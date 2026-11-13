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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 07:26
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 08:12

43 ilde dev operasyon: Vatandaşların kimlik ve banka kartı bilgilerini Telegram'da satmışlar

Vatandaşların kişisel bilgilerini yasa dışı yollarla ele geçirerek Telegram gruplarında para karşılığında sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik 43 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan incelemelerde vatandaşlara ait banka ve kredi kartı bilgilerinin paylaşılarak alışverişlerde kullanıldığı ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 07:26
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 08:12

koordinesinde, vatandaşların kişisel bilgilerini yasa dışı yollarla ele geçirerek gruplarında para karşılığında sattıkları belirlenen 101 şüpheliye yönelik 43 ilde eş zamanlı operasyonların düğmesine basıldı. 

HABERİN ÖZETİ

43 ilde dev operasyon: Vatandaşların kimlik ve banka kartı bilgilerini Telegram'da satmışlar

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İstanbul merkezli olarak 43 ilde eş zamanlı operasyonla, vatandaşların kişisel bilgilerini yasa dışı yollarla ele geçirip Telegram gruplarında para karşılığında satan 101 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün AVCI Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda, Telegram grupları üzerinden kişisel bilgilerin satışa sunulduğu tespit edildi.
Satılan bilgiler arasında vatandaşların ad, soyad, GSM numarası ve T.C. kimlik numarası bulunuyor.
Ayrıca banka ve kredi kartı bilgilerinin de paylaşılarak alışverişlerde kullanıldığı ve sosyal medya hesaplarına izinsiz erişim sağlandığı belirlendi.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
43 ilde dev operasyon: Vatandaşların kimlik ve banka kartı bilgilerini Telegram'da satmışlar

TÜM BİLGİLERİ TELEGRAM'DAN SATMIŞLAR

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli AVCI Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda, Telegram grupları üzerinden vatandaşların ad, soyad, GSM numarası ve T.C. kimlik numarası gibi kişisel bilgilerinin yetkisiz erişim yoluyla ele geçirilerek ücret karşılığında satışa sunulduğu tespit edildi.

43 ilde dev operasyon: Vatandaşların kimlik ve banka kartı bilgilerini Telegram'da satmışlar

BANKA VE KREDİ KARTI BİLGİLERİNİ DE PAYLAŞTILAR

Yapılan incelemelerde, vatandaşlara ait banka ve kredi kartı bilgilerinin paylaşılarak alışverişlerde kullanıldığı, ayrıca sosyal medya hesaplarına izinsiz erişim sağlamak amacıyla çeşitli paylaşımlar yapıldığı belirlendi.

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#telegram
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Avci Projesi
#İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
#Gündem
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