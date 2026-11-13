İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), haftalık yeni hava durumu raporunu yayımladı. AKOM, İstanbul için kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağış uyarısında bulundu.

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HABERİN ÖZETİ AKOM İstanbul için alarm verdi! Hem sağanak hem fırtına: 90 kilometre hızla vuracak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için kuvvetli rüzgar, sağanak yağış ve lodos fırtınası uyarısında bulundu. İstanbul'da lodosun 50 ila 90 km/s hızla fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Bugün hava sıcaklığı sabah 18, öğle 22, akşam 18 ve gece 16 derece olacak. Cumartesi gününe kadar sıcaklıklar 20-23 derece aralığında seyredecek. Cumartesi öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların 6 ila 8 derece düşmesi bekleniyor.

LODOS FIRTINASI ETKİLİ OLACAK

AKOM'un verilerine göre İstanbul'da bugün hava sıcaklığı sabah saatlerinde 18, öğle saatlerinde 22, akşam saatlerinde 18 ve gece saatlerinde 16 derece olacak.

HIZI 90 KM'Yİ BULACAK

Güneyden esen lodosun 50 ila 90 km/s hızla fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

CUMARTESİ GÜNÜ SICAKLIKLAR 8 DERECE DÜŞECEK

AKOM, güneyin ılık havasını İstanbul'a taşıyan lodos nedeniyle sıcaklıkların cumartesi gününe kadar 20-23 derece aralığında seyredeceğini bildirdi. Ancak cumartesi öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların 6 ila 8 derece birden düşmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Tarih Hava durumu Sıcaklık 14 Kasım Cumartesi Gök gürültülü sağanak 10-20°C 15 Kasım Pazar Parçalı ve çok bulutlu 8-14°C 16 Kasım Pazartesi Az bulutlu ve açık 9-15°C 17 Kasım Salı Az bulutlu ve açık 10-17°C 18 Kasım Çarşamba Gök gürültülü sağanak 13-19°C 19 Kasım Perşembe Çok bulutlu, sağanak 12-19°C

https://x.com/ibbAkom/status/2121128872909631769