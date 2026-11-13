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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Baran Aksoy
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GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 10:08

AKOM İstanbul için alarm verdi! Hem sağanak hem fırtına: 90 kilometre hızla vuracak

AKOM yeni hava durumu raporunu yayımladı. İstanbullulara kritik bir uyarıda bulunan AKOM, cumartesi günü sıcaklıkların aniden düşeceğini ve kuvvetli sağanağın etkili olacağını bildirdi. Bugün güneyden esen lodosun ise 50 ila 90 km/s hızla fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

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Editor
 Baran Aksoy
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AKOM İstanbul için alarm verdi! Hem sağanak hem fırtına: 90 kilometre hızla vuracak
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 10:08

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (), haftalık yeni raporunu yayımladı. AKOM, İstanbul için kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağış uyarısında bulundu. 

HABERİN ÖZETİ

AKOM İstanbul için alarm verdi! Hem sağanak hem fırtına: 90 kilometre hızla vuracak

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için kuvvetli rüzgar, sağanak yağış ve lodos fırtınası uyarısında bulundu.
İstanbul'da lodosun 50 ila 90 km/s hızla fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.
Bugün hava sıcaklığı sabah 18, öğle 22, akşam 18 ve gece 16 derece olacak.
Cumartesi gününe kadar sıcaklıklar 20-23 derece aralığında seyredecek.
Cumartesi öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların 6 ila 8 derece düşmesi bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
AKOM İstanbul için alarm verdi! Hem sağanak hem fırtına: 90 kilometre hızla vuracak

LODOS FIRTINASI ETKİLİ OLACAK

AKOM'un verilerine göre 'da bugün hava sıcaklığı sabah saatlerinde 18, öğle saatlerinde 22, akşam saatlerinde 18 ve gece saatlerinde 16 derece olacak. 

AKOM İstanbul için alarm verdi! Hem sağanak hem fırtına: 90 kilometre hızla vuracak

HIZI 90 KM'Yİ BULACAK

Güneyden esen lodosun 50 ila 90 km/s hızla fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

AKOM İstanbul için alarm verdi! Hem sağanak hem fırtına: 90 kilometre hızla vuracak

CUMARTESİ GÜNÜ SICAKLIKLAR 8 DERECE DÜŞECEK

AKOM, güneyin ılık havasını İstanbul'a taşıyan nedeniyle sıcaklıkların cumartesi gününe kadar 20-23 derece aralığında seyredeceğini bildirdi. Ancak cumartesi öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların 6 ila 8 derece birden düşmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

TarihHava durumuSıcaklık
14 Kasım CumartesiGök gürültülü sağanak10-20°C
15 Kasım PazarParçalı ve çok bulutlu8-14°C
16 Kasım PazartesiAz bulutlu ve açık9-15°C
17 Kasım SalıAz bulutlu ve açık10-17°C
18 Kasım ÇarşambaGök gürültülü sağanak13-19°C
19 Kasım PerşembeÇok bulutlu, sağanak12-19°C

https://x.com/ibbAkom/status/2121128872909631769

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