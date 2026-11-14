Kredi limitleri yükseldi! Tüketici nasıl etkilenecek? Hüseyin Ölmez'den kredi kullanacaklara kritik tavsiye

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İstanbul
Tüketiciler, ihtiyaçlarını karşılamak ve nakit akışını sağlamak için sıklıkla tüketici kredilerine başvuruyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 11 Kasım 2026 tarihli kararıyla bankaların sekiz haftalık kredi büyüme sınırlarını tüm kategorilerde 0,5 puan artırdı. Merkez Bankası’nın kredi büyüme sınırlarını artırma kararı, kredi kullanmayı planlayan tüketicilerin gündemine girdi. İhtiyaç ve taşıt kredilerinden KOBİ finansmanına kadar birçok alanda limitler yükseltildi. Peki, bu karar vatandaşın daha kolay kredi kullanmasını sağlayacak mı?
TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, TCMB'nin kararını ve tüketiciye olası etkilerini Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a anlattı.
TCMB'nin kararıyla ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan sekiz haftalık kredi büyüme sınırı yüzde 3,5'e, taşıt kredilerinde yüzde 3'ten yüzde 3,5'e yükseltildi. KOBİ TL kredilerinde yüzde 5 olan sınır yüzde 5,5'e, KOBİ dışı işletme TL kredilerinde ise yüzde 2'den yüzde 2,5'e çıkarıldı. Ayrıca bankaların uzun vadeli fonlamasına ilişkin zorunlu karşılık düzenlemelerinde de değişikliğe gidildi. Peki bu gelişme tüketiciler için ne anlama geliyor?
Hüseyin Ölmez: Krediye erişim bir ölçüde kolaylaşabilir ve bankalar arasındaki rekabet artabilir. KOBİ kredilerindeki artışın ise üretim, istihdam ve hane gelirlerine dolaylı katkı sağlayabileceğini öngörüyoruz. Ancak kredi büyüme sınırlarının artırılmasının bazı riskleri de beraberinde getirdiğini unutmamak lazım. Kredi genişlemesi ucuz kredi anlamına gelmiyor.
Gelir artmadan borçlanmanın artırılmasının yüksek risk taşıdığını tüketicilere sıklıkla hatırlatıyoruz. Mevcut borçluluk düzeyinde borç sarmalı ve takip riski artabilir. Fonlama kolaylığının tüketiciye faiz indirimi olarak yansımasının garantisi ne yazık ki bulunmuyor.
|Aylık Faiz
|Aylık Taksit
|Toplam Ödeme
|%3
|10.046 TL
|120.555 TL
|%4
|10.655 TL
|127.862 TL
|%5
|11.283 TL
|135.398 TL
|Aylık faiz %5 yerine %3 olduğunda, toplam geri ödemede yaklaşık 14.800 TL fark oluşuyor.
Vergiler ve diğer masraflar hariç tutulan hesaplamaya göre aylık faizin yüzde 5 yerine yüzde 3 olması, toplam geri ödemede yaklaşık 14 bin 800 TL fark oluşturuyor.
Tüketicinin korunması için önerileriniz neler?
Hüseyin Ölmez: Kredi faizlerindeki olası düşüş, tüketiciye yansıtılmalı ve izlenmelidir. Kredi tahsisinde ödeme gücü esas alınmalıdır. Faiz, vergi, sigorta ve diğer tüm maliyetler açık ve karşılaştırılabilir biçimde sunulmalıdır. Üretim, istihdam, tarım ve kooperatifçilik kredilerine öncelik verilmelidir. Emeklilerin ve dar gelirlilerin aşırı borçlanmasını önleyici tedbirler güçlendirilmelidir.
Üretim, istihdam, tarım ve kooperatifçilik kredilerine öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Emeklilerin ve dar gelirlilerin aşırı borçlanmasını önleyici tedbirler de güçlendirilmeli.
Sonuç olarak, kredi büyüme sınırlarının artırılmasının kredi piyasasına ve tüketicilerin finansmana erişimine olumlu katkılar sağlayabileceğini düşünüyoruz. Ancak kredi kullanırken vatandaşlarımızın kendi gelir ve ödeme güçlerini dikkate almaları büyük önem taşıyor.
Kredi tercihinde yalnızca aylık taksit tutarına değil, toplam geri ödeme miktarına, faiz oranına ve diğer masraflara da bakılmalı. Bankalar arasında karşılaştırma yapılarak bütçeye uygun ödeme planları tercih edilmeli. Amacımız, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılarken ekonomik dengelerini de koruyabilecekleri bilinçli bir borçlanma sürecinin oluşmasıdır.