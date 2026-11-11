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 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
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GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 18:10

Pelin Pınar neden öldü? Dr Pelin Pınar’ın şüpheli ölümü!

Pelin Pınar doktor neden öldü ölüm nedeni gündem oldu. İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Pelin Pınar’ın hayatını kaybetmesi, sağlık camiasında üzüntüye neden oldu. Genç doktorun, ikamet ettiği binanın 8’inci katındaki balkondan düşerek yaşamını yitirdiği iddia edildi. Olayın ardından bölgeye ilişkin inceleme başlatılırken, Dr. Pelin Pınar’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Hastane yönetimi de yayımladığı taziye mesajıyla genç hekimin vefatını duyurdu. Pelin Pınar neden öldü, kimdir? İşte Dr Pelin Pınar’ın ölüm nedenine ilişkin detaylar…

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Editor
 TGRT Haber
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Pelin Pınar neden öldü? Dr Pelin Pınar’ın şüpheli ölümü!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 18:10

’da yaşanan olayda, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde asistan doktor olarak görev yapan Dr. Pelin Pınar hayatını kaybetti. Genç hekimin ikamet ettiği binanın 8’inci katındaki balkondan düştüğü öne sürülürken, olayın ardından başlatılan inceleme kapsamında cenazesi ’na götürüldü. Hastane yönetimi, Dr. Pelin Pınar’ın vefatının ardından bir taziye mesajı yayımlayarak ailesine, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı dileklerini iletti. Olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin inceleme sürüyor. Doktor Pelin Pınar neden öldü, kimdir? Detaylar…

DOKTOR PELİN PINAR HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Gaziosmanpaşa’da meydana gelen olayda, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Pelin Pınar yaşamını yitirdi. Edinilen iddiaya göre genç doktor, ikamet ettiği binanın 8’inci katındaki balkondan düştü. Olayın ardından yapılan incelemelerde Dr. Pelin Pınar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Pelin Pınar neden öldü? Dr Pelin Pınar’ın şüpheli ölümü!

Genç hekimin vefatının ardından görev yaptığı hastanenin yönetimi tarafından da resmi bir taziye mesajı yayımlandı. Hastanenin açıklamasında, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde görev yapan asistan hekim Dr. Pelin Pınar’ın kaybedilmesinden duyulan üzüntü dile getirildi. Mesajda, genç doktorun ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı temennisinde bulunuldu.

Taziye mesajı şöyledir:

“Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği asistan hekimlerinden Dr. Pelin Pınar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarımıza ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz.”

Pelin Pınar neden öldü? Dr Pelin Pınar’ın şüpheli ölümü!

Dr. Pelin Pınar’ın cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayın ardından başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenilirken, yaşananların hangi koşullarda meydana geldiğine ilişkin araştırmalar sürüyor.

DR PELİN PINAR NEDEN ÖLDÜ?

Dr. Pelin Pınar’ın ölümüne ilişkin olayın nasıl gerçekleştiği henüz kesinlik kazanmadı. İlk iddialara göre genç hekim, yaşadığı binanın 8’inci katındaki balkondan düştü. Ancak düşmenin hangi koşullarda meydana geldiğine ve olayın arka planına ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

Pelin Pınar’ın cenazesinin Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldığı ve kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından belirlenmesinin beklendiği belirtildi. Olayın kaza mı yoksa başka bir nedenle mi meydana geldiğine ilişkin herhangi bir kesin bilgi paylaşılmadı.

Olayın meydana geliş şekline ilişkin inceleme devam ederken, Dr. Pelin Pınar’ın ölümüne dair kesin değerlendirme için Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemenin sonuçlanması bekleniyor.

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#İstanbul
#adli tıp kurumu
#Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
#Pelin Pınar
#Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği
#Aktüel
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