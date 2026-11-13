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13 Kasım 2026 altın fiyatları | Altında sert düşüş: Son 13 ayın en düşük seviyesi görüldü

KAYNAK:
Özge Sönmez
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GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 07:05
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GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 07:15
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1
altın

Altın fiyatlarındaki hareketlilik 13 Kasım Cuma günü de devam ediyor. Haftalardır düşüşlere doymayan altın, haftanın son işlem gününü de düşüşle açtı. Ons altın, 3.853 dolarla son 13 ayın en düşük seviyesini test ederken haftalık kayıp yüzde 3,8’e yaklaştı. Piyasalarda gözler FED’in faiz politikasına çevrildi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 13 Kasım Cuma 2026 altın fiyatları...

2
gram altın

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.346,356
SATIŞ: 6.347,246

3
çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.363,00

SATIŞ: 10.462,00

4
tam altın

TAM ALTIN

ALIŞ: 40.393,79
SATIŞ: 41.192,31

5
cumhuriyet altını

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 41.382,00
SATIŞ: 41.688,00

6
yarım altın

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 20.755,00₺

Yarım Altın Satış: 20.921,00₺

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