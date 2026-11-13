Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından Marmara Bölgesi'nde şiddetli rüzgar etkili oldu. Şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkilerken, deniz seferlerinde de aksamaya neden oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Marmara'da deniz ulaşımına lodos engeli: Vapur ve feribot seferleri iptal edildi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Marmara Bölgesi'nde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle deniz seferlerinde aksamalar yaşandı ve birçok sefer iptal edildi. İstanbul, Bursa ve Çanakkale'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. İDO'nun 4 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Şehir Hatları'nda da bazı vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak. BUDO'nun 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında planlanan tüm feribot seferleri lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.

İstanbul, Bursa ve Çanakkale'de birçok sefer iptal edildi.

İDO'DAN İPTAL DUYURUSU

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) 4 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler şunlar:

07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

11:30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

BAZI ŞEHİR HATLARI VAPUR SEFERLERİ İPTAL

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Şehir Hatları'nda da bazı vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak.

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş

Büyükada-Sedef Adası

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

Beşiktaş-Adalar

Bostancı-Adalar Ring Hattı

23.30 Kadıköy-Adalar

06.35 Adalar-Kadıköy-Kabataş

06.45 Kabataş-Kadıköy-Adalar

07.05 Bostancı-Adalar-Kadıköy-Kabataş

07.55 Büyükada-Heybeliada-Kabataş

BUDO'NUN 10 SEFERİ YAPILMAYACAK

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, cuma günü iptal edilen seferlerin listesi şöyle:

07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

08.00'deki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

10.30'daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

13.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

14.00'teki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

14.00'teki İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

15.30'daki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya).

ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş firmasından yapılan açıklamada, 13 Kasım Cuma günü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında tarifede bulunan planlı tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.