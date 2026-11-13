13 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji saatler öncesinden uyardı: Sağanak ve kuvvetli fırtına bir arada

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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Kasım Cuma günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya, Yalova, Manisa, Isparta, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sinop çevreleri ve Burdur'un doğu ilçelerinde sağanak yağış beklendiği bildirildi.
Meteoroloji, birçok bölge için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında da bulundu. Yapılan değerlendirmede rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi beklendiği bildirildi.
İstanbul dahil 11 ile sarı kodlu uyarı verildi. Yağışların; Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova'da kuvvetleneceği belirtildi.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|MARMARA
|Bursa
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
|Çanakkale
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
|İstanbul
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Kırklareli
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|EGE
|Denizli
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|İzmir
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Manisa
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Muğla
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|AKDENİZ
|Adana
|23°C
|Parçalı bulutlu
|Antalya
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Burdur
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Hatay
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|İÇ ANADOLU
|Ankara
|18°C
|Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
|Çankırı
|18°C
|Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
|Eskişehir
|19°C
|Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
|Konya
|19°C
|Parçalı yer yer çok bulutlu
|BATI KARADENİZ
|Bolu
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
|Düzce
|24°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
|Kastamonu
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
|Zonguldak
|25°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|Amasya
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Rize
|22°C
|Parçalı bulutlu
|Samsun
|24°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Trabzon
|22°C
|Parçalı bulutlu
|DOĞU ANADOLU
|Erzurum
|9°C
|Parçalı bulutlu
|Kars
|10°C
|Parçalı bulutlu
|Malatya
|13°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Van
|11°C
|Parçalı ve az bulutlu
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|Diyarbakır
|16°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Mardin
|15°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Siirt
|15°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Şanlıurfa
|19°C
|Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Güneyi ile Yalova ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), batı kesimlerde kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
BURSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyıları ile Manisa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KONYA °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı bulutlu
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 10°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu