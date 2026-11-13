AKOM İstanbul için alarm verdi! Hem sağanak hem fırtına: 90 kilometre hızla vuracak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), haftalık yeni hava durumu raporunu yayımladı. AKOM, İstanbul için kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağış uyarısında bulundu.
AKOM'un verilerine göre İstanbul'da bugün hava sıcaklığı sabah saatlerinde 18, öğle saatlerinde 22, akşam saatlerinde 18 ve gece saatlerinde 16 derece olacak.
Güneyden esen lodosun 50 ila 90 km/s hızla fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.
AKOM, güneyin ılık havasını İstanbul'a taşıyan lodos nedeniyle sıcaklıkların cumartesi gününe kadar 20-23 derece aralığında seyredeceğini bildirdi. Ancak cumartesi öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların 6 ila 8 derece birden düşmesi bekleniyor.
|Tarih
|Hava durumu
|Sıcaklık
|14 Kasım Cumartesi
|Gök gürültülü sağanak
|10-20°C
|15 Kasım Pazar
|Parçalı ve çok bulutlu
|8-14°C
|16 Kasım Pazartesi
|Az bulutlu ve açık
|9-15°C
|17 Kasım Salı
|Az bulutlu ve açık
|10-17°C
|18 Kasım Çarşamba
|Gök gürültülü sağanak
|13-19°C
|19 Kasım Perşembe
|Çok bulutlu, sağanak
|12-19°C