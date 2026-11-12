"Müstehcenlik" suçlamasıyla 77 gündür cezaevinde bulunan ve hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

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HABERİN ÖZETİ Manifest'in kurucusu Tolga Akış hakkında karar verildi: İfadesi de ortaya çıktı "Müstehcenlik" suçlamasıyla 77 gündür cezaevinde bulunan ve hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi. Tolga Akış, Küçükçiftlik Park'taki konserde suç unsuru olabilecek bir şey olmadığını ve mekanda 18 yaş sınırı bulunduğunu belirtti. Akış savunmasında grubun birleştirici bir yapıda olduğunu ifade ederek suçlamaları reddetti ve beraatını talep etti. İddianamede, Akış'ın görüntüleri tasarlayan, finanse eden ve kitlelere ulaşmasına yol açan kişi olarak TCK m.226/2 kapsamındaki müstehcenlik suçunu oluşturduğu öne sürüldü. Hazırlanan iddianamede Tolga Akış hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

"KONSERDE DEĞİL MEKANDA +18 SINIRI VARDI"

İlk kez hakim karşısına çıkan Akış, konserde genel akışı bildiklerinden ancak her anı önceden planlayamadıklarından söyledi. Akış, "Ben Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşen konserde herhangi bir suç unsuru olabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. İzleyicilerde 18 yaşından küçük kimse yoktur. Biz bu konserde 18 yaş koymasının sebebi mekanın 18 yaş sınırı olması. Bu konserin bir teması değil" dedi.

"MANİFEST BİRLEŞTİRİCİ BİR YAPIDADIR"

Grup kızlarının yargılandığı ve ceza aldığı davadaki davaya konu konserdeki hareketler önceden planlanmadığını kaydeden Akış, "Manifest grubu suçlamalar dışında birleştirici bir yapıdadır" ifadelerini kullandı.

TOLGA AKIŞ TAHLİYE EDİLDİ

Akış savunmasının ardından hakkındaki suçlamaları reddedip beraat talebinde bulundu. "Müstehcenlik" suçlamasıyla tutuklanan ve hakkında 3 yıla kadar hapis istenen Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi.

TOLGA AKIŞ'A MÜSTEHCENLİK SUÇLAMASI

Tolga Akış hakkında hazırlanan iddianamede şu ifadeler yer alıyordu;

"Manifest adlı grubun 7 kişi olan her bir kadının sergilediği eylemler nedeniyle TCK m.225/1 suçundan ceza alması yalnızca bu eylemlerin görünen kısmı olduğu, şüphelinin ilgili soruşturmada şüpheli sıfatıyla dosyada yer almamasının bugün bu kışkırtıcı tabloda asıl organizasyon sahibi olarak eyleminin ‘müstehcenlik’ suçunu da oluşturmayacağının kabul edilmesinin mümkün olmadığı,

Aksine Türkiye'de milyonlarca çocuğun hayranlık duyarak izlediği ve adeta rol model aldığı bu grubun, toplumun edep ve haya duygularını açıkça yok sayan en önemlisi ise toplumdaki 'aile' kavramını aşağılayan görüntüleri tasarlayan, finanse eden ve hiçbir yaş koruma filtresi gözetmeksizin kitlelere ulaşmasına sebebiyet gösteren şüphelinin aktif bir faaliyet üstlendiği,

Grubun üyelerinin teşhircilik eylemleri ilgili kadınların bedeni üzerinden gerçekleştiği ve suçun kanuni tanımının oluştuğu dolayısıyla bir menajer olarak bu görüntülerin ve devam eden konser şovlarının da yönetiminin şüpheliye ait olduğundan TCK m.226/2'de yer alan suçun ‘Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden' oluştuğunun kabulü gerektiği, (…)"