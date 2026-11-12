İstanbul Anadolu 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Mustafa Küçük ve Soyhan Küçük, kasten yaralama suçundan 180'er gün adli para cezasına çarptırıldı. Haksız tahrik ve takdiri indirimlerin uygulanmasıyla cezalar 112 gün karşılığı 2 bin 240 liraya düşürüldü. Mahkeme, iki sanık hakkında da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) ve 5 yıl denetim süresi uygulanmasına karar verdi.

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HABERİN ÖZETİ Türk halk müziği sanatçısı Mustafa Küçük'ün komşusuyla kavgasında karar çıktı! Mahkemeden dikkat çeken ceza Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Küçük ve oğlu Soyhan Küçük, komşularıyla kasten yaralama suçundan 180'er gün adli para cezasına çarptırıldı. Mustafa Küçük ve Soyhan Küçük, kasten yaralama suçundan 180'er gün adli para cezasına çarptırıldı, haksız tahrik ve takdiri indirimlerle ceza 112 gün karşılığı 2 bin 240 liraya düştü. Mahkeme, iki sanık hakkında da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) ve 5 yıl denetim süresi uygulanmasına karar verdi. Olay, 6 Kasım 2023 tarihinde Çekmeköy'de bir sitenin otoparkında, alacak verecek meselesi nedeniyle Mustafa Küçük ve komşusu Çiğdem Yücesoy arasında çıktı. Tartışmanın büyümesiyle araçlara tekme atıldığı ve taraflar arasında kavga yaşandığı, bu sırada bir güvenlik görevlisinin de hafif şekilde yaralandığı iddia edildi. Mustafa Küçük, olaydan önce Yücesoy'un oğlu Cihan Küçük ile araç alım satımı konusunda ticari anlaşmazlık yaşadığını ve olay günü torununa hakaret edildiğini, araçlarına tekme atıldığını belirtti. Çiğdem Yücesoy ise Cihan Küçük'ün kendi adına alınan iki aracın satışından elde edilen parayı kendi hesabına göndermediğini öne sürerek, olay günü hesap sormak için gittiğini ve kendisine hakaret edildiğini, fiziksel saldırıya uğradığını iddia etti.

MUSTAFA KÜÇÜK'ÜN KOMŞUSUYLA KAVGASINDA KARAR ÇIKTI

Olay, 6 Kasım 2023 tarihinde Çekmeköy'de bulunan bir sitenin otoparkında yaşandı. İddiaya göre, aynı sitede komşu olarak yaşayan Çiğdem Yücesoy ile Mustafa Küçük arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Yücesoy'un, Küçük ve ailesinin bulunduğu araca tekme attığı öne sürüldü. Bunun ardından Mustafa Küçük, oğlu Cihan Küçük, torunu, gelini ve eşinin araçtan inmesiyle taraflar arasında kavga yaşandı. Olay sırasında Çiğdem Yücesoy ile kavgayı ayırmaya çalışan bir güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralandı.

Taraflar birbirlerinden şikâyetçi olurken, dosya uzlaştırma sürecine gönderildi. Ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamayınca soruşturma ve yargılama süreci devam etti.

MUSTAFA KÜÇÜK: "KAÇAMAYACAKSINIZ DOLANDIRICILAR"

İstanbul Anadolu 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Çiğdem Yücesoy, Mustafa Küçük, Cihan Küçük ve Soyhan Küçük ile tarafların avukatları katıldı. Savunma yapan Mustafa Küçük, Yücesoy ile aynı binada karşılıklı dairelerde oturduklarını belirterek olayın geçmişine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Küçük, Yücesoy'un oğlu Cihan Küçük ile araç alım satımı konusunda görüştüğünü, aralarında ticari anlaşmazlık yaşandığını ve olay günü taşınmak üzereyken tartışmanın yeniden başladığını ileri sürdü. Olay anını anlatan Mustafa Küçük, torununa yönelik hakaret edildiğini, araçlarına tekme atıldığını ve kendisinin de tartışma sırasında yere düştüğünü söyledi.

Küçük, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Müşteki ile aynı sitede, aynı binada karşılıklı dairelerde oturuyoruz. Kendisi mal sahibi olarak oturur. Ben kiracı olarak otururum. Müşteki bir akşam, oğlum evdeyken eve gelip oğlum Cihan ile tanıştılar. Müşteki 'Bir arabam var, bunu satacağım, piyasayı tam olarak bilmiyorum' diye söyledi. Ben de 'Cihan sana yardımcı olur' diye söyledim."

Küçük, kendisine yöneltilen yaralama suçlamasını kabul etmediğini belirterek şikâyetten vazgeçilmesi durumunda kendisinin de şikâyetini geri çekebileceğini ifade etti.

ÇİĞDEM YÜCESOY'DAN AĞIR SUÇLAMALAR

Davada müşteki olarak dinlenen Çiğdem Yücesoy ise olayın Mustafa Küçük'ün anlattığından farklı geliştiğini savundu. Cihan Küçük'ün araç alım satımı konusunda kendisine yardımcı olduğunu ancak aralarında ticari bir ortaklık bulunmadığını söyledi.

Yücesoy, kendi adına alınan iki aracın satışından elde edilen paranın yeni araç alınacağı gerekçesiyle Cihan Küçük'ün oğlunun hesabına gönderilmesini istediğini anlattı. Parasını geri alamadığını öne süren Yücesoy, olay günü de bu nedenle hesap sormak istediğini belirtti.

Otoparkta yaşananları anlatan Yücesoy, kendisine hakaret edildiğini ve fiziksel saldırıya uğradığını iddia etti. Ayrıca Cihan Küçük ve Soyhan Küçük tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü.

Yücesoy, savunmasında şu sözleri dile getirdi:

"Benim paramla kendisi ticaret yapmıştır. Babam intihar ettikten sonra kalan mirası öğrendiler ve bana çok yakın davrandılar. Yardımcı olmaya çalıştılar. Ben iki evladımla birlikte ayakta durmaya çalıştım. O esnada boşanma sürecim de vardı."

Olayda telefonunun kullanılamaz hâle geldiğini ve toplam 40 bin liralık zarara uğradığını iddia eden Yücesoy, sanıklardan şikâyetçi olduğunu belirtti.

MAHKEMEDEN SANIKLAR HAKKINDA FARKLI CEZALAR

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Cihan Küçük hakkında hakaret suçundan açılan davanın, sanığın yasal süre içerisinde ön ödeme yapması nedeniyle düşürülmesini istedi. Savcı ayrıca Cihan Küçük'ün kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme suçlarından; Mustafa Küçük ile Soyhan Küçük'ün ise kasten yaralama suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, Cihan Küçük hakkında tehdit suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verdi. Kasten yaralama suçundan 2 bin 240 lira, mala zarar verme suçundan ise bin 500 lira adli para cezasına hükmetti.

Tehdit ve kasten yaralama suçlarından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilirken, mala zarar verme suçunda bu uygulamaya gidilmedi. Hakaret suçundan açılan dava ise ön ödeme nedeniyle düşürüldü.

Mustafa Küçük ve Soyhan Küçük'e verilen 180'er günlük adli para cezaları, indirimlerin ardından 112 gün karşılığı 2 bin 240 liraya indirildi. Her iki sanık hakkında da hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve 5 yıl denetim süresi uygulanması kararlaştırıldı.