43 ilde dev operasyon: Vatandaşların kimlik ve banka kartı bilgilerini Telegram'da satmışlar

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İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, vatandaşların kişisel bilgilerini yasa dışı yollarla ele geçirerek Telegram gruplarında para karşılığında sattıkları belirlenen 101 şüpheliye yönelik 43 ilde eş zamanlı operasyonların düğmesine basıldı.
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli AVCI Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda, Telegram grupları üzerinden vatandaşların ad, soyad, GSM numarası ve T.C. kimlik numarası gibi kişisel bilgilerinin yetkisiz erişim yoluyla ele geçirilerek ücret karşılığında satışa sunulduğu tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, vatandaşlara ait banka ve kredi kartı bilgilerinin paylaşılarak alışverişlerde kullanıldığı, ayrıca sosyal medya hesaplarına izinsiz erişim sağlamak amacıyla çeşitli paylaşımlar yapıldığı belirlendi.