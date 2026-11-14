Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıların yıl sonu ve 2027 beklentilerini yeniden şekillendirirken, en çok merak edilen soru da değişti: Altın almak için geç mi kalındı, yoksa yeni yükseliş dalgası mı kapıda?

Özetle

HABERİN ÖZETİ Altın mı, mevduat mı, borsa mı? 2027 hesapları değişti: Dr. Sefer Humar'dan şampiyon tahmini Ekonomist Dr. Sefer Humar, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar ve ABD-İran arasındaki gerilimin 2027 yılına kadar yatırım araçları (mevduat, altın, borsa) üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirerek, yatırımcıların beklentilerini yeniden şekillendirmesi gerektiğini belirtiyor. Dr. Sefer Humar'a göre, altının uzun vadeli hikayesi henüz sona ermedi ve ABD-İran arasındaki gerilimin tırmanması gibi jeopolitik riskler altını destekleyebilir. Yatırımcıların yalnızca son dönemdeki fiyat hareketlerine bakarak panikle satış yapması doğru değil, ancak tüm birikimi altına bağlamak da rasyonel değil. 2027 yılı için ABD-İran geriliminin diplomatik yollarla kontrol altına alınması veya askeri boyuta taşınması olmak üzere iki farklı senaryo öngörülüyor. Yılın son iki ayında ve 2027'ye geçişte en büyük ekonomik risk, enerji fiyatları üzerinden yeniden güçlenebilecek enflasyon baskısı olarak görülüyor. Dr. Humar, piyasaların genel beklentisinin aksine, 2027'de faizlerin hızlı düşmeyebileceği ve mevduatın cazibesini koruyabileceği görüşünde. Yatırımcılar için 2027'de en büyük sınavın, değişen ekonomik koşullara göre doğru zamanda pozisyon değiştirebilmek olacağı belirtiliyor.

Ekonomist Dr. Sefer Humar, ABD ile İran arasındaki gerilimin altın ve petrol fiyatları üzerindeki olası etkilerine dikkat çekerek yatırımcıları bekleyen riskleri Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a değerlendirdi. 2027 yılında faizlerin beklendiği kadar hızlı düşmeyebileceğini belirten Humar, mevduat, altın ve borsa için öne çıkan senaryoları anlattı.

Yılın son virajında altın almak isteyenler geç mi kaldı, yoksa asıl yükseliş henüz başlamadı mı?

Dr. Sefer Humar: Açıkçası ben altın için artık geç kaldık demenin de asıl yükseliş henüz başlamadı demenin de çok doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum. Çünkü bir yatırım aracının çok yükselmiş olması, yükseliş potansiyelinin tamamen bittiği anlamına gelmez. Ancak geçmişte kazandırmış olması da gelecekte aynı getiriyi sağlayacağının garantisi değildir.

Son dönemde ons altında yaşanan sert düzeltmeyi yalnızca altına özgü bir gelişme olarak değerlendirmemek gerekiyor. ABD'nin para politikası, doların seyri, tahvil faizleri ve jeopolitik gelişmeler altının yönünü belirleyen temel faktörler.

Benim şahsi kanaatim, altının uzun vadeli hikâyesinin henüz sona ermediği yönünde. Hatta 2027'ye baktığımda altını destekleyebilecek yeni bir jeopolitik risk alanı görüyorum. Özellikle ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması ve bunun doğrudan bir askeri çatışmaya dönüşme ihtimali göz ardı edilmemeli.

Böyle bir gelişme yalnızca altını değil, petrolü, enerji maliyetlerini, enflasyonu ve küresel faiz beklentilerini de değiştirebilir.

Şöyle düşünelim: Bir ev sahibi, mahallesinde hiç yangın çıkmadı diye yangın sigortasından vazgeçmez. Çünkü sigortanın değeri yangın çıktığında anlaşılır. Altının da yatırım portföyünde zaman zaman böyle bir koruma işlevi bulunuyor.

Ancak kısa vadede sert ve kesintisiz bir yükseliş beklemek yerine dalgalı bir piyasa olasılığını dikkate almak gerekiyor.

Benim düşüncem şu: Altının hikâyesi bitmedi; ancak önümüzdeki dönemde altını yükseltecek şey yalnızca para politikası değil, jeopolitik gelişmeler de olabilir.

Parasını altında tutanlar yıl bitmeden satış yapmalı mı, yoksa 2027'ye kadar beklemeli mi?

Dr. Sefer Humar: Ben bu soruya herkes için geçerli tek bir cevap vermem. Çünkü yatırımcının altını hangi fiyattan aldığı, ne kadar süreyle yatırım yapmayı düşündüğü ve parasına ne zaman ihtiyaç duyacağı çok önemli.

Şahsi kanaatim, yalnızca son dönemdeki fiyat hareketlerine bakarak panikle satış yapmanın doğru olmadığı yönünde. Ancak bütün birikimi altına bağlayıp başka hiçbir alternatifi değerlendirmemek de rasyonel değil. Özellikle 2027'ye girerken iki farklı senaryoyu birlikte değerlendirmemiz gerekiyor.

Senaryo Jeopolitik Durum Petrol Fiyatları ve Enerji Küresel Enflasyon Altın Piyasasına Etkisi Birinci Senaryo ABD-İran geriliminin diplomatik yollarla kontrol altına alınması Petrol fiyatlarının gevşemesi Düşmeye devam etmesi Yükselişin zaman zaman sınırlanabilmesi İkinci Senaryo ABD-İran geriliminin yeniden askeri boyuta taşınması Hürmüz Boğazı'nda enerji sevkiyatının aksaması ve petrol fiyatlarının sert yükselmesi - Güvenli liman özelliğinin yeniden ön plana çıkabilmesi

Türkiye açısından gram altının bir de kur boyutu var. Dolayısıyla yalnızca ons altına bakarak gram altının geleceğini değerlendirmek eksik kalır.

Ben yatırımcının tek bir senaryoya göre pozisyon almasını doğru bulmuyorum. Çünkü piyasalarda en pahalı şey çoğu zaman yanlış tahmin değil, yanlış tahmine bütün sermayeyle bağlanmaktır. 2027'ye girerken benim önceliğim, yalnızca altın sahibi olmak değil, farklı ekonomik senaryolara karşı hazırlıklı bir portföye sahip olmak olurdu.

2026 YIL SONUNDA ALTIN NE KADAR OLACAK?

Gram ve ons altında yıl sonu beklentiniz nedir?

Dr. Sefer Humar: Ben yıl sonuna kadar altın piyasasında hareketliliğin devam edeceğini düşünüyorum. Ons altında 4.000 dolar seviyesi psikolojik ve teknik açıdan önemli bir eşik olmaya devam ediyor. Kısa vadede ABD'den gelecek enflasyon verileri, Fed'in faiz politikası ve doların uluslararası piyasalardaki gücü belirleyici olacaktır.

Benim beklentim, ons altında önce bir denge arayışı ve ardından küresel gelişmelere bağlı olarak yeniden yukarı yönlü bir toparlanma ihtimalinin değerlendirilmesi yönünde. Gram altında ise iki ayrı değişken bulunuyor: Ons altın ve dolar/TL.

Türkiye'deki yatırımcıların bazen gözden kaçırdığı konu bu. Ons altın dünyada düşerken döviz kurundaki hareket gram altındaki düşüşü sınırlayabilir. Aynı şekilde ons yükselirken kurun yatay seyretmesi gram altındaki yükselişi sınırlayabilir.

Benim önceki çalışma senaryom olan gram altında 6.400-6.800 TL aralığını da bu çerçevede, yıl sonu için ihtiyatlı bir senaryo olarak değerlendiriyorum. Bu bir garanti veya kesin fiyat tahmini değil.Ancak asıl önemli olan benim 2027'ye ilişkin bakış açım.

ABD-İran arasında doğrudan bir savaş veya mevcut çatışmanın daha geniş bir bölgesel savaşa dönüşmesi hâlinde petrol fiyatlarında ciddi yükselişler görebiliriz. Böyle bir ortamda altının güvenli liman talebi de güçlenebilir. Dolayısıyla altın için yalnızca Fed'in faiz kararlarına bakmak yeterli değil. Jeopolitik riskleri de fiyatlamaya dâhil etmek gerekiyor.

Ben altının fiyatından önce arkasındaki ekonomik hikâyeye bakarım. Çünkü fiyatı grafikler gösterir ama fiyatın neden değişeceğini ekonomik gerçekler belirler.

Yılın son iki ayında yatırımcıların cebini yakabilecek en büyük ekonomik risk ne?

Dr. Sefer Humar: Bana göre yılın son iki ayında ve özellikle 2027'ye geçişte yatırımcıların dikkat etmesi gereken en büyük risk, enerji fiyatları üzerinden yeniden güçlenebilecek enflasyon baskısıdır. Burada özellikle ABD ile İran arasındaki gerilimi önemsiyorum. Bugün piyasaların önemli bir bölümü 2027'de küresel faizlerin düşeceği, enflasyonun gerileyeceği ve merkez bankalarının daha rahat hareket edeceği beklentisiyle pozisyon alıyor. Ancak ben bu beklentinin biraz fazla iyimser olabileceğini düşünüyorum.

ABD ile İran arasındaki mevcut çatışmanın yeniden genişlemesi veya doğrudan bir askeri savaşa dönüşmesi ihtimalini göz ardı edemeyiz. Böyle bir durumda Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve petrol sevkiyatı dünya ekonomisinin en önemli gündemlerinden biri hâline gelir.

Petrol fiyatındaki yükseliş yalnızca akaryakıt fiyatlarını artırmaz. Nakliyeden üretime, tarımdan sanayiye kadar bütün maliyet zincirine yansır. Bunun sonucunda enflasyonla mücadele de zorlaşır.

Şimdi burada Türkiye açısından çok önemli bir noktaya geliyoruz.

Piyasalarda genel beklenti, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etmesi ve mevduat faizlerinin zaman içerisinde gerilemesi yönünde. Ancak ben 2027 için bu beklentinin sorgulanması gerektiğini düşünüyorum.

Çünkü petrol fiyatlarının yükseldiği, enerji maliyetlerinin arttığı ve enflasyon beklentilerinin yeniden bozulduğu bir ekonomik ortamda merkez bankalarının faiz indirimine devam etmesi kolay değildir. Hatta benim şahsi kanaatim, böyle bir senaryonun gerçekleşmesi hâlinde Türkiye'de faiz indirimlerinin duraklayabileceği, mevduat faizlerinin beklenen ölçüde düşmeyebileceği ve şartlara bağlı olarak yeniden yukarı yönlü hareket edebileceği yönünde.

Burada bir ayrımı da yapmak gerekiyor: Merkez Bankası politika faizi ile bankaların mevduat faizleri aynı şey değildir. Bankaların likidite ihtiyacı, kaynak rekabeti ve piyasa beklentileri de mevduat faizlerini etkiler.

Bunu şöyle anlatayım: Bir otomobilin yakıt maliyeti yükseldiğinde yalnızca otomobilin değil, o otomobille taşınan bütün ürünlerin fiyatı etkilenir. Petrol de dünya ekonomisinin görünmeyen ortak maliyetidir. Benim 2027 için temel risk gördüğüm konu, piyasaların faizlerin düşeceğine hazırlanırken enflasyonun yeniden yükselmesi ve faizlerin düşmek yerine daha uzun süre yüksek kalmasıdır.

2026 YILI ŞAMPİYONU KİM OLACAK?

Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte 2026'nın sonunda bir yatırım aracı şampiyon ilan edilecek olsa, sizin tahmininiz hangisi? Altın, borsa, döviz, mevduat veya kripto para…

Dr. Sefer Humar: Ben burada iki farklı kavramı birbirinden ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Bir yatırım aracının en yüksek getiriyi sağlaması ile en iyi risk/getiri dengesini sunması aynı şey değildir.

2026 yılına baktığımızda Türkiye'de yüksek faiz ortamı TL mevduatını ve para piyasası araçlarını önemli hâle getirdi. Döviz tarafında kur artışının enflasyonun gerisinde kaldığı bir dönem yaşandı. Borsa tarafında ise şirket bazlı ayrışmalar öne çıktı. Altın küresel ölçekte güçlü bir yatırım hikâyesine sahip olsa da son dönemde ciddi düzeltmeler yaşadı. Kripto para piyasası ise yüksek oynaklığıyla yatırımcıya önemli riskler sundu.

2026'nın kalan bölümü için risk/getiri dengesi açısından TL mevduatı ve para piyasası araçlarını öne koyuyorum. Fakat 2027'ye geldiğimizde benim değerlendirmem biraz farklılaşıyor. Ben piyasaların genel beklentisinin aksine, 2027 yılında Türkiye'de faizlerin hızlı ve kesintisiz düşeceği bir dönem yaşanacağı konusunda temkinliyim. Neden?

Çünkü ABD-İran arasındaki çatışmanın yeniden büyümesi, petrol fiyatlarının yükselmesi, enerji maliyetlerinin enflasyonu beslemesi ve küresel merkez bankalarının faiz indirimlerinde daha ihtiyatlı davranması ihtimalini önemsiyorum.

Böyle bir tabloda Türkiye'de de dezenflasyon süreci zorlaşabilir. Merkez Bankası faiz indirimlerini yavaşlatabilir veya durdurabilir. Enflasyon beklentilerinde bozulma yaşanması hâlinde faizlerin yeniden yukarı gelmesi dahi gündeme gelebilir.

MEVDUAT 2027 YILINDA DA PARLAYABİLİR

Bu nedenle mevduatın 2027'de de cazibesini koruyabileceğini düşünüyorum. Altın ise jeopolitik risklerin artması hâlinde güçlü bir alternatif olarak yeniden ön plana çıkabilir. Borsada ise endeksin tamamından ziyade güçlü bilançosu, nakit akışı ve borçluluk yapısı sağlıklı şirketlerin ayrışacağını düşünüyorum. Döviz tarafında ise yalnızca kur artışına güvenerek yatırım yapmanın yeterli olmayacağı kanaatindeyim.

Benim yaklaşımım şu: 2027'de yatırımcıların en büyük sınavı yalnızca hangi varlığın yükseleceğini bilmek değil, değişen ekonomik koşullara göre doğru zamanda pozisyon değiştirebilmek olacak.

Bir maraton koşucusu düşünün. Yarışın başında hızlı koşmak tek başına başarı değildir. Enerjisini doğru kullanması, parkuru tanıması ve son kilometrelerde ayakta kalması gerekir. Finansal piyasalar da böyledir.

Benim 2027 için temel senaryom, yüksek faizin beklenenden daha uzun süre gündemde kalması, mevduatın cazibesini koruması ve jeopolitik risklerin artması hâlinde altının yeniden güç kazanmasıdır. Sonuçta yatırımcının en büyük sermayesi yalnızca parası değil, o parayı hangi ekonomik koşulda nasıl yöneteceğini bilmesidir.