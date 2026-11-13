Avukat Elif Göçtürk, eşten habersiz kredi çekilmesi, aile ekonomisini sarsması ve evlilikte güveni zedelemesi halinde boşanma nedeni sayılabileceğini belirterek önemli değerlendirmelerde bulundu. Göçtürk, mahkemelerin özellikle borcun kullanım amacını, aile ekonomisine etkisini ve eşler arasındaki güven ilişkisini değerlendirdiğini söyledi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Eşinden gizli kredi çekenler dikkat: Boşanma sebebi sayılabilir Avukat Elif Göçtürk, eşten habersiz kredi çekilmesinin, aile ekonomisini sarsması ve evlilikte güveni zedelemesi halinde boşanma sebebi sayılabileceği yönünde değerlendirmelerde bulundu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararlarına göre, izinsiz kredi çekmenin boşanmaya dayanak oluşturabilmesi için borçlanmanın aile birliğini ekonomik yönden sarsması veya evlilikteki güveni temelinden yok etmesi gerekmektedir. Kredinin kumar, şans oyunları, sadakatsizlik veya kişisel lüks harcamalar amacıyla çekilerek ailenin ödeme güçlüğüne düşürülmesi ve icra takiplerine maruz bırakılması durumlarında mahkemeler boşanma kararı verebilmektedir. Evin geçimi, kira, sağlık veya çocukların eğitim masrafları gibi zorunlu ihtiyaçlar için çekilen ve ailenin mali dengesini sarsmayacak boyuttaki kredilerde veya diğer eşin durumu hoşgörüyle karşılaması halinde boşanma davaları reddedilebilmektedir. Davacı tarafın iznin veya bilginin bulunmadığını somut delillerle ispatlayamaması durumunda da boşanma davaları reddedilebilir. Eşlerden birinin taşınmaz, araba veya başka bir şey alıp diğer eşin bunu başka bir yerden öğrenmesi gibi istisnai durumlarda, hakim diğer delillerle birlikte aile birliğinin temelden sarsılıp sarsılmadığını ve ortak hayatın sürdürülemez hale gelip gelmediğini değerlendirerek boşanma kararı verebilir.

EŞTEN HABERSİZ KREDİ ÇEKMEK BOŞANMA SEBEBİ Mİ?

Göçtürk, "Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin yerleşik içtihatlarına göre, izinsiz kredi çekmenin boşanmaya dayanak oluşturabilmesi için borçlanmanın aile birliğini ekonomik yönden sarsması veya evlilikteki güveni temelinden yok etmesi gerekmektedir. Kredinin kumar, şans oyunları, sadakatsizlik veya kişisel lüks harcamalar amacıyla çekilerek ailenin ödeme güçlüğüne düşürülmesi ve icra takiplerine maruz bırakılması hallerinde mahkemeler, bu durumu güven sarsıcı ağır kusur sayarak boşanma kararı verebilmektedir. Buna karşılık çekilen kredinin evin geçimi, kira, sağlık veya çocukların eğitim masrafları gibi evlilik birliğinin ortak ve zorunlu ihtiyaçlarına tahsis edilmesi, borcun ailenin mali dengesini ve yaşam standartlarını sarsacak boyutta olmaması ya da krediden haberdar olan diğer eşin durumu hoşgörüyle karşılayarak ortak hayatı sürdürmesi hallerinde boşanma davaları reddedilebilmektedir. Bir diğer husus da iznin veya bilginin bulunmadığının davacı tarafça somut delillerle ispatlanamamasıdır" dedi.

MAHKEME SOMUT DELİLLERE BAKIYOR

İstisnai durumlarında olduğunu belirten Göçtürk, sözlerine şöyle devam etti:

''Eşlerden biri gidip taşınmaz, araba veya başka bir şey alıyorsa ve diğer eş bunu başka bir yerden öğreniyorsa, boşanma davası hakimin önüne geldiğinde hakim, diğer delillerle birlikte boşanma kararı verilip verilemeyeceğini değerlendirir. Aile birliğinin temelden sarsılması ve ortak hayatın sürdürülemez hale gelmesi durumunda boşanma kararı verilebilir."