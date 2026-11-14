BİM 20-22 Kasım aktüel ürünler afişi 2026! Oyun konsolu, kahve makinesi, dik süpürge ve temizlik seti geliyor...

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
BİM, 20-22 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloglarıyla bu hafta da farklı kategorilerde indirimli alışveriş seçenekleri sunuyor. 20 Kasım Cuma günü satışa çıkacak ilk katalogda banyo ürünleri, ev tekstili, temizlik malzemeleri ve kışlık giyim ürünleri öne çıkarken, 22 Kasım Pazar kataloğunda elektronik eşyalardan çocuk oyuncaklarına, küçük ev aletlerinden kışlık araç bakım ürünlerine kadar pek çok seçenek bulunuyor. İki ayrı katalogda yer alan ürünlerin fiyatları ve özellikleri alışveriş yapmayı planlayanlar tarafından araştırılıyor. Pratik Mandallı Mop 119 TL, Tek fiyat Fırça Çeşitleri 99 TL, Hazneli Spreyli Camsil 139 TL, Tüy toplayıcı 129 TL, Su kovası 129 TL, Triko 2'li takım 759 TL, Erkek Pijama Takımı 429 TL, Kadın panço 269 TL, Aksesuarlı Kadın Terlik 279 TL, Çocuk Ev Botu 219 TL, Şal 199 TL, Kadın-Erkek Bere 99 TL. Tam Otomatik Espresso Makine 15.900 TL, El Blender Seti 1.990 TL, Doğrayıcı 1.290 TL, Cam Kettle 990 TL, Şarjlı Dikey Süpürge 5.900 TL, Masaj Tabancası 590 TL, Türk Kahvesi Makinesi 1.990 TL, Dik Durabilen Süpürge 2.490 TL, Smart Tartı 599 TL, Sıfır Sakal Tıraş Makinesi Mini 699 TL, Hibrit Tıraş Makinesi 1.390 TL, Epilatör 1.190 TL'den satışa çıkacak. İşte BİM 20 ve 22 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğunun tüm detayları…
Temizlik Seti 1.150 TL
Yedek Paspas 119 TL
Kirli Sepeti 529 TL
Organizer Set 319 TL
Deri Kulplu Hasır Organizer Sepet 419 TL
Kapaklı Saklama Kutusu 129 TL
Kabartmalı Sıvı Sabunluk Fırçalık Seti 379 TL
Banyo Seti 499 TL
Yapışkanlı Banyo Aksesuarları 149 TL
Kaydırmaz Banyo Paspası 159 TL
Tek fiyat mutfak banyo ürünleri 37 TL
Tuvalet Fırçası Çeşitleri 49 TL
Banyo Taburesi 129 TL
Plastik Ürün Çeşitleri 29 TL
Pratik Mandallı Mop 119 TL
Tek fiyat Fırça Çeşitleri 99 TL
Hazneli Spreyli Camsil 139 TL
Tüy toplayıcı 129 TL
Su kovası 129 TL
Triko 2'li takım 759 TL
Erkek Pijama Takımı 429 TL
Kadın panço 269 TL
Aksesuarlı Kadın Terlik 279 TL
Çocuk Ev Botu 219 TL
Şal 199 TL
Kadın-Erkek Bere 99 TL
Çocuk Bere 89 TL
Saç Kurutma Bonesi 99 TL
Çorap Çeşitleri 109 TL
Banyo Paspas Seti 419 TL
Banyo Paspası 99 TL
Su Emici Paspas 129 TL
Ayak Havlusu 139 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 245 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 199 TL
Yastık Kılıfı 79 TL
Slikon Yastık 149 TL
Masa Örtüsü 79 TL
Pvc Masa Örtüsü 119 TL
Koltuk Örtüsü 199 TL
Kurulama Bezi 49 TL
İğne İplik Geçirme Aparatı 40 TL
Desenli Mezura 69 TL
Dikiş Seti 129 TL
Kaydırmaz Tabanlık 59 TL
Kurutma Topu 139 TL
50 inç 4K ULTRA HD QLED GOOGLE TV 18.990 TL
43 inç FULL HD QLED ANDROİD TV 16.990 TL
Tanklı Yazıcı 7.450 TL
Metal Masa Lambası 599 TL
Şarjlı Led Aplik 399 TL
Yazı Tahtası 229 TL
Şarjlı Su Pompası 299 TL
Metalik Dokulu Kulaklık 599 TL
Oyun Konsolu 1.090 TL
Şarjlı Gameboy 699 TL
Mouse 249 TL
Akıllı Saat 399 TL
Oto Cam Suyu 160 TL
Oto Cam Yağmur Kaydırıcı 65 TL
Tam Otomatik Espresso Makine 15.900 TL
El Blender Seti 1.990 TL
Doğrayıcı 1.290 TL
Cam Kettle 990 TL
Şarjlı Dikey Süpürge 5.900 TL
Masaj Tabancası 590 TL
Türk Kahvesi Makinesi 1.990 TL
Dik Durabilen Süpürge 2.490 TL
Smart Tartı 599 TL
Sıfır Sakal Tıraş Makinesi Mini 699 TL
Hibrit Tıraş Makinesi 1.390 TL
Epilatör 1.190 TL
Lisanslı Oyun Çadırı 479 TL
Tekli Oyun Hamuru 39 TL
Oyuncak Puset 319 TL
Oyuncak Şirin Şef Seti 199 TL
Masalı Blok Seti 349 TL
Mini Kent 329 TL
Oyuncak Çeşitleri 199 TL
Lale Demeti 189 TL
Çelik Termos 959 TL
Metal Katlanır Ayaklı Yer Sofrası 599 TL