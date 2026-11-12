Balkondan düşen Doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümünde yeni detaylar! Sevgilisi olay anını anlattı

İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Pelin Pınar'ın, yaşadığı binanın 8'inci katındaki balkondan düşerek hayatını kaybettiği olaydan yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.

KISA SÜRE ÖNCE BEBEĞİNİ DÜŞÜRMÜŞ

Olay sırasında evde bulunan ve polis ekiplerinin görüştüğü erkek arkadaşı Nebi Ö. (28), tuvalette olduğunu ve bir bağırma sesi duyduğunu belirtti. Nasıl düştüğünü bilmediğini, Pelin Pınar'ın olaydan 4-5 gün önce düşük yaptığını ve sonrasında psikolojik sorunlar yaşadığını öne sürdü.

İŞTE OLAY ÖNCESİ VE SONRASI YAŞANANLAR

Erkek arkadaşı Nebi Ö. İfadesinin detaylarında olay gününü ve sonrasını da anlattı. "Olay günü Kuyumcukent'e gerekli şeyleri almak için gezmeye gittik çünkü ayın 21'inde nişanımız vardı. Buradan altın ve kolye aldık. Eve geldiğimde ben kendi halimde takılıyordum, Pelin de kendi odasında takılıyordu. Daha sonra Pelin salona geldiğinde alkol içmeye başladı. 23.40 sıralarında oyunu kapatarak 'Uyuyalım' dedim. Pelin yanıma gelerek bebeği düşürmesinden dolayı çok kötü olduğunu anlattı ve ağlamaya başladı. Ben de kendisini teselli etmeye çalıştım. Kendisini teselli ettim."

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. İddiaya göre, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Pelin Pınar 8'inci kattaki evinin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, Pelin Pınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Pınar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.