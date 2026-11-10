ABD’de ekim ayı enflasyonunun beklentileri aşması, küresel piyasalarda Fed’in faiz indirimlerine ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı. Aylık TÜFE yüzde 0,4 ile yüzde 0,3’lük tahminin üzerinde gerçekleşirken, çekirdek enflasyon yüzde 0,3 oldu. Kritik verinin açıklanmasının ardından altın fiyatları yüzde 2'den fazla geriledi. Beklentileri aşan enflasyon verisinin dolar, altın ve borsa üzerindeki olası etkilerini Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a değerlendiren Ekonomist Dr. Sefer Humar, Fed’in faiz indirimlerinde acele etmeyebileceğine dikkat çekti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Altın sert çakıldı! ABD'den gelen veri piyasaları sarstı: Dr. Sefer Humar'dan kritik uyarı ABD ekim ayı enflasyonunun beklentileri aşması, altın fiyatlarında sert düşüşe neden olurken, ekonomistler Fed'in faiz indirimlerinde acele etmeyebileceği görüşünde. ABD'de ekim ayı enflasyonu beklentileri aştı ve altın fiyatları %2'den fazla geriledi. Ekonomist Dr. Sefer Humar, enflasyonun tamamen kontrol altına alınmadığına ve Fed'in faiz indirimlerinde acele etmeyeceğine inanıyor. Altın tarafında kısa vadeli baskı ve sert düzeltmeler yaşanabileceği öngörülüyor. Gram altın için 6.250-6.750 TL bandı işaret ediliyor. Yatırımcılar 2027 yılına ilişkin beklentiler konusunda uyarıldı.

Altında kısa vadeli baskı ve sert düzeltmeler yaşanabileceğini belirten Humar, gram altın için 6.250-6.750 TL bandına işaret ederek yatırımcıları 2027 yılına ilişkin beklentiler konusunda da uyardı.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİ BİRAZ DAHA BEKLEYECEK

ABD’de ekim ayı TÜFE aylık yüzde 0,4 arttı ve yüzde 0,3'lük beklentiyi aştı. Açıklanan veri sonrası piyasanın tepkisi nasıl gerçekleşti?

Ekonomist Dr. Sefer Humar: Öncelikle benim temel görüşüm şu: Piyasalar bazen açıklanan veriye değil, o verinin gelecekte neye dönüşeceğine fiyatlama yapar.

ABD'de enerji fiyatlarındaki artışın yavaşlaması elbette olumlu. Ancak gıda ve barınma maliyetlerinin yükselmeye devam etmesi, enflasyonla mücadelenin henüz tamamlanmadığını gösteriyor. Çünkü enerji fiyatları dönemsel olarak gerileyebilir ama kira, barınma ve gıda gibi insanların günlük hayatına doğrudan dokunan harcamaların aşağı gelmesi daha zordur. Dolayısıyla enerji tarafındaki rahatlamaya bakıp enflasyon sorununun çözüldüğünü düşünmek doğru olmaz.

Benim şahsi kanaatim, önümüzdeki dönemde enerji fiyatlarında belirgin bir şok yaşanmadığı sürece manşet enflasyonda zaman zaman rahatlama görebiliriz. Ancak hizmet, barınma ve gıda kaynaklı fiyat baskıları nedeniyle çekirdek enflasyonda daha dirençli bir görünümle karşılaşabiliriz. Bu da Fed'in faiz indirimlerinde acele etmeyeceği anlamına geliyor.

ALTIN ÜZERİNDE BASKI OLABİLİR

Güvenli liman altın tarafında nasıl bir harket öngörüyorsunuz?

Ekonomist Dr. Sefer Humar: Altın tarafına baktığımızda ise biraz daha farklı bir hikâye var. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon, ilk aşamada doların güçlenmesine ve ABD tahvil faizlerinin yükselmesine neden olabilir. Bu durum ons altın üzerinde kısa vadeli baskı oluşturabilir. Ancak altını yalnızca Fed'in faiz kararlarıyla değerlendirmemek gerekiyor. Jeopolitik riskler, merkez bankalarının altın talebi, küresel borçluluk ve finansal sistemdeki belirsizlikler de altının uzun vadeli hikâyesini destekleyen unsurlar.

Benim temel görüşüm, altındaki yükseliş hikâyesinin sona erdiği yönünde değil. Aksine, bundan sonraki süreçte daha sert düzeltmelerin ve daha yüksek volatilitenin yaşanabileceğini düşünüyorum.

Türkiye'de gram altın tarafında nasıl bir hareket görebiliriz?

Ekonomist Dr. Sefer Humar: Türkiye piyasalarına geldiğimizde ise dolar, euro ve altın arasındaki ilişkiyi birlikte değerlendirmek gerekiyor.

Doların euro karşısında değer kazanması ve dolar/TL tarafında sınırlı yukarı yönlü hareket ihtimali, gram altın açısından önemli. Çünkü gram altını yalnızca ons altın belirlemiyor; dolar/TL kuru da doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla ons altında zaman zaman geri çekilme yaşansa bile kurdaki hareket bu düşüşü sınırlayabilir.

Ben özellikle gram altında 6.250-6.750 TL bandındaki hareketi oldukça önemli buluyorum. Bu bölgede volatilitenin devam etmesini bekliyorum. Ancak benim şahsi değerlendirmem, 6.500 TL üzerindeki kalıcılık sağlandığı sürece altının orta ve uzun vadeli görünümünü güçlü bulmaya devam edeceğim yönünde.

YATIRIMCIYA 2027 YILI UYARISI

Burada 2027 yılına da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Mevcut küresel ekonomik belirsizlikler, merkez bankalarının politikaları ve jeopolitik gelişmeler dikkate alındığında, altının 2027 yılında da yukarı yönlü potansiyelini koruyabileceğini düşünüyorum. Elbette bu, düzeltme yaşanmayacağı anlamına gelmiyor.

Gümüş tarafında ise altına kıyasla daha yüksek bir oynaklık bekliyorum. Çünkü gümüş hem değerli metal hem de sanayi emtiası. Küresel büyüme beklentileri, sanayi üretimi ve güneş enerjisi gibi sektörlerdeki talep, gümüşün fiyatlamasında belirleyici olacak.

Borsa İstanbul açısından ise ABD'deki yüksek enflasyon ve buna bağlı güçlü dolar, gelişmekte olan ülke piyasaları üzerinde zaman zaman baskı oluşturabilir. Ancak Türkiye'de enflasyonun seyri, Merkez Bankası'nın faiz politikası, yabancı yatırımcı ilgisi ve şirketlerin kârlılıkları, borsanın yönünü belirleyecek asıl unsurlar olacak. Ben burada seçici hisse performansının öne çıkabileceğini düşünüyorum.

KISA VADELİ FİYAT HAREKETLERİ İNSANI YANILTABİLİR

Son olarak şunu söylemek isterim:

Benim yatırım yaklaşımımda önemli olan, bir varlığın bugün ne kadar yükseldiği değil, yarın hangi ekonomik gerekçelerle değer kazanabileceğidir.

Altın için de aynı şeyi söylüyorum. Kısa vadeli fiyat hareketleri insanı yanıltabilir ama uzun vadeli ekonomik hikâyeyi doğru okumak gerekir.

Unutmayalım; piyasada kazanç sadece doğru varlığı seçmekle değil, doğru zamanı ve doğru beklentiyi yönetmekle elde edilir. Bu değerlendirmeler şahsi piyasa görüşlerimdir, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.