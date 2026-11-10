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 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 15:40

Kimler emlak vergisi ödemekten muaf? Şenay Araç'tan 30 Kasım hatırlatması

Emlak vergisi muafiyeti şartları, 2026 yılı ikinci taksit ödemesi öncesinde gündemde. Tek evi olan emekliler, engelliler, ev hanımları ve geliri bulunmayan vatandaşlar, belirli koşulları sağlamaları hâlinde emlak vergisi ödemiyor. Peki, kimler emlak vergisinden muaf, başvuru şartları neler? İşte 30 Kasım 2026 öncesinde bilinmesi gerekenler...

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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Kimler emlak vergisi ödemekten muaf? Şenay Araç'tan 30 Kasım hatırlatması
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 15:40

Emlak vergisinin ikinci taksit ödemesinde son tarih yaklaşırken, tek evi olan milyonlarca vatandaş için kritik bir ayrıntı gündeme geldi. Emekliler, engelliler, geliri olmayan ev hanımları ve belirli şartları taşıyan vatandaşlar, tek konutları için ödemekten muaf tutulabiliyor. Peki kimler emlak vergisi ödemek zorunda değil? Emlak vergisinden muaf olma şartları taşıyan kişiler ne yapmalı ve nereye başvurmalı?

HABERİN ÖZETİ

Kimler emlak vergisi ödemekten muaf? Şenay Araç'tan 30 Kasım hatırlatması

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Emlak vergisinin ikinci taksit ödemesi yaklaşırken, tek evi olan milyonlarca vatandaşın, belirli şartları taşıdıkları takdirde emlak vergisinden muaf olabileceği belirtiliyor.
Emlak vergisinin ikinci taksit ödemesi için son tarih 30 Kasım 2026 Pazartesi.
Tek konutun brüt 200 metrekareyi geçmemesi ve kişinin gelir durumu gibi şartlar muafiyet için önemli.
Geliri sadece emekli aylığından oluşanlar, dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığı alanlar, gelirleri olmayan ev hanımları ve çalışmayanlar, engelliler, gaziler ve şehit yakınları belirli şartları taşıdıklarında muafiyetten yararlanabiliyor.
Muafiyetten yararlanmak isteyen vatandaşların, konutlarının bağlı bulunduğu belediyenin emlak vergisi birimine başvurarak gerekli formları doldurmaları ve belgeleri teslim etmeleri gerekiyor.
Bu muafiyet sadece tek konut için geçerlidir; arsa, arazi ve iş yerleri bu kapsama girmiyor.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

Gayrimenkul Uzmanı , Özel Haber Şefi ’a yaptığı açıklamada, 30 Kasım 2026'ya dikkat çekerek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. 

Kimler emlak vergisi ödemekten muaf? Şenay Araç'tan 30 Kasım hatırlatması

Emlak vergisinin ikinci taksit ödemesinde son gün ne zaman?

Şenay Araç: Emlak vergisinin ikinci taksit ödemesi için son tarih 30 Kasım 2026 Pazartesi. Ancak bazı ev sahiplerinin, gerekli şartları taşımaları hâlinde tek konutları için emlak vergisi ödemesi gerekmiyor.

Kimler emlak vergisi ödemekten muaf? Şenay Araç'tan 30 Kasım hatırlatması

Tek evi olan herkes emlak vergisinden muaf mı?

Şenay Araç: Hayır. Sadece bir ev sahibi olmak emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak için yeterli değil. Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutun bulunması gerekiyor. Burada net değil, brüt metrekare esas alınıyor. Bunun yanında kişinin gelir durumu ve hangi kapsamda başvuru yaptığı da önem taşıyor.

Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutunuzun bulunması gerekiyor. Burada net değil, brüt metrekareye bakılıyor. Ama sadece ‘Bir evim var’ demek yeterli değil. Geliriniz ve hangi kapsamda başvurduğunuz da önemli. Şartlara uygun tek konutta hissesi bulunanlar da kendi hisseleri oranında uygulamadan yararlanabiliyor. Yalnızca belli dönemlerde dinlenmek amacıyla kullanılan yazlık konutlar ise kapsam dışında kalıyor.

Kimler emlak vergisi ödemekten muaf? Şenay Araç'tan 30 Kasım hatırlatması

Emekliler emlak vergisi ödemiyor mu?

Şenay Araç: Geliri yalnızca sosyal güvenlik kurumlarından aldığı emekli aylığından oluşan vatandaşlar, diğer şartları da sağlamaları hâlinde tek konutları için emlak vergisi ödemiyor.

Emeklimiz yıllarca çalışmış, bir ev almış. Şimdi de aylığıyla geçinmeye çalışıyor. Kendisine tanınan bu hakkı mutlaka bilsin. Ancak emekli olduktan sonra çalışıyorsa, kira veya başka geliri varsa durumunu ayrıca kontrol ettirsin. Bazı tasarruf gelirleri için istisnalar bulunduğundan, belediyeye kendi gelir durumunu açıkça anlatsın.

Dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığı alanlar da gerekli şartları sağlamaları hâlinde aynı imkândan yararlanabiliyor.

Kimler emlak vergisi ödemekten muaf? Şenay Araç'tan 30 Kasım hatırlatması

Ev hanımları ve çalışmayanlar emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilir mi?

Şenay Araç: Evet. Hiçbir geliri bulunmayan ev hanımları ve çalışmayan vatandaşlar da gerekli şartları taşımaları ve belediyeye bildirimde bulunmaları hâlinde bu haktan yararlanabiliyor.

Sadece yaşlı olmak, kendiliğinden vergi ödememek anlamına gelmiyor. Emeklilik veya hiçbir gelirinin bulunmaması gibi ilgili şartlara bakılıyor. Bu yüzden komşunuzun durumuyla kendi durumunuzu aynı kabul etmeyin. Belediyeden kendi adınıza bilgi alabilirsiniz.

Kimler emlak vergisi ödemekten muaf? Şenay Araç'tan 30 Kasım hatırlatması

Engelli, gazi ve şehit yakını vatandaşlar emlak vergisinden muaf mı?

Şenay Araç: Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutu bulunan engelli vatandaşlar, gelirleri olsa da gerekli şartları sağlamaları hâlinde emlak vergisi muafiyetinden yararlanabiliyor.

Engelli vatandaşların engelli kimlik kartı veya uygun sağlık kurulu raporuyla belediyeye başvurması gerekiyor.

Gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri de tek konut ve metrekare şartlarını sağlamaları hâlinde emlak vergisi muafiyetinden yararlanabiliyor.

Kimler emlak vergisi ödemekten muaf? Şenay Araç'tan 30 Kasım hatırlatması

Emlak vergisi muafiyeti için nasıl başvuru yapılabilir?

Şenay Araç: Vatandaşların, konutlarının bağlı bulunduğu belediyenin emlak vergisi birimine başvurarak durumlarına uygun formu doldurması ve gerekli belgeleri teslim etmesi gerekiyor.

"Ben emekliyim, zaten biliyordur" diye düşünmeyin. Evinizin bağlı bulunduğu belediyenin emlak vergisi birimine başvurun. Durumunuza uygun formu doldurun, gerekli belgeleri verin. Daha önce başvurduysanız da vergi hesabınızı kontrol edin.

Vatandaşların 30 Kasım'daki ikinci taksit ödeme süresi dolmadan belediyeye başvurarak muafiyet şartlarını taşıyıp taşımadıklarını öğrenmeleri gerekiyor. 30 Kasım gelmeden hakkınızı öğrenin. Vergi ödemeniz gerekiyorsa son güne bırakmayın. Ama şartları taşıyorsanız, bilmediğiniz için cebinizden para çıkmasın.

Kimler emlak vergisi ödemekten muaf? Şenay Araç'tan 30 Kasım hatırlatması

Emlak vergisi muafiyeti arsa, arazi ve iş yerlerini de kapsıyor mu?

Şenay Araç: Hayır. Söz konusu hak, gerekli şartları taşıyan vatandaşların ilgili tek konutu için geçerli. Arsa, arazi ve iş yerleri için aynı kapsamda otomatik bir muafiyet bulunmuyor.

 

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