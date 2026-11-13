Çözen Kazanır
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 10:14

Eşinden gizli kredi çekenler dikkat: Boşanma sebebi sayılabilir

Eşinden habersiz kredi çeken yandı. Avukat Elif Göçtürk, gizli borçlanmanın aile ekonomisini sarsması ve eşler arasındaki güven ilişkisini zedelemesi halinde boşanma gerekçesi olabileceğini belirtti. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Eşinden gizli kredi çekenler dikkat: Boşanma sebebi sayılabilir
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 10:14

Avukat Elif Göçtürk, eşten habersiz çekilmesi, aile ekonomisini sarsması ve evlilikte güveni zedelemesi halinde nedeni sayılabileceğini belirterek önemli değerlendirmelerde bulundu. Göçtürk, mahkemelerin özellikle borcun kullanım amacını, aile ekonomisine etkisini ve eşler arasındaki güven ilişkisini değerlendirdiğini söyledi.

HABERİN ÖZETİ

Eşinden gizli kredi çekenler dikkat: Boşanma sebebi sayılabilir

Bilgi Okunma süresi 46 saniyeye düşürüldü.
Avukat Elif Göçtürk, eşten habersiz kredi çekilmesinin, aile ekonomisini sarsması ve evlilikte güveni zedelemesi halinde boşanma sebebi sayılabileceği yönünde değerlendirmelerde bulundu.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararlarına göre, izinsiz kredi çekmenin boşanmaya dayanak oluşturabilmesi için borçlanmanın aile birliğini ekonomik yönden sarsması veya evlilikteki güveni temelinden yok etmesi gerekmektedir.
Kredinin kumar, şans oyunları, sadakatsizlik veya kişisel lüks harcamalar amacıyla çekilerek ailenin ödeme güçlüğüne düşürülmesi ve icra takiplerine maruz bırakılması durumlarında mahkemeler boşanma kararı verebilmektedir.
Evin geçimi, kira, sağlık veya çocukların eğitim masrafları gibi zorunlu ihtiyaçlar için çekilen ve ailenin mali dengesini sarsmayacak boyuttaki kredilerde veya diğer eşin durumu hoşgörüyle karşılaması halinde boşanma davaları reddedilebilmektedir.
Davacı tarafın iznin veya bilginin bulunmadığını somut delillerle ispatlayamaması durumunda da boşanma davaları reddedilebilir.
Eşlerden birinin taşınmaz, araba veya başka bir şey alıp diğer eşin bunu başka bir yerden öğrenmesi gibi istisnai durumlarda, hakim diğer delillerle birlikte aile birliğinin temelden sarsılıp sarsılmadığını ve ortak hayatın sürdürülemez hale gelip gelmediğini değerlendirerek boşanma kararı verebilir.
Bilgi Okunma süresi 46 saniyeye düşürüldü.
Eşinden gizli kredi çekenler dikkat: Boşanma sebebi sayılabilir

EŞTEN HABERSİZ KREDİ ÇEKMEK BOŞANMA SEBEBİ Mİ?

Göçtürk, "Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin yerleşik içtihatlarına göre, izinsiz kredi çekmenin boşanmaya dayanak oluşturabilmesi için borçlanmanın aile birliğini ekonomik yönden sarsması veya evlilikteki güveni temelinden yok etmesi gerekmektedir. Kredinin kumar, şans oyunları, sadakatsizlik veya kişisel lüks harcamalar amacıyla çekilerek ailenin ödeme güçlüğüne düşürülmesi ve icra takiplerine maruz bırakılması hallerinde mahkemeler, bu durumu güven sarsıcı ağır kusur sayarak boşanma kararı verebilmektedir. Buna karşılık çekilen kredinin evin geçimi, kira, sağlık veya çocukların eğitim masrafları gibi evlilik birliğinin ortak ve zorunlu ihtiyaçlarına tahsis edilmesi, borcun ailenin mali dengesini ve yaşam standartlarını sarsacak boyutta olmaması ya da krediden haberdar olan diğer eşin durumu hoşgörüyle karşılayarak ortak hayatı sürdürmesi hallerinde boşanma davaları reddedilebilmektedir. Bir diğer husus da iznin veya bilginin bulunmadığının davacı tarafça somut delillerle ispatlanamamasıdır" dedi.

MAHKEME SOMUT DELİLLERE BAKIYOR

İstisnai durumlarında olduğunu belirten Göçtürk, sözlerine şöyle devam etti:

''Eşlerden biri gidip taşınmaz, araba veya başka bir şey alıyorsa ve diğer eş bunu başka bir yerden öğreniyorsa, boşanma davası hakimin önüne geldiğinde hakim, diğer delillerle birlikte boşanma kararı verilip verilemeyeceğini değerlendirir. Aile birliğinin temelden sarsılması ve ortak hayatın sürdürülemez hale gelmesi durumunda boşanma kararı verilebilir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
A101 19 Kasım aktüel ürünler afişi 2026! Boyun masaj aleti, darbeli matkap seti, para kasası ve tencere çeşitleri geliyor
AKOM İstanbul için alarm verdi! Hem sağanak hem fırtına: 90 kilometre hızla vuracak
Çözen Kazanır sonuçları (12 Kasım 2026) İşte ilk 10’a giren isimler
ETİKETLER
#boşanma
#aile ekonomisi
#kredi
#Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
#Elif Göçtürk
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.