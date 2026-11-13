Altın neden düşüyor, ne zaman yükselecek? Tuna Kaya ralli tarihi verdi

Altının düşüşünde bir tarafta yükselen petrol fiyatları, diğer tarafta ABD'de yüksek seyreden enflasyon etkili oluyor. Enflasyon nedeniyle Fed'in faizleri daha da artırabileceği yönündeki algı da altını olumsuz etkiliyor. Çünkü yükselen faizler, faiz getirisi olmayan altın açısından olumsuz bir gelişme.

