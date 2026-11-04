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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 16:54

Emekli ne kadar ek zam alacak? Emin Yılmaz seyyanen zam ve refah payı için tek tek hesapladı

Ekim ayı enflasyon verilerinin ardından emekli maaşları için seyyanen zam, refah payı, kademeli artış ve vatandaşlık maaşı gibi formüller gündeme geldi. Peki emekliye yıl sonu ek zam yapılacak mı? Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a, en düşük emekli maaşı için olası düzenlemeleri, kök maaş sorununu ve vatandaşlık maaşının kapsamını değerlendirdi.

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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Emekli ne kadar ek zam alacak? Emin Yılmaz seyyanen zam ve refah payı için tek tek hesapladı
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 16:54

Ekim ayı verilerinin ardından yıl sonu zam hesapları netleşmeye başlarken, emeklilere yönelik ek iyileştirme beklentisi de güçlendi. Peki emekliye mı, mı verilecek? En düşük ne kadar olacak, emeklileri de kapsayacak mı?

Kademeli artış ve vatandaşlık maaşı seçenekleri gündemdeki yerini korurken, Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a emeklileri bekleyen olası düzenlemeleri anlattı.

Emekli ne kadar ek zam alacak? Emin Yılmaz seyyanen zam ve refah payı için tek tek hesapladı

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM MI, REFAH PAYI MI GELECEK?

Cumhurbaşkanı'nın emeklilere yönelik yıl sonuna kadar iyileştirme yapılacağı bilgisinden bahseden Yılmaz, gündemde birden fazla seçeneğin bulunduğunu belirtti. Henüz kesinleşmiş bir düzenleme olmadığının altını çizen Yılmaz, seyyanen zam, refah payı ve kademeli artış ihtimallerine dikkat çekti.

Seyyanen zam seçeneğinde maaş tutarına bakılmaksızın herkese aynı miktarda artış yapılabileceğini belirten Yılmaz, 25 bin, 30 bin veya 100 bin lira emekli maaşı alan bir kişiye aynı parasal tutarda zam verilmesinin bu kapsamda değerlendirildiğini ifade etti. Bütçe dengeleri doğrultusunda 10 bin veya 15 bin liralık bir artışın da konuşulan seçenekler arasında olduğunu söyledi.

Emekli ne kadar ek zam alacak? Emin Yılmaz seyyanen zam ve refah payı için tek tek hesapladı

EMEKLİYE YÜZDE 20'LİK İLAVE FARK 

Bir diğer seçeneğin refah payı olduğunu kaydeden Yılmaz, yıl sonunda emeklilere yüzde 10,62 oranında artış gelmesinin beklendiğini, bunun üzerine yüzde 5, yüzde 10, yüzde 15 veya yüzde 20'lik ilave fark eklenmesinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Yılmaz, emeklilerin E-Devlet üzerinden maaşlarını kontrol ederek olası artışları hesaplayabileceklerini belirterek, yüzde 10'luk artışa ilave yüzde 5 eklenmesi durumunda toplam artışın yüzde 15'e, yüzde 10 eklenmesi durumunda yüzde 20'ye, yüzde 15 eklenmesi durumunda ise yüzde 25'e ulaşabileceğini anlattı.

Enflasyon Verileri (Ekim 2026)
KurumEkim (%)4 Aylık (%)10 Aylık (%)
TÜİK2,588,2827,53
ENAG2,6810,4733,16
İTO2,478,5629,31
Aylık ve Kümülatif Enflasyon Gelişimi
Dönem / AyAylık (%)Kümülatif (Dönemsel) (%)Yıllık / 10-12 Aylık (%)
Ocak - Haziran--17,76
Temmuz1,731,7813,86
Ağustos1,843,6522,07
Eylül1,845,5624,32
Ekim2,588,2827,53
Kasım (Tahmin)1,189,5629,03
Aralık (Tahmin)0,9710,6230,28
Maaş ve Zam Hesaplamaları
KategoriMevcut / Güncel4 Aylık Zamlı (%6,26 / %8,28)Yıl Sonu Tahmini (%8,55 / %10,62)
En Düşük Emekli Aylığı23.552 TL25.502 TL26.093 TL
Memur Emeklisi31.526 TL33.500 TL34.221 TL
Memur (Bekar)66.187 TL70.330 TL71.845 TL
Memur (Evli)70.257 TL74.655 TL76.263 TL
Gündemdeki Olası Senaryolar
  • I. Seyyanen Zam: 10 Bin TL, 15 Bin TL
  • II. Refah Payı: %5, %10, %15, %20
  • III. Kademeli bir fark
  • IV. 65 yaş üstü ve engelli düzenlemesi
  • V. Çalışan / çalışmayan emekli ayrımı
  • VI. Prim gününe göre kademe (3600 gün, 9000 gün)
  • VII. Vatandaşlık Maaşı (Kira, Isınma, Enerji, Gıda desteği)

 

EMEKLİ MAAŞLARINDA KADEMELİ ARTIŞ GÜNDEMDE

Emeklilere yönelik bir başka seçeneğin kademeli artış olduğunu belirten Yılmaz, en düşük maaşı alan emeklilere daha yüksek oranda veya parasal tutarda artış yapılabileceğini, maaş yükseldikçe bu farkın azalabileceğini söyledi.

65 yaş üstü ve engelli emekliler için pozitif ayrımcılık yapılması ihtimalinin de konuşulduğunu aktaran Yılmaz, çalışan ve çalışmayan emekliler arasında farklılık oluşturulması seçeneğine ise karşı çıktı.

Emekli ne kadar ek zam alacak? Emin Yılmaz seyyanen zam ve refah payı için tek tek hesapladı

Yılmaz, ihtiyaç sahibi olduğu için çalışmak zorunda kalan emekliye daha düşük zam verilmesinin yanlış bir yaklaşım olacağını belirterek, "Çalışma hayatının içerisinde kaldıysanız, 20-25 yıl sistem üzerinden prim ödediyseniz ve sisteme katkı sağladıysanız o maaşı almak en doğal hakkınızdır. Ancak aldığınız maaşın da insan onuruna yaraşır bir seviyede olması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin yaşadığı soruna da değinen Yılmaz, 3 bin 600 gün ile 9 bin gün arasında prim ödeyen ve primleri asgari ücret üzerinden hesaplanan kişilerin bugün 23 bin 552 lira maaş aldığını ifade etti.

Emekli ne kadar ek zam alacak? Emin Yılmaz seyyanen zam ve refah payı için tek tek hesapladı

VATANDAŞLIK MAAŞI EMEKLİLERİ DE KAPSAYACAK MI?

Yılmaz'ın değerlendirdiği başlıklardan biri de vatandaşlık maaşı oldu. Vatandaşlık maaşının ayrı bir çalışma olduğunu belirten Yılmaz, kira, ısınma, enerji ve gıda desteklerinin sosyal yardım kapsamında ele alındığını ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden değerlendirildiğini söyledi.

Mevcut durumda 100 liradan 15 bin liraya kadar değişen sosyal destekler bulunduğunu ifade eden Yılmaz, yardımlardan yararlanabilmek için hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin üçte birinin altında olması gerektiğini belirtti.

Emeklilerin ve asgari ücretlilerin mevcut şartlarda bu desteklere ulaşmakta zorlandığını kaydeden Yılmaz, emekli maaşının asgari ücretin altında kalması durumunda aradaki farkın sosyal yardım veya nakit ödeme şeklinde verilmesi ihtimalinin de konuşulduğunu söyledi.

Emekli ne kadar ek zam alacak? Emin Yılmaz seyyanen zam ve refah payı için tek tek hesapladı

KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 31,23 OLDU

Enflasyon verilerinin ardından kira artış oranına da değinen Yılmaz, kira artışlarında geriye dönük 12 aylık TÜFE ortalamasının esas alındığını belirterek, kira artış oranının yüzde 31,23 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Emekli ne kadar ek zam alacak? Emin Yılmaz seyyanen zam ve refah payı için tek tek hesapladı

KÖK MAAŞ SORUNU DEVAM EDİYOR

Emekli maaşlarındaki kök aylık sorununa da açıklık getiren Yılmaz, çalışma hayatında 20-25 yıl prim ödeyen ve primleri asgari ücret üzerinden hesaplanan kişilerin kök aylıklarının bugün 13 bin ile 17 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun geçici 19. maddesi doğrultusunda bu tutarın Hazine tarafından tamamlanarak 23 bin 552 liraya yükseltildiğini belirten Yılmaz, emekli aylıklarındaki artışların altı ayda bir enflasyon oranına göre yapıldığını hatırlattı.

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ETİKETLER
#enflasyon
#emekli maaşı
#seyyanen zam
#refah payı
#Vatandaşlık Maaşı
#Ekonomi
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