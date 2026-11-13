Marmara'da deniz ulaşımına lodos engeli: Vapur ve feribot seferleri iptal edildi

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Şehir Hatları'nda da bazı vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak.
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş
Büyükada-Sedef Adası
Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada
Beşiktaş-Adalar
Bostancı-Adalar Ring Hattı
23.30 Kadıköy-Adalar
06.35 Adalar-Kadıköy-Kabataş
06.45 Kabataş-Kadıköy-Adalar
07.05 Bostancı-Adalar-Kadıköy-Kabataş
07.55 Büyükada-Heybeliada-Kabataş
BUDO'NUN 10 SEFERİ YAPILMAYACAK
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, cuma günü iptal edilen seferlerin listesi şöyle:
07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
08.00'deki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
10.30'daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
13.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
14.00'teki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
14.00'teki İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
15.30'daki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya).
ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Gestaş firmasından yapılan açıklamada, 13 Kasım Cuma günü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında tarifede bulunan planlı tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.