Tüketiciler, ihtiyaçlarını karşılamak ve nakit akışını sağlamak için sıklıkla tüketici kredilerine başvuruyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 11 Kasım 2026 tarihli kararıyla bankaların sekiz haftalık kredi büyüme sınırlarını tüm kategorilerde 0,5 puan artırdı. Merkez Bankası’nın kredi büyüme sınırlarını artırma kararı, kredi kullanmayı planlayan tüketicilerin gündemine girdi. İhtiyaç ve taşıt kredilerinden KOBİ finansmanına kadar birçok alanda limitler yükseltildi. Peki, bu karar vatandaşın daha kolay kredi kullanmasını sağlayacak mı?

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HABERİN ÖZETİ Kredi limitleri yükseldi! Tüketici nasıl etkilenecek? Hüseyin Ölmez'den kredi kullanacaklara kritik tavsiye Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kredi büyüme sınırlarını artırma kararı, kredi kullanımını kolaylaştırabilir ancak beraberinde borçlanma risklerini de artırabilir. TCMB, 11 Kasım 2026 tarihli kararıyla bankaların sekiz haftalık kredi büyüme sınırlarını tüm kategorilerde 0,5 puan artırdı. İhtiyaç ve taşıt kredilerinde sekiz haftalık kredi büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3,5'e yükseltildi. KOBİ TL kredilerinde sınır yüzde 5'ten yüzde 5,5'e, KOBİ dışı işletme TL kredilerinde ise yüzde 2'den yüzde 2,5'e çıkarıldı. TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, krediye erişimin bir ölçüde kolaylaşabileceğini ancak kredi genişlemesinin ucuz kredi anlamına gelmediğini belirtti. Ölmez, gelir artmadan borçlanmanın artırılmasının yüksek risk taşıdığını ve mevcut borçluluk düzeyinde borç sarmalı ve takip riskinin artabileceğini vurguladı. Tüketicilere, kredi kullanırken kendi gelir ve ödeme güçlerini dikkate almaları, yalnızca aylık taksit tutarına değil, toplam geri ödeme miktarına, faiz oranına ve diğer masraflara da bakmaları tavsiye edildi.

TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, TCMB'nin kararını ve tüketiciye olası etkilerini Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a anlattı.

KREDİYE ERİŞİM KOLAYLAŞABİLİR

TCMB'nin kararıyla ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan sekiz haftalık kredi büyüme sınırı yüzde 3,5'e, taşıt kredilerinde yüzde 3'ten yüzde 3,5'e yükseltildi. KOBİ TL kredilerinde yüzde 5 olan sınır yüzde 5,5'e, KOBİ dışı işletme TL kredilerinde ise yüzde 2'den yüzde 2,5'e çıkarıldı. Ayrıca bankaların uzun vadeli fonlamasına ilişkin zorunlu karşılık düzenlemelerinde de değişikliğe gidildi. Peki bu gelişme tüketiciler için ne anlama geliyor?

Hüseyin Ölmez: Krediye erişim bir ölçüde kolaylaşabilir ve bankalar arasındaki rekabet artabilir. KOBİ kredilerindeki artışın ise üretim, istihdam ve hane gelirlerine dolaylı katkı sağlayabileceğini öngörüyoruz. Ancak kredi büyüme sınırlarının artırılmasının bazı riskleri de beraberinde getirdiğini unutmamak lazım. Kredi genişlemesi ucuz kredi anlamına gelmiyor.

Gelir artmadan borçlanmanın artırılmasının yüksek risk taşıdığını tüketicilere sıklıkla hatırlatıyoruz. Mevcut borçluluk düzeyinde borç sarmalı ve takip riski artabilir. Fonlama kolaylığının tüketiciye faiz indirimi olarak yansımasının garantisi ne yazık ki bulunmuyor.

Aylık Faiz Aylık Taksit Toplam Ödeme %3 10.046 TL 120.555 TL %4 10.655 TL 127.862 TL %5 11.283 TL 135.398 TL Aylık faiz %5 yerine %3 olduğunda, toplam geri ödemede yaklaşık 14.800 TL fark oluşuyor. 100.000 TL İhtiyaç Kredisinin Maliyeti (12 Ay Vade, Eşit Taksitli Ödeme, Vergiler ve Masraflar Hariç)

Vergiler ve diğer masraflar hariç tutulan hesaplamaya göre aylık faizin yüzde 5 yerine yüzde 3 olması, toplam geri ödemede yaklaşık 14 bin 800 TL fark oluşturuyor.

Tüketicinin korunması için önerileriniz neler?

Hüseyin Ölmez: Kredi faizlerindeki olası düşüş, tüketiciye yansıtılmalı ve izlenmelidir. Kredi tahsisinde ödeme gücü esas alınmalıdır. Faiz, vergi, sigorta ve diğer tüm maliyetler açık ve karşılaştırılabilir biçimde sunulmalıdır. Üretim, istihdam, tarım ve kooperatifçilik kredilerine öncelik verilmelidir. Emeklilerin ve dar gelirlilerin aşırı borçlanmasını önleyici tedbirler güçlendirilmelidir.

Üretim, istihdam, tarım ve kooperatifçilik kredilerine öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Emeklilerin ve dar gelirlilerin aşırı borçlanmasını önleyici tedbirler de güçlendirilmeli.

Sonuç olarak, kredi büyüme sınırlarının artırılmasının kredi piyasasına ve tüketicilerin finansmana erişimine olumlu katkılar sağlayabileceğini düşünüyoruz. Ancak kredi kullanırken vatandaşlarımızın kendi gelir ve ödeme güçlerini dikkate almaları büyük önem taşıyor.

Kredi tercihinde yalnızca aylık taksit tutarına değil, toplam geri ödeme miktarına, faiz oranına ve diğer masraflara da bakılmalı. Bankalar arasında karşılaştırma yapılarak bütçeye uygun ödeme planları tercih edilmeli. Amacımız, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılarken ekonomik dengelerini de koruyabilecekleri bilinçli bir borçlanma sürecinin oluşmasıdır.