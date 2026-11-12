Kredi çekecekler dikkat! Merkez Bankası sınırları yükseltti: Kim, nasıl etkilenecek? Prof. Dr. Sefer Şener anlattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 11 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı karar ile kredi büyüme sınırlarını 0,5 yüzde puan artırdı ve uzun vadeli mevduat dışı yükümlülüklerin zorunlu karşılıklarına TL cinsinden faiz/telafi ödemesi başlattı. Bu düzenlemeler, bankacılık sisteminin uzun vadeli fonlama maliyetlerini dengelemek ve kredi arzındaki tıkanıklıkları gidermek amacıyla yürürlüğe girdi.

Merkez Bankası, ihtiyaç ve taşıt kredilerinin yanı sıra KOBİ ve diğer işletmelere kullandırılan Türk lirası kredilerde büyüme sınırlarını yükseltti. Ayrıca bankaların ve finansman şirketlerinin bir yıldan uzun vadeli mevduat dışı yükümlülükleri için tesis edilen zorunlu karşılıklara Türk lirası cinsinden faiz veya telafi ödemesi yapılması kararlaştırıldı.

Peki bu düzenleme vatandaşın daha yüksek tutarda kredi çekmesini sağlayacak mı? Kredi faizlerinde düşüş beklentisi oluşmalı mı? KOBİ’ler ve işletmeler yeni karardan nasıl etkilenecek? Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a yaptığı değerlendirmede, Merkez Bankası’nın yeni düzenlemesinin perde arkasını anlatarak krediye erişim, likidite sıkışıklığı ve piyasaya olası etkilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası kredi büyüme sınırlarında değişikliğe gitti. Merkez Bankası'nın bu yeni adımı vatandaşlar açısından ne anlama geliyor?

Prof. Dr. Sefer Şener: Merkez Bankası, özellikle kredi büyüme sınırlarına ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti. Bu kapsamda ihtiyaç kredileri, taşıt kredileri, KOBİ’lerin kullandığı Türk lirası krediler ve KOBİ dışı işletmelerin kullandığı Türk lirası kredilerde 8 haftalık büyüme sınırları artırıldı.

Daha önce ihtiyaç kredileri ve taşıt kredilerinde 8 haftalık büyüme sınırı yüzde 3 seviyesindeydi. Bu oran yüzde 3,5'e çıkarıldı. Böylece her iki kredi türünde de yarım puanlık artış yapıldı. KOBİ’lerin kullandığı Türk lirası kredilerde yüzde 5 olan sınır yüzde 5,5'e, KOBİ dışı işletmelerin kullandığı Türk lirası kredilerde ise yüzde 2 olan sınır yüzde 2,5'e yükseltildi.

Böylece 8 haftalık kredi büyüme sınırları genişletilmiş oldu. Merkez Bankası aynı zamanda bir yıldan uzun vadeli Türk lirası ve yabancı para cinsinden mevduat dışı yükümlülükler için tesis edilen zorunlu karşılıklara faiz ödenmesine, başka bir ifadeyle faiz telafisi yapılmasına karar verdi.

Kredi Türü Eski Sınır (8 Haftalık) Yeni Sınır (8 Haftalık) Değişim İhtiyaç Kredileri %3,0 %3,5 +0,5 puan Taşıt Kredileri %3,0 %3,5 +0,5 puan KOBİ TL Kredileri %5,0 %5,5 +0,5 puan KOBİ Dışı Ticari TL Kredileri %2,0 %2,5 +0,5 puan

Tüketici açısından bu genişleme ne anlama geliyor? İhtiyaç ve taşıt kredisi kullanmak kolaylaşacak mı?

Prof. Dr. Sefer Şener: Bu yeni adım, özellikle vatandaşların ihtiyaç ve taşıt kredilerine erişimini kolaylaştıracak. Daha önce bankalar, 8 haftalık ortalama kredi büyüme sınırlarına uymak zorundaydı. Örneğin ihtiyaç kredilerinde yüzde 3'lük sınır aşılamadığı için bankalar kredi kullandırma konusunda belirli kısıtlamalara tabi oluyordu. Bu sınırın yüzde 3,5'e çıkarılmasıyla bankaların kredi verme imkânı genişletilmiş oldu.

Örneğin 100 bin lira kredi ihtiyacı olan bir vatandaşa banka, mevcut sınırlamalar nedeniyle 70 bin lira kredi verebiliyorsa artık daha yüksek tutarda kredi kullandırabilecek. Dolayısıyla bankaların hem ihtiyaç hem de taşıt kredisi verme konusunda eli rahatlamış olacak. Bu da söz konusu kredileri kullanmak isteyen vatandaşların daha yüksek tutarlarda kredi alabilmesinin önünü açacak.

KREDİ HACMİ ARTINCA FAİZLER DEĞİŞECEK Mİ?

Kredi büyüme sınırlarının artırılmasının kredi faizlerinde bir değişikliğe etkisi olacak mı?

Prof. Dr. Sefer Şener: Çok kritik ayrıntıya değindiniz. Kredi büyüme sınırlarının artırılması, kredi faizlerinin düşeceği anlamına gelmiyor. Yapılan düzenleme, kredi faiz oranlarında veya kredi maliyetlerinde herhangi bir değişiklik yaratmıyor. Yalnızca bankaların kullandırabileceği kredi miktarını artırıyor. Dolayısıyla kredi faizlerinde bir düşüş beklemek için Merkez Bankası'nın politika faizine ilişkin kararlarını değerlendirmek gerekiyor. Merkez Bankası'nın aralık ayında alacağı olası faiz indirimi, kredi faiz oranlarına yansıyabilecek bir gelişme olacaktır.

Düzenlemenin KOBİ'ler ve işletmeler açısından etkisi nasıl olacak? Finansmana erişimde ne kadarlık bir genişleme sağlanıyor?

Prof. Dr. Sefer Şener: KOBİ'ler açısından da benzer bir durum söz konusu. Daha önce yüzde 5 olan kredi büyüme sınırının yüzde 5,5'e çıkarılması, KOBİ'lere kullandırılabilecek Türk lirası kredi miktarında yaklaşık yüzde 10'luk ilave bir genişleme anlamına geliyor. Bu düzenleme, KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırarak üretimlerini artırmalarına ve finansman ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlayabilir.

İhtiyaç ve taşıt kredilerinde ise büyüme sınırının yüzde 3'ten yüzde 3,5'e çıkarılmasıyla yaklaşık yüzde 16,7 oranında daha fazla kredi büyümesinin önü açılmış oluyor. KOBİ dışı işletmelerin kullandığı Türk lirası kredilerde yüzde 2 olan sınırın yüzde 2,5'e yükseltilmesi ise yüzde 25'lik bir artış anlamına geliyor.

Burada asıl önemli nokta, kredi maliyetlerinin düşmesi değil, krediye erişimin kolaylaşmasıdır. Vatandaşlar ve işletmeler açısından kredi faizleri yüksek olsa da bazı kesimler için öncelik, ihtiyaç duydukları finansmana ulaşabilmek. Daha önce bankalara başvuran ancak kredi büyüme sınırları nedeniyle istediği tutarda kredi kullanamayan vatandaşlar ve işletmeler, yeni düzenlemeyle birlikte daha fazla krediye erişebilecek.

FON KRİZİ SONRASI PİYASADAKİ LİKİDİTE SIKIŞIKLIĞINA ÇÖZÜM

Yeni düzenleme piyasadaki likidite sıkışıklığını hafifletir mi? Ekonomiye nasıl bir etkisi olabilir?

Prof. Dr. Sefer Şener: Bu gelişme piyasadaki likidite sıkışıklığının hafiflemesine de katkı sağlayabilir. Bankaların kredi kullandırma imkânlarının genişlemesi, piyasaya daha fazla likidite aktarılmasının önünü açacak. Özellikle fon kriziyle birlikte ortaya çıkan likidite sıkışıklığının bir miktar hafiflemesi beklenebilir.

Önümüzdeki dönemde ihtiyaç ve taşıt kredilerinin yanı sıra KOBİ'lerin ve KOBİ dışındaki işletmelerin kullandığı kredilerde de artış görebiliriz. Bankalar, kredi verme konusunda daha geniş bir hareket alanına sahip olacak. Hatta taşıt kredilerinde de bankaların kredi kullandırma yönünde daha fazla gayret göstermesi söz konusu olabilir.

Özetle Merkez Bankası'nın düzenlemesi, kredi faizlerini veya maliyetlerini düşüren bir adım değil. Ancak bankaların kredi verme kapasitesini artırarak vatandaşların ve işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştıran, piyasadaki likidite sıkışıklığını hafifletmeyi amaçlayan bir düzenleme olarak değerlendirilebilir.