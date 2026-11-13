2027 yılına girerken vatandaşın cebini ilgilendiren zam tablosu şekilleniyor. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak hesaplanmasıyla trafik cezalarından pasaport harçlarına, ehliyet ücretlerinden yurt dışı çıkış harcına kadar birçok kalemde artış gündeme geldi. Kırmızı ışık ihlalinin cezası 3 bin 475 liraya, drift atmanın cezası 74 bin 420 liraya, trafikte saldırı amacıyla araçtan inmenin cezası ise 230 bin lirayı aşacak. Peki, yeni yılda hangi ceza ne kadar olacak? Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a tek tek hesapladı.

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HABERİN ÖZETİ 2027'de ne kadar ödeyeceksiniz? Emin Yılmaz, pasaport, ehliyet, IMEI, trafik cezası için tek tek hesapladı 2027 yılına girerken, yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranıyla trafik cezaları, pasaport harçları, ehliyet ücretleri ve yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde önemli artışlar bekleniyor. Yeniden değerleme oranı %27,83 olarak hesaplandı ve bu oran trafik cezaları, pasaport harçları, ehliyet ücretleri, yurt dışı çıkış harcı ve IMEI kayıt bedeli gibi birçok kalemi etkileyecek. Kırmızı ışık ihlalinin cezası 3.475 TL'ye, drift atmanın cezası 74.420 TL'ye ve trafikte saldırı amacıyla araçtan inmenin cezası ise 230.034 TL'ye yükselecek. 6 aylık pasaport harcı 5.313 TL'ye, 10 yıllık pasaport harcı 18.869 TL'ye çıkacak. Yurt dışı çıkış harcı 1.598 TL olacak. Ehliyet harcı 2.703 TL'ye ve yurt dışı IMEI kayıt bedeli 69.398 TL'ye yükselecek. Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını %50 artırma veya eksiltme yetkisi bulunuyor.

Yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 oldu! Yeni yılda hangi ücretler ne kadar artacak?

Emin Yılmaz: Yeni yılda vergi, harç ve trafik cezalarını etkileyecek yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak hesaplandı. Bu oran üretici fiyat endeksi üzerinden belirlendi bildiğiniz gibi.

Yeniden değerleme oranı, trafik cezalarından pasaport harçlarına, yurt dışı çıkış harcından ehliyet ücretlerine, gelir vergisi dilimlerinden motorlu taşıtlar vergisine ve IMEI kayıt ücretine kadar çok sayıda kalemi etkiliyor.

Kategori Kalem / Ceza Türü Güncel Tutar (TL) 2027 Yılbaşı Tahmini / Yeni Tutar (%27,83 Artış) (TL) Trafik Cezaları Kırmızı ışıkta geçmek 2.719 3.475 Yüksek ses 1.246 1.592 Hız limitleri aşımı 11.630 14.866 U dönüşü cezası 1.246 1.592 Plakasız motor kullanmak 13.713 29.133 Emniyet şeridi ihlali 11.630 14.866 Drift atma 58.218 74.420 Sahte plaka kullanımı 58.104 74.274 Araçtan inme cezası 180.000 230.034 Pasaport Harçları 6 Aylık 4.157 5.313 1 Yıllık 5.494 6.371 2 Yıllık 8.049 10.289 3 Yıllık 10.867 13.881 10 Yıllık 14.761 18.868 Harçlar ve Diğer İşlemler Yurtdışı çıkış harcı 1.250 1.538 T.C. Kimlik kartı yenileme 220 281 Evlilik cüzdanı 1.202 1.536 Ehliyet (Sürücü belgesi harcı) 2.115 2.703 Yurtdışı IMEI kayıt bedeli 54.258 69.398 Silah ruhsatı (Taşıma) 187.341 240.244 * Yeniden Değerleme Oranı (Ekim Yİ-ÜFE): %27,83 (Cumhurbaşkanı %50 artırma veya eksiltme yetkisine sahiptir).

TRAFİK CEZALARINDA YENİ TARİFE: 230 BİN LİRAYI AŞACAK

Yeniden değerleme oranıyla birlikte trafik cezalarında da önemli artışlar yaşanacak. Özellikle trafikte şiddet olaylarına yönelik cezaların caydırıcı olması kritik önem taşıyor.

Araçtan inerek tartışma sırasında karşı tarafa saldırı amacıyla hareket edilmesi durumunda uygulanan 180 bin liralık ceza yeni yılda 230 bin 94 liraya çıkacak. Ancak düzenleme caydırıcılık açısından önemli.

YILMAZ'IN PAYLAŞTIĞI VERİLERE GÖRE YENİ YILDA BAZI TRAFİK CEZALARI ŞÖYLE OLACAK:

Trafik İhlali Eski Ceza Tutarı Yeni Ceza Tutarı Kırmızı ışıkta geçme 2.719 TL 3.475 TL Yüksek sesli müzik dinleyerek araç kullanma 1.246 TL 1.592 TL Hız sınırını 50 kilometrenin üzerinde aşma 11.630 TL 14.866 TL U dönüşü yapılmaması gereken yerde dönüş yapma 1.246 TL 1.592 TL Plakasız motosiklet kullanma - 25.199 TL Emniyet şeridini ihlal etme - 14.866 TL Drift atma - 74.420 TL Sahte plaka kullanma - 74.274 TL

Pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak?

Emin Yılmaz: Pasaport harçlarında da yeni yılda yaklaşık yüzde 28 oranında artış yaşanacak. Buna göre 6 aylık pasaport harcı 4 bin 157 liradan 5 bin 313 liraya çıkacak. Bir yıllık pasaport harcı 6 bin 971 lira, iki yıllık 10 bin 289 lira, üç yıllık 13 bin 891 lira olacak. On yıllık pasaport harcı ise 18 bin 869 liraya yükselecek.

Yurt dışı çıkış harcının da 1.250 liradan 1.598 liraya çıkacak. Diğer bazı ücretler şu şekilde değişecek:

Hizmet / Belge Türü Mevcut Ücret Yeni Ücret 6 Aylık Pasaport Harcı 4.157 TL 5.313 TL 1 Yıllık Pasaport Harcı - 6.971 TL 2 Yıllık Pasaport Harcı - 10.289 TL 3 Yıllık Pasaport Harcı - 13.891 TL 10 Yıllık Pasaport Harcı - 18.869 TL Yurt Dışı Çıkış Harcı 1.250 TL 1.598 TL T.C. Kimlik Kartı Yenileme - 281 TL Evlilik Cüzdanı - 1.536 TL Ehliyet Yenileme - 2.703 TL IMEI Kayıt Ücreti (Yurt Dışı Telefon) - 69.038 TL Silah Ruhsatı Harcı 187.941 TL 240.244 TL

Ayrıca Yılmaz, yeniden değerleme oranının Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 50 azaltılabileceğini veya artırılabileceğini belirterek nihai düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe gireceğini ifade etti.