13 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji saatler öncesinden uyardı: Sağanak ve kuvvetli fırtına bir arada

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Kasım Cuma günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya, Yalova, Manisa, Isparta, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sinop çevreleri ve Burdur'un doğu ilçelerinde sağanak yağış beklendiği bildirildi.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji, birçok bölge için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında da bulundu. Yapılan değerlendirmede rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi beklendiği bildirildi.

11 KENTE SARI KOD

İstanbul dahil 11 ile sarı kodlu uyarı verildi. Yağışların; Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova'da kuvvetleneceği belirtildi.

13 KASIM CUMA GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge Şehir Sıcaklık Hava Durumu MARMARA Bursa 23°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı Çanakkale 22°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı İstanbul 21°C Parçalı ve çok bulutlu Kırklareli 21°C Parçalı ve çok bulutlu EGE Denizli 22°C Parçalı ve çok bulutlu İzmir 23°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Manisa 23°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Muğla 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AKDENİZ Adana 23°C Parçalı bulutlu Antalya 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Burdur 18°C Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Hatay 19°C Parçalı ve çok bulutlu İÇ ANADOLU Ankara 18°C Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı Çankırı 18°C Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı Eskişehir 19°C Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı Konya 19°C Parçalı yer yer çok bulutlu BATI KARADENİZ Bolu 19°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı Düzce 24°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı Kastamonu 18°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı Zonguldak 25°C Parçalı ve çok bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Amasya 22°C Parçalı ve çok bulutlu Rize 22°C Parçalı bulutlu Samsun 24°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon 22°C Parçalı bulutlu DOĞU ANADOLU Erzurum 9°C Parçalı bulutlu Kars 10°C Parçalı bulutlu Malatya 13°C Parçalı ve az bulutlu Van 11°C Parçalı ve az bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Diyarbakır 16°C Parçalı ve az bulutlu Mardin 15°C Parçalı ve az bulutlu Siirt 15°C Parçalı ve az bulutlu Şanlıurfa 19°C Parçalı ve az bulutlu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Güneyi ile Yalova ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), batı kesimlerde kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyıları ile Manisa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 10°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu