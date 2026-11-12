Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 13:44
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 13:44

Bodrum’da bir gencin ölümünde şoke eden detay: Katil zanlısı ABD’nin ünlü TV yıldızı çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki Muhammet Koyabakan'ın ölümüne yol açan kavgaya karışan Portekiz uyruklu turistin, ABD'nin popüler reality programı Below Deck’in eski yıldızı olduğu ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Bodrum’da bir gencin ölümünde şoke eden detay: Katil zanlısı ABD’nin ünlü TV yıldızı çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 13:44
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 13:44

Muğla’nın ilçesinde 17 yaşındaki Muhammet Koyabakan’ın yaşamını yitirdiği kavga dünyada geniş yankı buldu.

GİYİM MAĞAZASINDA KÜFÜR İDDİASI

Geçen Cumartesi günü akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren bir giyim mağazasına gelen uyruklu Campbell Franco ve Joao Grant Franco adlı iki kişi, küfürlü konuşup işletme yetkilileri ile tartışmaya başladı.

Bodrum’da bir gencin ölümünde şoke eden detay: Katil zanlısı ABD’nin ünlü TV yıldızı çıktı

17 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Çıkan kavgada işletmede çalışan 17 yaşındaki Muhammet Koyabakan adlı genç, turistin yumruk darbesiyle düşüp başını merdivene çarptı. Ağır yaralanan genç, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Portekiz uyruklu iki turist ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bodrum’da bir gencin ölümünde şoke eden detay: Katil zanlısı ABD’nin ünlü TV yıldızı çıktı

Özel yatlarda kaptanlık yaptığını belirten şüpheli Joao Grant Franco, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek saldırıya uğradıklarını öne sürdü. Diğer şüpheli kardeşi Carlos Campbell Franco ise kendini korumak amacıyla karşılık verdiğini savunarak, ağabeyinin Muhammet Koyabakan’a vurmadığını, maktulün dengesini kaybederek düşmüş olabileceğini iddia etti.

‘’OLAY ESNASINDA ALKOLLÜYDÜK’’

Muhammet Koyabakan’a yere düştükten sonra vurmadığını, aksine yardım etmeye çalıştığını öne süren Carlos Franco, olay esnasında alkollü olduklarını, ağabeyi Joao Franco'nun "dur, dur" diyerek araya girmeye çalıştığını ancak karşı tarafın saldırıyı devam ettirdiğini öne sürdü.

Bodrum’da bir gencin ölümünde şoke eden detay: Katil zanlısı ABD’nin ünlü TV yıldızı çıktı

BELOW DECK İSİMLİ PROGRAMDA YER ALMIŞ

Olayın faili Joo Grant Franco’nun, 1 Temmuz 2013'te ABD’de yayın hayatına başlayan Below Deck isimli reality programında dört sezon boyunca kıdemli güverte görevlisi, güverte reisi ve ikinci kaptan olarak yer aldığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bodrum’da bir gencin ölümünde şoke eden detay: Katil zanlısı ABD’nin ünlü TV yıldızı çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Balkondan düşen Doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümünde yeni detaylar! Sevgilisi olay anını anlattı
ETİKETLER
#bodrum
#Portekiz
#Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
#Muhammet Koyabakan
#Below Deck
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.