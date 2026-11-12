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 | Asya Güney
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GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 16:08

Feribot seferlerine fırtına engeli: Bozcaada ve Çanakkale seferleri iptal edildi

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Gestaş firmasından yapılan açıklamada 13 Kasım Cuma günü yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

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Editor
 Asya Güney
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Feribot seferlerine fırtına engeli: Bozcaada ve Çanakkale seferleri iptal edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 16:08
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 16:08

’yi etkileyen olumsuz hava şartları, Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerini iptal ettirdi. İşte firmanın yaptığı açıklamanın detayları…

Feribot seferlerine fırtına engeli: Bozcaada ve Çanakkale seferleri iptal edildi

KUZEY EGE'DE LODOS FIRTINASI ETKİLİ OLACAK

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., bölgede etkili olması beklenen lodos fırtınası nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.
 

Feribot seferlerine fırtına engeli: Bozcaada ve Çanakkale seferleri iptal edildi

İKİ HATTA TÜM SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Gestaş tarafından yapılan açıklamada, 13 Kasım Cuma günü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında tarifede bulunan tüm planlı seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
 

Feribot seferlerine fırtına engeli: Bozcaada ve Çanakkale seferleri iptal edildi

ADALARA ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANACAK

İptal kararıyla birlikte yarın Bozcaada ve Gökçeada'ya deniz yoluyla ulaşımda aksamalar yaşanacak. Özellikle seyahat planı yapan yolcuların feribot seferlerine ilişkin güncel duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.
 

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#Feribot Seferleri
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