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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 13:31
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 13:35

2027'de ne kadar ödeyeceksiniz? Emin Yılmaz, pasaport, ehliyet, IMEI, trafik cezası için tek tek hesapladı

2027 yılında vergi, harç ve trafik cezalarına yüzde 27,83 zam yapılacak. Yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte pasaport, ehliyet, IMEI kayıt ücreti ve trafik cezalarında yeni yılda ödenecek tutarlar belli oldu. Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a yeniden değerleme rakamları hakkında kalem kalem açıklama yaptı. İşte detaylar...

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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2027'de ne kadar ödeyeceksiniz? Emin Yılmaz, pasaport, ehliyet, IMEI, trafik cezası için tek tek hesapladı
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 13:31
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 13:35

2027 yılına girerken vatandaşın cebini ilgilendiren zam tablosu şekilleniyor. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak hesaplanmasıyla trafik cezalarından pasaport harçlarına, ehliyet ücretlerinden yurt dışı çıkış harcına kadar birçok kalemde artış gündeme geldi. Kırmızı ışık ihlalinin cezası 3 bin 475 liraya, drift atmanın cezası 74 bin 420 liraya, trafikte saldırı amacıyla araçtan inmenin cezası ise 230 bin lirayı aşacak. Peki, yeni yılda hangi ceza ne kadar olacak? Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri , Tgrthaber.com Özel Haber Şefi 'a tek tek hesapladı.

HABERİN ÖZETİ

2027'de ne kadar ödeyeceksiniz? Emin Yılmaz, pasaport, ehliyet, IMEI, trafik cezası için tek tek hesapladı

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
2027 yılına girerken, yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranıyla trafik cezaları, pasaport harçları, ehliyet ücretleri ve yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde önemli artışlar bekleniyor.
Yeniden değerleme oranı %27,83 olarak hesaplandı ve bu oran trafik cezaları, pasaport harçları, ehliyet ücretleri, yurt dışı çıkış harcı ve IMEI kayıt bedeli gibi birçok kalemi etkileyecek.
Kırmızı ışık ihlalinin cezası 3.475 TL'ye, drift atmanın cezası 74.420 TL'ye ve trafikte saldırı amacıyla araçtan inmenin cezası ise 230.034 TL'ye yükselecek.
6 aylık pasaport harcı 5.313 TL'ye, 10 yıllık pasaport harcı 18.869 TL'ye çıkacak.
Yurt dışı çıkış harcı 1.598 TL olacak.
Ehliyet harcı 2.703 TL'ye ve yurt dışı IMEI kayıt bedeli 69.398 TL'ye yükselecek.
Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını %50 artırma veya eksiltme yetkisi bulunuyor.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
2027'de ne kadar ödeyeceksiniz? Emin Yılmaz, pasaport, ehliyet, IMEI, trafik cezası için tek tek hesapladı

Yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 oldu! Yeni yılda hangi ücretler ne kadar artacak?

Emin Yılmaz: Yeni yılda vergi, harç ve trafik cezalarını etkileyecek yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak hesaplandı. Bu oran üretici fiyat endeksi üzerinden belirlendi bildiğiniz gibi.

Yeniden değerleme oranı, trafik cezalarından pasaport harçlarına, yurt dışı çıkış harcından ehliyet ücretlerine, gelir vergisi dilimlerinden motorlu taşıtlar vergisine ve IMEI kayıt ücretine kadar çok sayıda kalemi etkiliyor.

KategoriKalem / Ceza TürüGüncel Tutar (TL)2027 Yılbaşı Tahmini / Yeni Tutar (%27,83 Artış) (TL)
Trafik CezalarıKırmızı ışıkta geçmek2.7193.475
Yüksek ses1.2461.592
Hız limitleri aşımı11.63014.866
U dönüşü cezası1.2461.592
Plakasız motor kullanmak13.71329.133
Emniyet şeridi ihlali11.63014.866
Drift atma58.21874.420
Sahte plaka kullanımı58.10474.274
Araçtan inme cezası180.000230.034
Pasaport Harçları6 Aylık4.1575.313
1 Yıllık5.4946.371
2 Yıllık8.04910.289
3 Yıllık10.86713.881
10 Yıllık14.76118.868
Harçlar ve Diğer İşlemlerYurtdışı çıkış harcı1.2501.538
T.C. Kimlik kartı yenileme220281
Evlilik cüzdanı1.2021.536
Ehliyet (Sürücü belgesi harcı)2.1152.703
Yurtdışı IMEI kayıt bedeli54.25869.398
Silah ruhsatı (Taşıma)187.341240.244
* Yeniden Değerleme Oranı (Ekim Yİ-ÜFE): %27,83 (Cumhurbaşkanı %50 artırma veya eksiltme yetkisine sahiptir).
2027'de ne kadar ödeyeceksiniz? Emin Yılmaz, pasaport, ehliyet, IMEI, trafik cezası için tek tek hesapladı

TRAFİK CEZALARINDA YENİ TARİFE: 230 BİN LİRAYI AŞACAK

Yeniden değerleme oranıyla birlikte trafik cezalarında da önemli artışlar yaşanacak. Özellikle trafikte şiddet olaylarına yönelik cezaların caydırıcı olması kritik önem taşıyor.

Araçtan inerek tartışma sırasında karşı tarafa saldırı amacıyla hareket edilmesi durumunda uygulanan 180 bin liralık ceza yeni yılda 230 bin 94 liraya çıkacak. Ancak düzenleme caydırıcılık açısından önemli.

2027'de ne kadar ödeyeceksiniz? Emin Yılmaz, pasaport, ehliyet, IMEI, trafik cezası için tek tek hesapladı

YILMAZ'IN PAYLAŞTIĞI VERİLERE GÖRE YENİ YILDA BAZI TRAFİK CEZALARI ŞÖYLE OLACAK:

Trafik İhlaliEski Ceza TutarıYeni Ceza Tutarı
Kırmızı ışıkta geçme2.719 TL3.475 TL
Yüksek sesli müzik dinleyerek araç kullanma1.246 TL1.592 TL
Hız sınırını 50 kilometrenin üzerinde aşma11.630 TL14.866 TL
U dönüşü yapılmaması gereken yerde dönüş yapma1.246 TL1.592 TL
Plakasız motosiklet kullanma-25.199 TL
Emniyet şeridini ihlal etme-14.866 TL
Drift atma-74.420 TL
Sahte plaka kullanma-74.274 TL
2027'de ne kadar ödeyeceksiniz? Emin Yılmaz, pasaport, ehliyet, IMEI, trafik cezası için tek tek hesapladı

Pasaport ve ne kadar olacak?

Emin Yılmaz:  Pasaport harçlarında da yeni yılda yaklaşık yüzde 28 oranında artış yaşanacak. Buna göre 6 aylık pasaport harcı 4 bin 157 liradan 5 bin 313 liraya çıkacak. Bir yıllık pasaport harcı 6 bin 971 lira, iki yıllık 10 bin 289 lira, üç yıllık 13 bin 891 lira olacak. On yıllık pasaport harcı ise 18 bin 869 liraya yükselecek.

Yurt dışı çıkış harcının da 1.250 liradan 1.598 liraya çıkacak. Diğer bazı ücretler şu şekilde değişecek:

Hizmet / Belge TürüMevcut ÜcretYeni Ücret
6 Aylık Pasaport Harcı4.157 TL5.313 TL
1 Yıllık Pasaport Harcı-6.971 TL
2 Yıllık Pasaport Harcı-10.289 TL
3 Yıllık Pasaport Harcı-13.891 TL
10 Yıllık Pasaport Harcı-18.869 TL
Yurt Dışı Çıkış Harcı1.250 TL1.598 TL
T.C. Kimlik Kartı Yenileme-281 TL
Evlilik Cüzdanı-1.536 TL
Ehliyet Yenileme-2.703 TL
IMEI Kayıt Ücreti (Yurt Dışı Telefon)-69.038 TL
Silah Ruhsatı Harcı187.941 TL240.244 TL

Ayrıca Yılmaz, yeniden değerleme oranının Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 50 azaltılabileceğini veya artırılabileceğini belirterek nihai düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe gireceğini ifade etti.

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#yurt dışı çıkış harcı
#trafik cezası
#emin yılmaz
#Bengü Sarıkuş
#Pasaport Harcı
#Ekonomi
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