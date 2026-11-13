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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 04:18
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 04:24

Marmara'da deniz ulaşımına lodos engeli: Vapur ve feribot seferleri iptal edildi

Marmara Bölgesi'nde etkili olan şiddetli lodos, deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. İstanbul, Bursa ve Çanakkale'de cuma günü yapılması planlanan birçok vapur ve feribot seferi iptal edildi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 04:18
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 04:24

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından 'nde şiddetli rüzgar etkili oldu. Şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkilerken, deniz seferlerinde de aksamaya neden oldu.

HABERİN ÖZETİ

Marmara'da deniz ulaşımına lodos engeli: Vapur ve feribot seferleri iptal edildi

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Marmara Bölgesi'nde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle deniz seferlerinde aksamalar yaşandı ve birçok sefer iptal edildi.
İstanbul, Bursa ve Çanakkale'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
İDO'nun 4 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Şehir Hatları'nda da bazı vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak.
BUDO'nun 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında planlanan tüm feribot seferleri lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

, Bursa ve Çanakkale'de birçok sefer iptal edildi.

Marmara'da deniz ulaşımına lodos engeli: Vapur ve feribot seferleri iptal edildi

İDO'DAN İPTAL DUYURUSU

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) 4 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler şunlar:

  • 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
  • 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
  • 09:05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa
  • 11:30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma
Marmara'da deniz ulaşımına lodos engeli: Vapur ve feribot seferleri iptal edildi

BAZI ŞEHİR HATLARI VAPUR SEFERLERİ İPTAL

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Şehir Hatları'nda da bazı vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak. 

  • Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş  
  • Büyükada-Sedef Adası
  • Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada
  • Beşiktaş-Adalar
  • Bostancı-Adalar Ring Hattı
  • 23.30 Kadıköy-Adalar
  • 06.35 Adalar-Kadıköy-Kabataş
  • 06.45 Kabataş-Kadıköy-Adalar
  • 07.05 Bostancı-Adalar-Kadıköy-Kabataş
  • 07.55 Büyükada-Heybeliada-Kabataş 
Marmara'da deniz ulaşımına lodos engeli: Vapur ve feribot seferleri iptal edildi

BUDO'NUN 10 SEFERİ YAPILMAYACAK

Bursa Deniz Otobüslerinin () 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, cuma günü iptal edilen seferlerin listesi şöyle:

  • 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
  • 08.00'deki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
  • 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
  • 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
  • 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
  • 10.30'daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
  • 13.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
  • 14.00'teki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
  • 14.00'teki İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
  • 15.30'daki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya).
Marmara'da deniz ulaşımına lodos engeli: Vapur ve feribot seferleri iptal edildi

 

ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Marmara'da deniz ulaşımına lodos engeli: Vapur ve feribot seferleri iptal edildi

Gestaş firmasından yapılan açıklamada, 13 Kasım Cuma günü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında tarifede bulunan planlı tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.

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