Feribot seferlerine fırtına engeli: Bozcaada ve Çanakkale seferleri iptal edildi

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Çanakkale’yi etkileyen olumsuz hava şartları, Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerini iptal ettirdi. İşte firmanın yaptığı açıklamanın detayları…
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., bölgede etkili olması beklenen lodos fırtınası nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.
Gestaş tarafından yapılan açıklamada, 13 Kasım Cuma günü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında tarifede bulunan tüm planlı seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
İptal kararıyla birlikte yarın Bozcaada ve Gökçeada'ya deniz yoluyla ulaşımda aksamalar yaşanacak. Özellikle seyahat planı yapan yolcuların feribot seferlerine ilişkin güncel duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.