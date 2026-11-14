BİM 20-22 Kasım aktüel ürünler afişi 2026! Oyun konsolu, kahve makinesi, dik süpürge ve temizlik seti geliyor...

BİM, 20-22 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloglarıyla bu hafta da farklı kategorilerde indirimli alışveriş seçenekleri sunuyor. 20 Kasım Cuma günü satışa çıkacak ilk katalogda banyo ürünleri, ev tekstili, temizlik malzemeleri ve kışlık giyim ürünleri öne çıkarken, 22 Kasım Pazar kataloğunda elektronik eşyalardan çocuk oyuncaklarına, küçük ev aletlerinden kışlık araç bakım ürünlerine kadar pek çok seçenek bulunuyor. İki ayrı katalogda yer alan ürünlerin fiyatları ve özellikleri alışveriş yapmayı planlayanlar tarafından araştırılıyor. Pratik Mandallı Mop 119 TL, Tek fiyat Fırça Çeşitleri 99 TL, Hazneli Spreyli Camsil 139 TL, Tüy toplayıcı 129 TL, Su kovası 129 TL, Triko 2'li takım 759 TL, Erkek Pijama Takımı 429 TL, Kadın panço 269 TL, Aksesuarlı Kadın Terlik 279 TL, Çocuk Ev Botu 219 TL, Şal 199 TL, Kadın-Erkek Bere 99 TL. Tam Otomatik Espresso Makine 15.900 TL, El Blender Seti 1.990 TL, Doğrayıcı 1.290 TL, Cam Kettle 990 TL, Şarjlı Dikey Süpürge 5.900 TL, Masaj Tabancası 590 TL, Türk Kahvesi Makinesi 1.990 TL, Dik Durabilen Süpürge 2.490 TL, Smart Tartı 599 TL, Sıfır Sakal Tıraş Makinesi Mini 699 TL, Hibrit Tıraş Makinesi 1.390 TL, Epilatör 1.190 TL'den satışa çıkacak. İşte BİM 20 ve 22 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğunun tüm detayları…

20 KASIM BİM AKTÜEL AFİŞİ VE ÜRÜNLERİ 2026

Temizlik Seti 1.150 TL

Yedek Paspas 119 TL

Kirli Sepeti 529 TL

Organizer Set 319 TL

Deri Kulplu Hasır Organizer Sepet 419 TL

Kapaklı Saklama Kutusu 129 TL

Kabartmalı Sıvı Sabunluk Fırçalık Seti 379 TL

Banyo Seti 499 TL

Yapışkanlı Banyo Aksesuarları 149 TL

Kaydırmaz Banyo Paspası 159 TL

Tek fiyat mutfak banyo ürünleri 37 TL

Tuvalet Fırçası Çeşitleri 49 TL

Banyo Taburesi 129 TL

Plastik Ürün Çeşitleri 29 TL

Pratik Mandallı Mop 119 TL

Tek fiyat Fırça Çeşitleri 99 TL

Hazneli Spreyli Camsil 139 TL

Tüy toplayıcı 129 TL

Su kovası 129 TL



Triko 2'li takım 759 TL

Erkek Pijama Takımı 429 TL

Kadın panço 269 TL

Aksesuarlı Kadın Terlik 279 TL

Çocuk Ev Botu 219 TL

Şal 199 TL

Kadın-Erkek Bere 99 TL

Çocuk Bere 89 TL

Saç Kurutma Bonesi 99 TL

Çorap Çeşitleri 109 TL

Banyo Paspas Seti 419 TL

Banyo Paspası 99 TL

Su Emici Paspas 129 TL

Ayak Havlusu 139 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 245 TL



Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 199 TL

Yastık Kılıfı 79 TL

Slikon Yastık 149 TL

Masa Örtüsü 79 TL

Pvc Masa Örtüsü 119 TL

Koltuk Örtüsü 199 TL

Kurulama Bezi 49 TL

İğne İplik Geçirme Aparatı 40 TL

Desenli Mezura 69 TL

Dikiş Seti 129 TL

Kaydırmaz Tabanlık 59 TL

Kurutma Topu 139 TL

20 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

50 inç 4K ULTRA HD QLED GOOGLE TV 18.990 TL

43 inç FULL HD QLED ANDROİD TV 16.990 TL

Tanklı Yazıcı 7.450 TL

Metal Masa Lambası 599 TL

Şarjlı Led Aplik 399 TL

Yazı Tahtası 229 TL

Şarjlı Su Pompası 299 TL

Metalik Dokulu Kulaklık 599 TL

Oyun Konsolu 1.090 TL

Şarjlı Gameboy 699 TL

Mouse 249 TL

Akıllı Saat 399 TL

Oto Cam Suyu 160 TL

Oto Cam Yağmur Kaydırıcı 65 TL

Tam Otomatik Espresso Makine 15.900 TL

El Blender Seti 1.990 TL

Doğrayıcı 1.290 TL

Cam Kettle 990 TL

Şarjlı Dikey Süpürge 5.900 TL

Masaj Tabancası 590 TL

Türk Kahvesi Makinesi 1.990 TL

Dik Durabilen Süpürge 2.490 TL

Smart Tartı 599 TL





Sıfır Sakal Tıraş Makinesi Mini 699 TL

Hibrit Tıraş Makinesi 1.390 TL

Epilatör 1.190 TL

Lisanslı Oyun Çadırı 479 TL

Tekli Oyun Hamuru 39 TL

Oyuncak Puset 319 TL

Oyuncak Şirin Şef Seti 199 TL

Masalı Blok Seti 349 TL

Mini Kent 329 TL

Oyuncak Çeşitleri 199 TL

Lale Demeti 189 TL

Çelik Termos 959 TL

Metal Katlanır Ayaklı Yer Sofrası 599 TL