

Elbette çözüm bekleyen farklılıklar ve ikinci haftaya taşınan önemli konular bulunuyor. Türkiye ve Avustralya ekipleri olarak üç tur istişare gerçekleştirdik. Tarafların görüşlerini içeren ilk değerlendirme belgemizi yayımladık.

"ANTALYA'DAN GÜÇLÜ BİR SİYASİ SONUÇ ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Önümüzdeki hafta bakanlar düzeyindeki görüşmelerle Antalya'dan güçlü bir siyasi sonuç çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız açık ve başaracağız. Verilen sözleri insanların hayatına dokunan kararlara dönüştüreceğiz.

Müzakerelerle ilgili detaylı bilgiyi de değerli dostum Chris Bowen öğleden sonra kapsamlı bir şekilde sizlerle paylaşacak.

Kıymetli basın mensupları, müzakere salonlarında bu çalışmalar sürerken zirvemizin diğer alanlarında da heyecan dolu bir süreç yaşanıyor.

Siyasetçiler, yerel yöneticiler, iş insanları, bilim insanları, sanatçılar ve sivil toplum kuruluşları çözüm önerilerini ve projelerini bizlerle paylaşıyor.

İlk gün gıda, tarım ve sağlığı, ardından enerji ve ulaştırmayı ele aldık. Elektrifikasyon Forumu'nda temiz enerji dönüşümünü, iş forumunda özel sektörün yatırım gücünü değerlendirdik.

Dirençli şehirlerden yeşil sanayiye, ticaretten iklim finansmanına kadar pek çok alanda önemli buluşmalar gerçekleştirdik.

Biliyorsunuz, iklim dönüşümü yeni teknolojiler, yeni yatırımlar ve yeni istihdam imkânları sunuyor. Biz de iş dünyasının tecrübesini ve finans kuruluşlarının imkânlarını aynı zeminde, COP31 çatısı altında buluşturuyoruz.

455 BİN KONUTLUK SEFERBERLİK

Türkiye olarak bu masaya güçlü bir uygulama tecrübesiyle geldik. Deprem bölgesindeki 455 bin konutluk büyük inşa seferberliğimiz ve yenilenebilir enerji yatırımlarımız, dünyayla paylaşabileceğimiz kıymetli bir birikim oluşturuyor.

İKİNCİ HAFTANIN GÜNDEMİNİ AÇIKLADI

Değerli basın mensupları, şimdi önümüzde müzakereler açısından son dönemeç niteliğinde önemli bir hafta bulunuyor.

Gençliği, eğitimi, bilimi, yapay zekâyı, yeşil sanayiyi, denizleri ve biyoçeşitliliği burada hep birlikte ele alacağız.

Bakanlar düzeyindeki istişarelerimizi yoğunlaştıracak, ülkelerin üzerinde çalıştığı konuları yine ortak kararlarla sonuçlandırmak için gayret göstereceğiz.

İlk beş günde güçlü bir başlangıç yaptık. Liderlerimizi buluşturduk. Tecrübelerimizi paylaştık. Müzakereleri ilerlettik. Yeni iş birliklerinin kapısını açtık.

Şimdi bütün bu gayreti insanlığın yarınlarına hizmet edecek kalıcı kazanımlarla taçlandırmak istiyoruz.

ANTALYA'DAN DÜNYAYA ÇAĞRI

Antalya'dan dünyaya çağrımız açık: Gelin, güveni büyütelim. Bilimi ve teknolojiyi insanlığın ortak yararına sunalım. Finansmanı ihtiyaçlarla, yatırım bekleyen ve çözüm bekleyen meselelerle buluşturalım. Gelecek nesillerin hakkını hep birlikte koruyalım.

Bana soruyorlar: Antalya'dan nasıl bir karar çıkacak? Biz istiyoruz ki Antalya, yalnızca büyük bir zirvenin gerçekleştirildiği bir yer olarak hatırlanmasın.

İstiyoruz ki burası, ülkelerin birbirini dinlediği, güvenin güçlendiği ve bu siyasi ortamda ortak sorumluluğun somut adımlara dönüştüğü tarihî bir buluşma olarak hatırlansın.

Çünkü yarının dünyası, bugünün ortaya koyduğu cesaretle şekillenecek.

Türkiye, burada bütün kurumlarıyla, milletiyle ve imkânlarıyla bu büyük sorumluluğun gereğini yerine getirmeye kararlılıkla devam edecektir.