13 Kasım 2026 altın fiyatları | Altında sert düşüş: Son 13 ayın en düşük seviyesi görüldü

Altın fiyatlarındaki hareketlilik 13 Kasım Cuma günü de devam ediyor. Haftalardır düşüşlere doymayan altın, haftanın son işlem gününü de düşüşle açtı. Ons altın, 3.853 dolarla son 13 ayın en düşük seviyesini test ederken haftalık kayıp yüzde 3,8’e yaklaştı. Piyasalarda gözler FED’in faiz politikasına çevrildi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 13 Kasım Cuma 2026 altın fiyatları...