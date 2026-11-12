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 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
IHA
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GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 16:03
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GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 16:06

Filistin'deki yıkımın fotoğrafları COP31'te sergilendi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız"

Antalya'da düzenlenen COP31'de kurulan Filistin standında, Gazze'deki yıkımı gözler önüne seren fotoğraflar ziyaretçilerle buluştu. İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik çalışmalarının da tanıtıldığı stantta konuşan Filistinli sivil toplum kuruluşu çalışanı Tawfiq Saleh, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 16:06

'da düzenlenen kapsamında kurulan standında, 'deki yıkımı ve sivillerin yaşadığı zorlukları gösteren fotoğraflar sergilendi. Filistinli sivil toplum kuruluşu çalışanı Tawfiq Saleh, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı 'a Filistin'e verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

Filistin'deki yıkımın fotoğrafları COP31'te sergilendi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız"

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Antalya'da gerçekleştirilen COP31 kapsamında kurulan Filistin standı, hem bölgedeki insani duruma dikkat çeken fotoğrafları hem de çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla konferansta yerini aldı.

Filistin'deki yıkımın fotoğrafları COP31'te sergilendi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız"

"BURADA BULUNMAKTAN MUTLUYUZ"

Stantta üzerinde "Free Palestine" (Özgür Filistin) yazısı bulunan geniş fotoğraf panosunda, yıkılmış binalar, enkaz alanları ve sivillerin yaşadığı zorlukları yansıtan çok sayıda kare sergileniyor. Filistin'de yaşanan yıkımın boyutlarını ortaya koyan fotoğrafların yanı sıra iklim değişikliği, katı atık yönetimi, su kaynaklarının korunması ve çevresel sorunlara yönelik çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapılan stantta, Filistin'den getirilen çeşitli hediyeler de yer alıyor.

Filistin'deki yıkımın fotoğrafları COP31'te sergilendi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız"

Filistin'de gençler ve yerel yönetimlerle çevre ve sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşunda çalıştığını belirten Tawfiq Saleh, COP31 organizasyonunun kendilerini etkilediğini söyledi.

Filistin'deki yıkımın fotoğrafları COP31'te sergilendi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız"

Saleh, "Bu yıl COP31 gerçekten çok etkileyici. Bu organizasyon için Türk hükümetine teşekkür etmek istiyoruz. Gerçekten çok özel. Bütün dünya burada, herkes burada ve biz Filistinliler olarak burada bulunmaktan mutluyuz" dedi.

Filistin'deki yıkımın fotoğrafları COP31'te sergilendi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız"

Türkiye'nin Filistin ve Gazze'ye verdiği desteğe değinen Saleh, "Bir Filistinli olarak, Filistin'e ve Gazze'ye verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Dün Gazze hakkında konuştu. Bu çok önemliydi ve bunun için kendisine çok minnettarız" ifadelerini kullandı.

Filistin'deki yıkımın fotoğrafları COP31'te sergilendi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız"

Filistin standında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında da bilgi veren Saleh, "Buradaki Filistin standında çok sayıda etkinliğimiz var. İklim değişikliği, katı atık yönetimi, su yönetimi ve çevreyle ilgili her konuda konferanslarımız var. Ayrıca görüşmeler yapıyoruz. Filistin'den Türk halkına ve dünyaya getirdiğimiz bazı hediyelerimiz de var" diye konuştu.

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