Emeklilikte 2520 gün hesabı! Emin Yılmaz'dan tüm çalışanlar için kritik uyarı

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren emeklilikte hangi kurumun şartlarının geçerli olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Çalışma hayatında hem SSK hem de Bağ-Kur primi ödeyenler, hangi kurum üzerinden emekli olacaklarını araştırırken kritik ayrıntı ilk sigorta giriş tarihinde gizli.

Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı arasındaki emeklilik hesaplamasının nasıl yapıldığını Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a tek tek anlattı.

Türkiye'de emeklilikte hangi kuruma bağlı olunacağı nasıl belirleniyor?

Emin Yılmaz: Mevzuatımıza göre emeklilikte üç farklı kurum bulunuyor. Bir iş yerinde hizmet akdiyle çalışıyorsanız 4A (SSK), şirket ortağı veya esnaf olarak kayıtlıysanız 4B (Bağ-Kur), devlet bünyesinde memur olarak görev yapıyorsanız 4C (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı oluyorsunuz.

Çalışma hayatı boyunca bir dönem SSK'lı, başka bir dönem Bağ-Kur'lu olarak çalışanların hangi kurumdan emekli olacağı konusunda ise kafa karışıklıkları yaşanabiliyor. Bu noktada özellikle ilk sigorta başlangıç tarihi önem taşıyor.

İlk sigorta girişi 1 Mayıs 2008'den önce olanlar hangi kurumdan emekli olur?

Emin Yılmaz: İlk sigorta başlangıcınız 1 Mayıs 2008'den önceyse son 7 yıllık fiilî hizmet süresine, yani son 2520 prim gününe bakılıyor. Bu süre içerisinde hangi kurumdan 3,5 yıl (1261 gün) veya daha fazla prim ödenmişse emeklilik o kurumun şartlarına göre gerçekleşiyor.

SSK ve Bağ-Kur primleri bulunan bir kişinin hangi kurumdan emekli olacağı nasıl hesaplanır?

Emin Yılmaz: Bunu bir örnek üzerinden değerlendirebiliriz. İlk sigorta girişi 1 Mayıs 2008'den önce olan bir kişinin son 2520 günlük hizmet dökümünde şu çalışmaların bulunduğunu varsayalım:

2026 yılında 270 gün 4A (SSK),

2025 yılında 360 gün 4A (SSK),

2023 yılında 360 gün 4A (SSK),

2020 yılında 360 gün 4B (Bağ-Kur),

2019 yılında 360 gün 4B (Bağ-Kur),

2018 yılında 360 gün 4B (Bağ-Kur),

2017 yılında 90 gün 4A (SSK),

2015 yılında 360 gün 4A (SSK) primi ödenmiş olsun.

Bu çalışmalar toplandığında 1440 gün SSK, 1080 gün Bağ-Kur primi ödenmiş oluyor. Böylece toplam 2520 günlük hizmet süresi tamamlanıyor. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, son 7 takvim yılına değil, son 2520 prim gününe bakılmasıdır. Örnekte 2024 yılına ait bir çalışma bulunmadığı için doğrudan 2023 yılına geçiliyor.

Kural gereği 1261 gün hangi kurumda fazlaysa kişi o kurumun emeklilik şartlarına tabi oluyor. Örnekte SSK primleri 1440 günle 1261 günü aştığı için kişinin 4A (SSK) kapsamında emekli olacağını söyleyebiliriz.

İlk sigorta girişi 1 Mayıs 2008'den sonra olanlar için hangi kriter uygulanıyor?

Emin Yılmaz: İlk sigorta başlangıcınız 1 Mayıs 2008'den sonraysa bu kez son 2520 güne bakılmıyor. Kişinin bütün çalışma hayatı boyunca ödediği primler değerlendiriliyor. Hangi kurum üzerinden daha fazla prim ödenmişse emeklilik o kurumun şartlarına göre belirleniyor.

2008 sonrasında hem SSK hem Bağ-Kur primi ödeyen bir kişi hangi kurumdan emekli olur?

Emin Yılmaz: Örneğin bir kişinin 10 yıl boyunca SSK, 17 yıl boyunca Bağ-Kur primi ödediğini varsayalım. Bu durumda toplam çalışma hayatına bakılıyor. Bağ-Kur primleri daha fazla olduğu için kişi, diğer emeklilik şartlarını da tamamlaması halinde 4B (Bağ-Kur) kapsamında emekli olabiliyor.