Altın neden düşüyor, ne zaman yükselecek? Tuna Kaya ralli tarihi verdi

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İstanbul
Altında 3.800 dolar alarmı! Ekonomist Tuna Kaya, kritik destek seviyelerinin peş peşe kırılmasının ardından yatırımcıları uyardı. Altında düşüşün derinleşebileceğine dikkat çeken Kaya, 3.800 dolar seviyesinin önemine işaret ederken, yükseliş beklentisi için tarih verdi.
Kaya, düşüşün devam edebileceği uyarısında bulunurken altın için kritik yükseliş tarihini işaret etti. Peki altında düşüş nerede duracak, yükseliş ne zaman başlayacak? İşte Kaya'nın açıklamaları...
"Piyasalar bu hafta ikinci şokunu yaşıyor. İlk şok, salı günü ABD'de enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaşandı. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi, özellikle çekirdek tüketici fiyatlarındaki artışın öngörüleri aşması, enflasyonun yapışkan olduğu ve bir türlü düşmediği algısını güçlendirdi. Bu gelişme piyasaları çalkalarken bugün de Nvidia şoku piyasalarda etkili oldu.
Nvidia CEO'sunun önce Çinli ajanla ilişkisinin ortaya çıktığı ve kendisinin de bunu itiraf ettiği, ardından şirketteki başka bir çalışanla da ilişki yaşadığı gündeme geldi. Başka ilişkilerinin de olabileceği konuşulurken yaşanan gelişmelerin ardından Nvidia CEO'su istifa etti.
Piyasaların genel görünümüne baktığımızda dolar endeksinin ve tahvil faizlerinin yükseldiğini görüyoruz. Volatilite endeksi bir ara yeniden 20 seviyesine yaklaştı. Petrol fiyatları da tekrar yükselişe geçti. ABD borsalarında düşüş yaşandı. Açılışla birlikte sert gerileyen borsalar daha sonra yeniden toparlandı.
Emtia piyasalarında ise altın 3.900 dolar desteğini kaybetti. Gümüş 50 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviye gümüş açısından kritik önem taşıyor. Platin ve bakır tarafında da düşüşün devam ettiğini görüyoruz.
Gram altın 6.300 TL desteğini kaybederken gram gümüşte 80 TL kritik bölge olarak öne çıkıyor. Dolar/TL 50,25, euro/TL ise 55,72 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL'deki düşüş devam ediyor. Bunun nedeni dolar endeksinin yükselmesi ve euro/dolar paritesinin euro aleyhine hareket etmesi.
Altın tarafında dün konuştuğumuz 4.000 dolar kritik desteği kaybedildi. Bu seviyenin ardından 3.900 dolar desteği de kırıldı. Günlük grafikte önceki dip bölgesi 3.886 dolar seviyesinde kapanış yapmıştı. Bu seviyenin altında gerçekleşecek yeni bir kapanış, altını 3.800 dolara kadar taşıyabilir.
Altının düşüşünde bir tarafta yükselen petrol fiyatları, diğer tarafta ABD'de yüksek seyreden enflasyon etkili oluyor. Enflasyon nedeniyle Fed'in faizleri daha da artırabileceği yönündeki algı da altını olumsuz etkiliyor. Çünkü yükselen faizler, faiz getirisi olmayan altın açısından olumsuz bir gelişme.
Altının 3.800 dolar seviyesinde destek bulması gerekiyor. Bu bölgede destek bulamazsa 3.800 doların altına doğru sarkmalar yaşanabilir. Altın tarafında önümüzdeki 13 aylık süreçte bu tür hareketlerle karşılaşabileceğimizi daha önce de konuşmuştuk. Bu ölçekte altını olanların sabırlı olmasında fayda var.
2027 yılının başı itibarıyla altın tarafında yukarı yönlü hareketin devam etmesini bekliyorum. Çünkü petrol fiyatları artık taşınabilecek bir durumda değil. İran da Amerika da geri adım atacak. Petrol fiyatları düşüşe geçtiğinde, özellikle 80 doların altına gerilediğinde altın yeniden kaldığı yerden yoluna devam edecek. Bu süreçte sabırlı olmakta fayda var.
Gümüş de yeniden 50 dolar desteğine geldi. Önceki dip bölgesi olan 48,50-50 dolar aralığı önemli. Gümüşün 48,50 doların altına düşmemesi gerekiyor. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda 47,50 dolar seviyesini dikkatli bir şekilde takip edeceğiz.
Gümüşün yeniden pozitif bir görünüme kavuşması için sarı hareketli ortalamanın aşılması gerekiyor. Bu seviye de 53,62 dolar. Petrol fiyatları düştüğünde enflasyon da gerileyecek. Enflasyonun düşmesiyle merkez bankaları faiz artırımlarını durduracak ve ardından faiz indirimi sürecine girecek. Bu durum da gümüşü destekleyecek.
ABD'de bugün saat 16.30'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) açıklanacak. Beklenti yüzde 0,4 seviyesinde. Verinin özellikle yüzde 0,67 gibi bir seviyede beklentinin üzerinde gelmesi, cuma günü piyasalarda yeni bir şoka neden olabilir.
Bugünkü tabloyu özetlersek dolar güçlü, tahvil faizleri yüksek, altın ve gümüş baskı altında. Petrol jeopolitik risklerle destekleniyor. ABD teknoloji piyasalarında Nvidia şoku öne çıkıyor. Kripto para piyasalarında risk iştahı zayıf. Türkiye tarafında ise Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu'nun ardından faiz indirimi beklentisi rafa kalkmış durumda.
Unutulmamalı ki piyasalarda fırsatlar kadar riskler de var. Burada temel kriter riski artırmamak. Özellikle kaldıraçlı pozisyonlara ve riskli varlıklara girmemek gerekiyor."