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 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
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GİRİŞ:
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GÜNCELLEME:
13.11.2026
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13 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji saatler öncesinden uyardı: Sağanak ve kuvvetli fırtına bir arada

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, birçok kente sağanak ve fırtına uyarısı verildi. İşte 13 Kasım Cuma güncel hava durumu...

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Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 07:52
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 07:52

13 Kasım Cuma günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, 'nın güneyi, Kıyı Ege, 'in iç kesimleri ile Sakarya, Yalova, Manisa, Isparta, , Eskişehir, Çankırı, Sinop çevreleri ve Burdur'un doğu ilçelerinde sağanak yağış beklendiği bildirildi. 

13 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji saatler öncesinden uyardı: Sağanak ve kuvvetli fırtına bir arada

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji, birçok bölge için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında da bulundu. Yapılan değerlendirmede rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi beklendiği bildirildi. 

13 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji saatler öncesinden uyardı: Sağanak ve kuvvetli fırtına bir arada

11 KENTE SARI KOD

İstanbul dahil 11 ile sarı kodlu uyarı verildi. Yağışların; Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova'da kuvvetleneceği belirtildi. 

13 KASIM CUMA GÜNCEL HAVA DURUMU 

BölgeŞehirSıcaklıkHava Durumu
MARMARABursa23°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
Çanakkale22°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
İstanbul21°CParçalı ve çok bulutlu
Kırklareli21°CParçalı ve çok bulutlu
EGEDenizli22°CParçalı ve çok bulutlu
İzmir23°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Manisa23°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Muğla17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZAdana23°CParçalı bulutlu
Antalya22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur18°CParçalı ve çok bulutlu, doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay19°CParçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLUAnkara18°CParçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Çankırı18°CParçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Eskişehir19°CParçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Konya19°CParçalı yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZBolu19°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Düzce24°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Kastamonu18°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Zonguldak25°CParçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya22°CParçalı ve çok bulutlu
Rize22°CParçalı bulutlu
Samsun24°CParçalı ve çok bulutlu
Trabzon22°CParçalı bulutlu
DOĞU ANADOLUErzurum9°CParçalı bulutlu
Kars10°CParçalı bulutlu
Malatya13°CParçalı ve az bulutlu
Van11°CParçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır16°CParçalı ve az bulutlu
Mardin15°CParçalı ve az bulutlu
Siirt15°CParçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa19°CParçalı ve az bulutlu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Güneyi ile Yalova ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), batı kesimlerde kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

BURSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyıları ile Manisa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 22°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 22°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 9°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 10°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

 

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#ankara
#meteoroloji genel müdürlüğü
#marmara
#Batı Karadeniz
#Kıyı Ege
#Gündem
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