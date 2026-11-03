Asansör parasını kim öder, boş daire aidat öder mi? Şenay Araç'tan ev sahibi ve kiracılara çarpıcı uyarı

Apartman aidatları, son dönemde ev sahipleri ve kiracıların en çok tartıştığı konular arasında yer alıyor. Peki yönetici kafasına göre aidat zammı yapabilir mi? Giriş katta oturanlar asansör parasını ödemek zorunda mı? Boş duran daire için de aidat ödenir mi? Çatı onarımından bahçe bakımına kadar apartmanın ortak giderleri nasıl paylaştırılmalıdır? Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a apartman aidatlarına ilişkin merak edilen soruları cevaplayarak ev sahipleri ve kiracıların hak ve yükümlülüklerini anlattı.

Apartman aidatı nasıl belirlenir? Yönetici istediği miktarda aidat belirleyebilir mi?

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Yönetici istediği miktarda aidat belirleyemez. Apartmanın personel, temizlik, ortak elektrik, su, asansör bakımı ve diğer ihtiyaçları hesaplanarak tahmini bir bütçe hazırlanır. İşletme projesi denilen bu bütçe, kat malikleri kurulunda görüşülür ve gerekli çoğunlukla onaylanır. Bütün daire sahiplerinin onay vermesi şart değildir.

Aidatın miktarını apartmanın ihtiyaçları belirler. Kapıcı çalışması, asansör bulunması, binanın yaşı ve bakım ihtiyacı gibi unsurlar giderleri etkiler. Önemli olan, toplanan paranın nereye harcandığının açık olması ve harcamaların belgelendirilmesidir.

Mevcut işletme projesi varsa yöneticinin hazırlayacağı geçici bütçedeki artış, önceki yıl için ilan edilen yeniden değerleme oranını aşamaz. Bu bütçe en geç üç ay içinde kat malikleri kurulunun onayına sunulur. Apartmanın ihtiyaçları gerektiriyorsa kurul daha yüksek bir artışı onaylayabilir. Bütün apartman aidatları için geçerli sabit bir (2026 Ocak ayında açıklanan yüzde 35 gibi) sınır yoktur.

Apartmanda hangi giderler eşit, hangileri arsa payına göre paylaşılır?

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Bütün apartman giderleri eşit bölünmez. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesine göre, aksi yönde geçerli bir anlaşma yoksa kapıcı giderleri eşit paylaşılır.

Ortak elektrik ve su, asansör bakımı, bina sigortası, yönetici ücreti ve ortak alanların bakım ve onarım giderleri ise arsa payına göre bölüştürülür. Bu nedenle giderler paylaştırılırken apartmanın yönetim planına da bakılması gerekir.

"BEN ASANSÖRÜ KULLANMIYORUM” DEMEK YETERLİ DEĞİL

Giriş katta oturan kişi asansör giderlerini ödemek zorunda mı?

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Evet, kural olarak ödemek zorunda. Annem de giriş katta oturuyor ve her sene bu konuyu gündeme getiriyor. Ancak “Ben asansörü kullanmıyorum.” demek, tek başına bu giderlerden muaf olmak için yeterli değildir.

Asansörün bakım, onarım ve elektrik giderleri, aksi yönde geçerli bir düzenleme yoksa arsa payına göre paylaşılır. Dairenin bulunduğu kat veya asansörün ne kadar kullanıldığı tek başına ödeme payını değiştirmez. Arsa payları eşitse ödenecek tutarlar da eşit olur.

Apartmanın çatı, bodrum, otopark ve bahçe gibi ortak alanlarının giderleri nasıl paylaşılır?

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ortak çatının onarımı, ortak bodrumun bakımı, ortak otoparkın aydınlatılması ve bahçenin bakım giderleri, aksi yönde geçerli bir düzenleme yoksa arsa payına göre paylaşılır. Kapıcı çalışıyorsa bu personelin giderleri eşit bölüştürülür.

Örneğin çatı onarımı yalnızca en üst katta oturanın sorumluluğunda değildir. Çatı binanın ortak alanıdır ve giderine diğer kat malikleri de katılır. Aynı şekilde ortak bodrumu, otoparkı veya bahçeyi kullanmamak da tek başına ödeme yükümlülüğünü kaldırmaz.

BOŞ DAİRE AİDAT ÖDEMEK ZORUNDA MI?

Dairesi boş olan ev sahibi apartman aidatı ödemeyebilir mi?

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Hayır. Dairenin boş olması, kiraya verilmemesi veya yılın yalnızca birkaç ayında kullanılması ortak gider ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Apartmanın temizliği, bakımı ve ortak hizmetleri devam eder. Bu nedenle ev sahibi, “Ben burada oturmuyorum, ortak alanları kullanmıyorum.” diyerek kendisine düşen aidatı ve ortak gider payını ödemekten kaçınamaz. Daire yıllarca boş kalsa bile bu yükümlülük devam eder.