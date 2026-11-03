Gram altın 7000 lira bombası? Necmettin Batırel'den kasım ayı için çarpıcı tahmin

Kasım ayında küresel ve yurt içi piyasaların yönünü belirleyecek kritik gelişmeler yatırımcıların yakın takibinde. ABD ara seçimlerinden enflasyon verilerine, Merkez Bankası'nın faiz politikasından altın ve borsadaki beklentilere kadar pek çok başlık piyasaların seyrinde belirleyici olacak. Ekonomist Necmettin Batırel, Kasım ayında piyasaları bekleyen kritik virajları, yatırımcıların izlemesi gereken fırsatları ve olası riskleri Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a değerlendirdi.

Kasım ayında piyasaların yönünü ABD Kongre seçimleri, Türkiye'nin ekim ayı enflasyon verisi ve Merkez Bankası'nın faiz patikası belirleyecek. Ekimde yıllık tüketici enflasyonu yüzde 29,77 ile yüzde 30'un altında kalmaya devam etti. (Eylül 2026'da ise yıllık enflasyon yüzde 29,73 olarak 57 ay sonra ilk kez yüzde 30'un altına gerilemişti.) Merkez Bankası tarafından uygulanan yüksek politika faizi ve kredi kısıtlamaları, iç talebi soğutarak fiyat artış hızını sınırlandırdı.

Batırel, "ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan ara seçimler, Trump yönetiminin kalan iki yılındaki ekonomi politikalarını ve gümrük tarifelerini doğrudan etkileyecek. Şu anda yüzde 66 ihtimal verilen Demokratların kazanması durumunda Fed'in faiz politikası, küresel ticaret tarifeleri ve jeopolitik kararlar, Borsa İstanbul (BIST) üzerinde doğrudan ve dolaylı etkiler meydana getirecek. Demokratların Kongre'de (Temsilciler Meclisi veya Senato) çoğunluğu elde etmesi, genel olarak küresel piyasalarda daha öngörülebilir ve geleneksel politikalara dönüş anlamına geliyor. Demokratlar döneminde genelde küresel ticaret kuralları daha kurumsal ve öngörülebilir yürütülüyor. Bu durum, Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalara yönelik yabancı fon akışını ve risk iştahını pozitif etkileyerek BIST 100 genelinde olumlu algılanıyor.

Sıkı mali denetimler ve kamu harcamalarında belirli sektörlere (yenilenebilir enerji, sosyal projeler) odaklanılması, ABD dolarının aşırı değerlenmesini frenliyor. Zayıf bir dolar endeksi, BIST gibi gelişmekte olan borsaları destekliyor. Altın fiyatları yükselişe geçiyor. BIST'te yenilenebilir enerji, yeşil dönüşüm teknolojileri ve döngüsel ekonomi üzerine çalışan şirketler küresel fonların radarına giriyor." dedi.

ABD SEÇİMLERİ PİYASALARI SALLAYACAK

Uzman isim, "Cumhuriyetçilerin (ve özellikle Trump yönetiminin) kazanması durumunda, Çin ve Avrupa başta olmak üzere küresel ticarete korumacı gümrük tarifeleri getirme eğilimi, ABD'de enflasyonu ve tahvil faizlerini yukarı itiyor. Bu durum, Fed'in faiz indirimlerini yavaşlatmasına yol açarak gelişmekte olan piyasalardan (ve dolayısıyla BIST'ten) sermaye çıkışına neden oluyor. Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğu ele geçirme ihtimali yüzde 7. Temsilciler Meclisi'ni Demokratlar, Senato'yu Cumhuriyetçiler kazanırsa bölünmüş Kongre senaryosu hayata geçiyor. Şu anda yüzde 26 ihtimal verilen bu senaryoda, Başkan Donald Trump'ın vergi indirimleri ve devasa kamu harcamaları gibi agresif ekonomi paketleri Kongre'de engelleniyor. Bu durum, ABD dolarının zayıflamasına (düşmesine), gelişmekte olan piyasalara sermaye akışıyla birlikte BIST 100 endeksinin olumlu etkilenmesine yol açıyor" değerlendirmesinde bulundu.

ALTIN ALIP SATACAKLAR İÇİN KRİTİK VİRAJ

Ekim ayı sonunda yaşanan sert düzeltmeyle (ons altının zirve seviyelerinden geri çekilmesi ve gram altının 6.380-6.400 TL bandına inmesi) sarsılan altın piyasası, Kasım ayına tepki alımlarıyla başladı. Batırel, "ABD seçimlerinde Demokratların kazanması durumunda, dolardaki zayıflamaya bağlı olarak 3.900 dolardaki ons altın 4.500 doları aşabilir. Bu durumda 24 ayar külçe altının fiyatı 7 bin liraya ulaşır. Merkez bankaları, yüksek petrol fiyatları ve faiz oranlarının oluşturduğu baskıya rağmen üçüncü çeyrekte 2024'ün sonundan bu yana en hızlı tempoda altın alımı gerçekleştirdi. Dünya Altın Konseyi raporuna göre, net 321 tonluk alım yapılmasıyla yılın ilk dokuz ayındaki toplam miktar 675 tona ulaşırken, küresel altın talebinde mücevherat ve külçe tarafındaki gerilemeye karşın ETF girişleri rekor kırdı. Merkez bankalarının altın alımı, fiyatın yükseleceğinin en net göstergesidir." diyerek yatırımcıyı uyardı.

BORSA İSTANBUL İÇİN HAREKETLİ KASIM

Batırel, "Borsa İstanbul, Kasım ayına 11.000 puan sınırına yakın (yaklaşık 10.960 seviyelerinde) dengeli bir seyirle başladı. Direnç noktalarının aşılması durumunda endeksin 11.600 puan seviyelerini hedeflemesi bekleniyor. 12 bin puan ise zirve olarak öne çıkıyor. Özellikle nakit kâr payı (temettü) dağıtımıyla öne çıkan ve işlem hacmi yüksek olan ASELSAN gibi şirketler, savunma sanayiini ön plana çıkarıyor. Akbank ve Yapı Kredi gibi yüksek işlem hacmine sahip bankalar, piyasanın yönü açısından kritik önemini koruyor. Türk Hava Yolları liderliğinde ulaştırma sektöründeki hareketlilik devam edecek. Kasım ayında yatırımcılarına toplamda 1,89 milyar TL'yi aşan nakit kâr payı dağıtacak olan 9 şirket (savunma, gıda, perakende ve sanayi sektörlerinden) yatırımcıların ilgisini çekiyor.

İstanbul serbest piyasasında dolar/TL 50,00 TL sınırında, euro/TL ise 56,10 TL seviyelerinde işlem görerek Kasım ayına başladı. Merkez Bankası'nın sıkı para politikası duruşu, döviz kurlarında ani sıçramaları engelliyor. Kasım ayında kurların enflasyon oranına paralel, kontrollü ve yatay-yukarı (stabil) bir trend izlemesi; küresel tarafta ise euro/dolar paritesinin (1,12 seviyeleri) Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararlarına göre şekillenmesi bekleniyor. Türkiye'de tahvil piyasasında gösterge tahvil getirileri bileşik bazda yüzde 39,60 seviyelerinde. Kasım ayında yurt içi enflasyon verilerindeki düşüş trendinin" hızı yakından izlenecek. Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsüne ne zaman başlayacağına dair sinyaller, faizlerin yönünü belirleyecek." şeklinde konuştu.