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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 14:38

Emeklilikte 2520 gün hesabı! Emin Yılmaz'dan tüm çalışanlar için kritik uyarı

SSK mı Bağ-Kur mu? Hangi kurumdan emekli olunacağını belirleyen kritik tarih belli oldu. 1 Mayıs 2008 öncesi ve sonrası sigorta girişi olanlar için emeklilik hesabı nasıl yapılıyor? Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, merak edilen 1261 gün ve 2520 gün kuralını Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a tek tek açıkladı.

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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Emeklilikte 2520 gün hesabı! Emin Yılmaz'dan tüm çalışanlar için kritik uyarı
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 14:38

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren emeklilikte hangi kurumun şartlarının geçerli olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Çalışma hayatında hem hem de primi ödeyenler, hangi kurum üzerinden emekli olacaklarını araştırırken kritik ayrıntı ilk sigorta giriş tarihinde gizli. 

Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri , SSK, Bağ-Kur ve arasındaki emeklilik hesaplamasının nasıl yapıldığını Tgrthaber.com Özel Haber Şefi 'a tek tek anlattı.

Emeklilikte 2520 gün hesabı! Emin Yılmaz'dan tüm çalışanlar için kritik uyarı

Türkiye'de emeklilikte hangi kuruma bağlı olunacağı nasıl belirleniyor?

Emin Yılmaz: Mevzuatımıza göre emeklilikte üç farklı kurum bulunuyor. Bir iş yerinde hizmet akdiyle çalışıyorsanız 4A (SSK), şirket ortağı veya esnaf olarak kayıtlıysanız 4B (Bağ-Kur), devlet bünyesinde memur olarak görev yapıyorsanız 4C (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı oluyorsunuz.

Çalışma hayatı boyunca bir dönem SSK'lı, başka bir dönem Bağ-Kur'lu olarak çalışanların hangi kurumdan emekli olacağı konusunda ise kafa karışıklıkları yaşanabiliyor. Bu noktada özellikle ilk sigorta başlangıç tarihi önem taşıyor.

Emeklilikte 2520 gün hesabı! Emin Yılmaz'dan tüm çalışanlar için kritik uyarı

İlk sigorta girişi 1 Mayıs 2008'den önce olanlar hangi kurumdan emekli olur?

Emin Yılmaz: İlk sigorta başlangıcınız 1 Mayıs 2008'den önceyse son 7 yıllık fiilî hizmet süresine, yani son 2520 prim gününe bakılıyor. Bu süre içerisinde hangi kurumdan 3,5 yıl (1261 gün) veya daha fazla prim ödenmişse emeklilik o kurumun şartlarına göre gerçekleşiyor.

Emeklilikte 2520 gün hesabı! Emin Yılmaz'dan tüm çalışanlar için kritik uyarı

SSK ve Bağ-Kur primleri bulunan bir kişinin hangi kurumdan emekli olacağı nasıl hesaplanır?

Emin Yılmaz: Bunu bir örnek üzerinden değerlendirebiliriz. İlk sigorta girişi 1 Mayıs 2008'den önce olan bir kişinin son 2520 günlük hizmet dökümünde şu çalışmaların bulunduğunu varsayalım:

2026 yılında 270 gün 4A (SSK),

2025 yılında 360 gün 4A (SSK),

2023 yılında 360 gün 4A (SSK),

2020 yılında 360 gün 4B (Bağ-Kur),

2019 yılında 360 gün 4B (Bağ-Kur),

2018 yılında 360 gün 4B (Bağ-Kur),

2017 yılında 90 gün 4A (SSK),

2015 yılında 360 gün 4A (SSK) primi ödenmiş olsun.

Bu çalışmalar toplandığında 1440 gün SSK, 1080 gün Bağ-Kur primi ödenmiş oluyor. Böylece toplam 2520 günlük hizmet süresi tamamlanıyor. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, son 7 takvim yılına değil, son 2520 prim gününe bakılmasıdır. Örnekte 2024 yılına ait bir çalışma bulunmadığı için doğrudan 2023 yılına geçiliyor.

Kural gereği 1261 gün hangi kurumda fazlaysa kişi o kurumun emeklilik şartlarına tabi oluyor. Örnekte SSK primleri 1440 günle 1261 günü aştığı için kişinin 4A (SSK) kapsamında emekli olacağını söyleyebiliriz.

Emeklilikte 2520 gün hesabı! Emin Yılmaz'dan tüm çalışanlar için kritik uyarı

İlk sigorta girişi 1 Mayıs 2008'den sonra olanlar için hangi kriter uygulanıyor?

Emin Yılmaz: İlk sigorta başlangıcınız 1 Mayıs 2008'den sonraysa bu kez son 2520 güne bakılmıyor. Kişinin bütün çalışma hayatı boyunca ödediği primler değerlendiriliyor. Hangi kurum üzerinden daha fazla prim ödenmişse emeklilik o kurumun şartlarına göre belirleniyor.

Emeklilikte 2520 gün hesabı! Emin Yılmaz'dan tüm çalışanlar için kritik uyarı

2008 sonrasında hem SSK hem Bağ-Kur primi ödeyen bir kişi hangi kurumdan emekli olur?

Emin Yılmaz: Örneğin bir kişinin 10 yıl boyunca SSK, 17 yıl boyunca Bağ-Kur primi ödediğini varsayalım. Bu durumda toplam çalışma hayatına bakılıyor. Bağ-Kur primleri daha fazla olduğu için kişi, diğer emeklilik şartlarını da tamamlaması halinde 4B (Bağ-Kur) kapsamında emekli olabiliyor.

Hangi Kurumdan Emekli Olacağım? (4A SSK / 4B BAĞ-KUR / 4C EMEKLİ SANDIĞI)
İlk Sigorta Başlangıcı 1 Mayıs 2008 ÖNCESİİlk Sigorta Başlangıcı 1 Mayıs 2008 SONRASI
Kural: Son 7 yıl (2.520 gün) içinde en fazla prim ödenen (en az 1.261 gün) kurumdan emekli olunur.Kural: Tüm çalışma hayatı boyunca toplamda en fazla prim ödenen kurum üzerinden emekli olunur.

Örnek Dağılım (Son 2520 Gün):

  • 2026: 270 gün (4A - SSK)
  • 2025: 360 gün (4A - SSK)
  • 2023: 360 gün (4A - SSK)
  • 2020: 360 gün (4B - Bağkur)
  • 2019: 360 gün (4B - Bağkur)
  • 2018: 360 gün (4B - Bağkur)
  • 2017: 90 gün (4A - SSK)
  • 2015: 360 gün (4A - SSK)

Toplam: 1.440 gün SSK + 1.080 gün Bağkur = 2.520 gün

Örnek Dağılım (Tüm Çalışma Hayatı):

  • 10 yıl 4A (SSK)
  • 17 yıl 4B (Bağkur)
Sonuç: 4A (SSK) üzerinden emekli olunur (1440 gün > 1080 gün).Sonuç: 4B (Bağkur) üzerinden emekli olunur (17 yıl > 10 yıl).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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#emekli sandığı
#emin yılmaz
#Bengü Sarıkuş
#Ekonomi
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