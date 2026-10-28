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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 16:26
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 16:32

Ev arayan kiracılara kötü haber! Şenay Araç'tan paranızı geri almanın formülü

Bazı emlakçıların ev göstermek için talep ettiği 2 bin ile 5 bin lira arasındaki ücretler son günlerde emlak piyasasını sarstı. Peki emlakçıların böyle bir ücret talep etme hakkı var mı? Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a bu durumun mevzuata aykırı olduğunu vurgulayarak tüketicileri uyardı.

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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Ev arayan kiracılara kötü haber! Şenay Araç'tan paranızı geri almanın formülü
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 16:26
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 16:32

Sektörde dolaşan bilgilere göre konut piyasasında ev bulmanın maliyeti artık yalnızca kira, depozito ve taşınma masrafıyla sınırlı kalmıyor. Bazı emlakçılar, müşterilerine ev göstermeden önce kapora veya hizmet bedeli talep ediyor. Talep edilen ücretler 2 bin lira ile 5 bin lira arasında değişiyor. Gayrimenkul Uzmanı , Özel Haber Şefi ’a konu hakkında değerlendirmede bulundu ve ev alıp, kiralayacakları uyardı.

Ev arayan kiracılara kötü haber! Şenay Araç'tan paranızı geri almanın formülü

Bazı emlakçıların yalnızca bir daireyi göstermek için 2 bin ila 5 bin lira arasında ücret talep ettiği belirtiliyor. Emlak sektöründe bu uygulamanın yeniden ortaya çıkmasının nedeni ne?

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: İşler durgun, masraflar da emlakçıların gözüne daha fazla batmaya başladı. Sanırım bazıları bu nedenle böyle yanlış bir uygulamaya yöneliyor. Ancak “Dükkân masrafı var, ilan masrafı var.” denilerek vatandaştan yer gösterme parası istenemez. Bunlar bizim işimizi yaparken üstlendiğimiz giderlerdir. Yer gösterme karşılığında ücret talep etmek mevzuata aykırıdır.

Yaklaşık kırk yıl önce de bu tür uygulamalarla karşılaşılırdı. Vatandaşların boş zamanlarında çok fazla ev gezdiği, bunun emlakçıları yorduğu söylenerek yer gösterme parası istenirdi. Ancak geçmişte yapılmış olması, bugün buna haklı bir gerekçe oluşturmaz. Böyle bir taleple karşılaşan vatandaşlarımız emlakçılar odasına, Ticaret Bakanlığına ve CİMER’e şikâyette bulunsunlar.

Ev arayan kiracılara kötü haber! Şenay Araç'tan paranızı geri almanın formülü

Bir kiracı, henüz evi tutup tutmayacağı belli değilken kapora veya hizmet bedeli ödemek zorunda bırakılabilir mi?

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Hayır, kesinlikle ödeme yapmak zorunda değildir. İster bir ev görsün ister on ev, yalnızca ev gezdiği için kendisinden ücret istenemez. Vatandaş ihtiyacına, bütçesine ve ailesine uygun evi bulabilmek için elbette farklı evleri görecektir.

Kiralama gerçekleşirse zaten sözleşmede belirlenen yasal aracılık hizmet bedeli gündeme gelir. Bunun dışında “Ev gezdirdim, zaman harcadım.” diyerek ayrıca para talep edilemez. Vatandaşlarımız dikkatli olsun, haklarını bilsin ve bu tür talepleri normal kabul etmesin.

Ev arayan kiracılara kötü haber! Şenay Araç'tan paranızı geri almanın formülü

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik açısından yer gösterme hizmeti ile aracılık hizmeti arasındaki fark nedir?

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Yer gösterme hizmeti karşılığında bir bedel talep edilmez. Bu, ücreti olmayan bir hizmettir. Aracılık hizmeti ise kiracı ve mülk sahibini anlaştırıp sözleşme aşamasına getirerek işi tamamlamaktır. Bunun karşılığında alınan bir kira tutarındaki komisyon bedeli, o firmanın kazancıdır. Sadece kiracıdan ödeme alınır.

Ev arayan kiracılara kötü haber! Şenay Araç'tan paranızı geri almanın formülü

ALINAN PARA İADE EDİLMELİ

Bir vatandaş 3 bin lira yer gösterme veya hizmet bedeli ödedi ancak kendisine uygun bir ev bulamadı. Bu para iade edilmeli mi?

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Tabii ki iade alacaktır. Ancak kiralama yaparsa bu tutar komisyondan düşülebilir. Asla hiçbir emlak firması yer gösterme ücreti talep edemez. Bu hem kanuna aykırıdır hem de vicdani bir meseledir. İş ahlakına da uygun değildir.

Bu tür taleplerle karşılaşan vatandaşlar nereye şikâyette bulunmalı?

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Böyle bir talep alan veya ödeme yapanlar emlakçılar odasına, Ticaret İl Müdürlüğüne, esnaf odasına ve CİMER’e şikâyet edebilirler. Firmanın yetki belgesinin iptaline kadar götürebilir. O firmanın ticari faaliyetine bile son verebilirler. Vatandaşlarımız bu konuda iyi araştırma yapsın. Bilgi güçtür.

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#Ticaret Bakanlığı
#CIMER
#Tgrthaber.com
#Bengü Sarıkuş
#Şenay Araç
#Ekonomi
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