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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 12:18

Altın için 500 dolar şoku! Necmettin Batırel, Kasım sonu gram altın fiyatını açıkladı

Fed’in faiz artırımı beklentisi ve doların yükselişi altını baskılarken Goldman Sachs’tan dikkat çeken tahmin indirimi geldi. Ons altında 3.800 dolar, gram altında ise 6.150-6.300 TL bandı gündemde. Ekonomist Necmettin Batırel, altın yatırımcısını bekleyen kritik seviyeleri değerlendirdi.

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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Altın için 500 dolar şoku! Necmettin Batırel, Kasım sonu gram altın fiyatını açıkladı
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 12:18

Altın piyasasında yükseliş beklentileri yerini temkinli bekleyişe bıraktı. ABD’de enflasyonun beklentileri aşması, ’in faiz artırımı ihtimalini güçlendirirken dolar ve tahvil faizlerindeki yükseliş altın fiyatlarını baskı altına aldı. Küresel bankalar yıl sonu tahminlerini yeniden şekillendirirken ’ın beklentisini 500 dolar düşürmesi dikkat çekti. Peki, altında düşüş sürecek mi, gram altın kasım ayını hangi seviyede tamamlayacak? Ekonomist , Tgrthaber.com Özel Haber Şefi ’a değerlendirdi.

Altın için 500 dolar şoku! Necmettin Batırel, Kasım sonu gram altın fiyatını açıkladı

ALTIN FİYATLARINA BASKI SÜRÜYOR

ABD’de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin ardından Fed üyelerinden gelen şahin mesajlar, dolar lehine fiyatlamayı güçlendirmeye devam ediyor. Fed’in aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımı tamamen fiyatlanırken, 50 baz puanlık artırım ihtimali de %15 civarına yükseldi. Peki bu ortamda altın nasıl etkileniyor? 

Altın için 500 dolar şoku! Necmettin Batırel, Kasım sonu gram altın fiyatını açıkladı

ABD 10 yıllık tahvil faizi dün %5,12 seviyesine çıkarken, Dolar Endeksi 103,2 ile Nisan 2025’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Batırel, "Değerli maden, üç seanslık düşüşün ardından toparlanma eğilimi gösterse de ataklar kalıcı olmuyor. 3.838 dolara gerileyen ons altın, 3.894 dolara çıktı. Ancak güvenli liman olarak görülen ABD 10 yıllık tahvillerine gelen sert satışlar ve ABD dolarının gücünü koruması, altın üzerindeki baskıyı artırıyor.

Altındaki son hareket, düşüşün ardından gelen teknik tepki alımlarından çok, piyasadaki temkinli havanın güvenli liman talebini canlı tutmasıyla ilgili. Temel tablo, altın açısından baskıyı artırıyor." şeklinde konuştu.

Gösterge / KonuDeğer / DurumAçıklama / Piyasa Etkisi
Fed Aralık Faiz Beklentisi25 baz puan (%100 fiyatlandı)
50 baz puan (%15 ihtimal)		Beklentilerin üzerindeki enflasyon ve şahin açıklamalar sonrası dolar lehine güçlenme sürüyor.
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi%5,12Gelen sert satışlarla yükseldi; altın üzerinde baskı unsuru oluşturuyor.
Dolar Endeksi (DXY)103,2Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Ons Altın (Dip / Zirve)3.838 $ / 3.894 $Üç seanslık düşüşün ardından toparlanma eğilimi gösterse de yukarı yönlü ataklar kalıcı olamıyor.
Altın Piyasa GörünümüBaskı SürüyorSon hareket tepki alımlarından ziyade temkinli havanın güvenli liman talebini canlı tutması kaynaklı; temel tablo baskıyı artırıyor.

Yüksek petrol fiyatlarının, enflasyonun düşmesini engellediğinden bahseden Batırel, "Fed bölge başkanlarının artık açık açık enflasyonla mücadelede ek adımlar gerektiğini vurgulaması, aralık ve Ocak 2027’de faiz artırımı beklentisini güçlendiriyor. Bu beklentiyle kısa vadeli tahvil faizleri bir önceki seansta yükseldi ve faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturdu.

Altın için 500 dolar şoku! Necmettin Batırel, Kasım sonu gram altın fiyatını açıkladı

Petroldeki yukarı yönlü hareket ile Trump’ın İran’la anlaşmadan vazgeçebileceği yönündeki açıklamaları enflasyon endişelerini diri tutarken, Nvidia’daki yönetim değişikliğinin ortaya çıkardığı belirsizlik risk iştahını sınırlıyor.

Kısa vadede ons altın için 3.800-3.900 dolar aralığı ana destek bölgesi olarak izleniyor. Yukarı yönlü tepki alımlarında ise 4.000 dolar psikolojik eşiği ve 4.200 dolar seviyesi direnç olarak öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

VarlıkVadeSeviye TürüFiyat SeviyesiAçıklama
Ons AltınKısa VadeDestek3.800 - 3.900 $Ana destek bölgesi
Ons AltınKısa VadeDirenç4.000 $Psikolojik eşik
Ons AltınKısa VadeDirenç4.200 $Öne çıkan direnç seviyesi

ULUSLARARASI BANKALARIN YIL SONU REVİZYONLARI

Uluslararası finans devleri de yıl sonu altın fiyatı tahminlerini güncelledi. Batırel, "Fed’in sıkılaşma beklentisi nedeniyle Goldman Sachs, 2026 yıl sonu ons altın tahminini 4.650 dolardan 4.150 dolara çekti.

UniCredit ise yüksek reel faiz baskısına karşın merkez bankası alımları ve mali risklerin desteğiyle 2026 sonu için 3.900-4.500 dolar aralığındaki beklentisini koruyor. Standard Chartered, üç aylık periyotta ons altının 4.350 dolar seviyesine toparlanabileceğini öngörüyor.

Altın için 500 dolar şoku! Necmettin Batırel, Kasım sonu gram altın fiyatını açıkladı

Kasım ayının geri kalanında açıklanacak enflasyon, sanayi üretimi ve büyüme verileri belirleyici olacak. Verilerin enflasyon baskısının sürdüğüne işaret etmesi hâlinde ons altının kasım sonunu 3.800-3.900 dolar aralığında kapatması, verilerin beklentilerin altında kalması durumunda ise yeniden 4.000-4.100 dolar aralığına yönelmesi bekleniyor." dedi.

Uzman isim, "Ancak ilk beklenti güçlü. Bu durumda 24 ayar külçenin gramı, kasım sonunda 6.150 ile 6.300 lira arasında kalabilir. Altın yatırımcısı alım için acele etmemeli. Risk üstlenebilenler mevcut seviyeden satış yapabilir." diyerek yatırımcıları uyardı.

Kurum / UzmanDönemTahmin / Fiyat AralığıAçıklama / Gerekçe
Goldman Sachs2026 Yıl Sonu4.150 $ (Önceki: 4.650 $)Fed’in sıkılaşma beklentisi nedeniyle tahmin aşağı yönlü revize edildi.
UniCredit2026 Yıl Sonu3.900 - 4.500 $Yüksek reel faiz baskısına karşın merkez bankası alımları ve mali risklerin desteğiyle beklenti korundu.
Standard Chartered3 Aylık Periyot4.350 $Ons altının bu seviyeye toparlanabileceği öngörülüyor.
Batırel (Senaryo 1)Kasım Sonu3.800 - 3.900 $ (Gram: 6.150 - 6.300 TL)Enflasyon baskısının sürmesi durumunda beklenen seviye (Daha güçlü ihtimal).
Batırel (Senaryo 2)Kasım Sonu4.000 - 4.100 $Açıklanacak ekonomik verilerin beklentilerin altında kalması durumunda beklenen seviye.
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